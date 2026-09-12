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PRONAĐITE SAVRŠENU RUTINU

Za zdraviju i sjajniju kosu: 20 trikova koje vrijedi isprobati

Pronaći savršenu rutinu za kosu nije uvijek jednostavno. Kosa može biti tanka, gusta, ravna ili kovrčava, a na njezin izgled dodatno utječu bojanje, toplina, proizvodi koje koristimo i svakodnevne navike
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Za zdraviju i sjajniju kosu: 20 trikova koje vrijedi isprobati
Donosimo 20 jednostavnih savjeta koji mogu pomoći da kosa izgleda zdravije, snažnije i sjajnije. | Foto: 123RF
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Donosimo 20 jednostavnih savjeta koji mogu pomoći da kosa izgleda zdravije, snažnije i sjajnije. | Foto: 123RF
Komentari 0

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