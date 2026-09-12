Za zdraviju i sjajniju kosu: 20 trikova koje vrijedi isprobati

Pronaći savršenu rutinu za kosu nije uvijek jednostavno. Kosa može biti tanka, gusta, ravna ili kovrčava, a na njezin izgled dodatno utječu bojanje, toplina, proizvodi koje koristimo i svakodnevne navike
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Donosimo 20 jednostavnih savjeta koji mogu pomoći da kosa izgleda zdravije, snažnije i sjajnije.
| Foto: 123RF
Donosimo 20 jednostavnih savjeta koji mogu pomoći da kosa izgleda zdravije, snažnije i sjajnije. |
Foto: 123RF
Donosimo 20 jednostavnih savjeta koji mogu pomoći da kosa izgleda zdravije, snažnije i sjajnije.
| Foto: 123RF
1. ODABERITE PRAVU ČETKU.
Najbolja četka ovisi o tipu kose. Za kovrčavu kosu može biti dobar izbor Denman četka, koja pomaže oblikovati kovrče, dok bi osobe s tankom kosom trebale birati četke s fleksibilnim vlaknima kako bi smanjile nepotrebno čupanje i lomljenje kose.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. NE ČETKAJTE MOKRU KOSU.
Kosa je dok je mokra rastezljivija i osjetljivija pa je grubo četkanje može lakše oštetiti i prelomiti. Umjesto klasične četke koristite češalj sa širokim zupcima ili četku posebno namijenjenu mokroj kosi.
| Foto: 123RF
3. SMANJITE KORIŠTENJE TOPLINE.
Česta upotreba sušila, uvijača i pegle može oštetiti kosu. Kad god možete, pustite je da se osuši prirodno, a uređaje za oblikovanje koristite na najnižoj temperaturi koja vam daje željeni rezultat.
| Foto: 123RF
4. KORISTITE ZAŠTITU OD TOPLINE.
Ako kosu ipak redovito oblikujete toplinom, prije toga nanesite proizvod za zaštitu od visokih temperatura. Takvi proizvodi mogu pomoći smanjiti oštećenja nastala korištenjem sušila, pegle ili uvijača.
| Foto: 123RF
5. BIRAJTE MANJE AGRESIVNE BOJE ZA KOSU.
Boje za kosu i izbjeljivači sadrže kemikalije koje mogu oštetiti vlasi. U tekstu se za privremene intenzivne boje kao blaža opcija navode određene boje na biljnoj bazi, dok se za prirodnije zemljane nijanse spominje kana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. ISPROBAJTE PROIZVODE ZA OBNOVU VEZA U KOSI.
Takozvani bond-building proizvodi namijenjeni su jačanju veza unutar vlasi. Mogu biti posebno zanimljivi ljudima čija je kosa oštećena toplinom, bojanjem ili čestim nošenjem čvrstih repova i drugih frizura.
| Foto: 123RF
7. SPAVAJTE NA SVILENOJ JASTUČNICI.
Materijal jastučnice također može utjecati na kosu. Pamuk može stvarati više trenja i zapetljavanja, dok glatka svilena površina omogućuje da kosa lakše klizi po jastuku bez zapinjanja.
| Foto: 123RF
8. PAZITE S REPOVIMA I PUNĐAMA.
Repovi i neuredne punđe praktični su, ali prečesto ili prečvrsto vezivanje može uzrokovati lomljenje, a kod dugotrajnog zatezanja i gubitak kose. Rep neka bude što opušteniji, a kosu povremeno ostavite raspuštenom.
| Foto: 123RF
9. KORISTITE SVILENE ILI BARŠUNASTE GUMICE.
Klasične gumice mogu snažnije povlačiti kosu. Ako često nosite kosu podignutu, pokušajte ih zamijeniti mekanim scrunchie gumicama od svile ili baršuna, koje stvaraju manje trenja.
| Foto: 123RF
10. O DODACIMA PREHRANI RAZGOVARAJTE S LIJEČNIKOM.
U slučaju manjeg gubitka kose izvor spominje dodatke poput biotina, ali prije njihova uzimanja preporučuje razgovor s liječnikom. Pojačano ispadanje kose može imati različite uzroke pa nije dobro dodatke uzimati naslijepo.
| Foto: 123RF
11. REDOVITO ŠIŠAJTE VRHOVE.
Ako su vrhovi ispucali i oštećeni, nijedan proizvod ih neće trajno vratiti u prvobitno stanje. Redovito šišanje uklanja oštećene vrhove i pomaže da kosa izgleda urednije i zdravije.
| Foto: 123RF
12. NE PERITE KOSU ŠAMPONOM SVAKI DAN.
Svakodnevno pranje nekim tipovima kose može biti previše isušujuće. Ako vašem vlasištu odgovara, pokušajte kosu prati svaki drugi dan ili čak svaka tri do četiri dana kako biste sačuvali prirodna ulja vlasišta.
| Foto: Dreamstime
13. KORISTITE LAGANI REGENERATOR KOJI SE NE ISPIRE.
Ako je kosa izrazito suha i gruba, leave-in regenerator može joj dodati vlagu i pomoći u jačanju, a pritom je dobar lagani proizvod neće nepotrebno otežati.
| Foto: Dreamstime
14. JEDNOM MJESEČNO STAVITE DUBINSKU MASKU.
I dobroj rutini njege povremeno treba dodatna hidratacija. Dubinska maska može kosi pružiti veću dozu vlage, a možete je koristiti tijekom tuširanja ili je, ovisno o proizvodu, ostaviti da djeluje dulje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. RAZMISLITE O FILTERU ZA TUŠ.
Minerali iz vode mogu se nakupljati na kosi i utjecati na njezin izgled. U originalnoj galeriji kao jedno od mogućih rješenja navodi se filter za tuš koji može smanjiti količinu određenih tvari i naslaga iz vode koje dolaze u kontakt s kosom.
| Foto: 123RF
16. POVREMENO DUBINSKI OČISTITE KOSU.
Ako koristite mnogo regeneratora i proizvoda za oblikovanje, na kosi i vlasištu mogu se nakupiti ostaci. Šampon za dubinsko čišćenje može ih ukloniti te kosi vratiti osjećaj lakoće, sjaja i volumena.
| Foto: 123RF
17. JEDITE NAMIRNICE BOGATE OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA.
U prehranu možete uključiti namirnice poput oraha i lososa, koje su izvori omega-3 masnih kiselina. Važan je i dovoljan unos proteina jer je kosa najvećim dijelom građena od proteina keratina.
| Foto: 123RF
18. OTKRIJTE KOJI JE VAŠ TIP KOSE.
Tanka i ravna kosa nema iste potrebe kao gusta i kovrčava. Poznavanje vlastitog tipa kose važan je korak pri odabiru proizvoda i frizure, a ako niste sigurni, savjet možete potražiti kod frizera.
| Foto: Unsplash
19. MASIRAJTE VLASIŠTE.
Masaža vlasišta nije samo ugodna nego može potaknuti cirkulaciju i biti dio rutine njege vlasišta. Možete je raditi prstima, a u originalnom tekstu predlaže se i korištenje hidratantnih ulja za kosu.
| Foto: 123RF
20. NA KRAJU ISPERITE KOSU HLADNIJOM VODOM.
Vrlo vruća voda može dodatno isušiti kosu. Ne morate se cijelo vrijeme tuširati hladnom vodom - dovoljno je na kraju pranja kosu isprati hladnijom vodom, što prema savjetu iz galerije može pomoći da izgleda sjajnije i zdravije.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA