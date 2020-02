Zabluda 'kockanja': Prate niz pa misle da je riječ o pravilu

Prije 15-ak godina Talijani koji igraju lutriju doživjeli su 'histeriju broja 53', zabludu kockara koja najbolje pokazuje kako je lako doći do bankrota ako vjerujemo u to da možemo predvidjeti neke obrasce. Navodno su tome skloniji ljudi s većim IQ-om, upravo zato što vjeruju da imaju veću moć logičkog predviđanja, iako iskustvo pokazuje da često nije tako.

Naime, u nekoliko talijanskih gradova organizirana su izvlačenja lutrije, na kojima se može birati brojeve između 1 i 90, pri čemu dobitak ovisi o tome na koliko ste se brojeva kladili, koliko ste u to uložili te koliko je od tih brojeva na kraju izvučeno. Nakon što se 2003. godine na lutriji organiziranoj u Veneciji prestao pojavljivati broj 53, sve se više igrača kladilo upravo na taj broj.

Bili su uvjereni da će se kad, tad pojaviti. Do 2005. godine veliki broj njih završio je u bankrotu, a histerija je trajala sve 9. veljače, kada je broj 53 - nakon 182 kola i četiri milijarde eura oklada - napokon izvučen.

Iako na prvi pogled djeluje kao neka greška, riječ je o primjeru kako naš 'osjećaj' može zamagliti stanje stvari i dovesti do nekih pogrešnih profesionalnih odluka, ili do toga da zbog zablude trenera 'krivi' igrač puca odlučujući jedanaesterac na nogometnoj utakmici.

Da biste procijenili biste li i sami mogli podleći pod zabludu kockara pokušajte zamislite sljedeću situaciju: Bacate novčić u igri pismo-glava, i ispada vam sljedeći redoslijed: glava, glava, pismo, glava, pismo, pismo, pismo, pismo, pismo, pismo. Koja je šansa da će se u sljedećem bacanju novčić okrenuti tako da na vrhu bude glava?

Mnogi ljudi uvjereni su da će se taj redoslijed nekako izjednačiti, odnosno da je veća vjerojatnost za to da će se uskoro pojaviti glava. S druge strane, čisto statistički gledano, šanse su u potpunosti izjednačene, odnosno ta je vjerojatnost 50 prema 50. Čak i kad vam se dogodi stotinu bacanja u kojima se stalno pojavljuje 'pismo', šanse za to da će u sljedećem izaći glava su 50 prema 50.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Kao što i samo ime kaže 'zabluda kockara' najviše je zanimala istraživače koji proučavaju ljude koji se bave igrama na sreću. Sindrom je poznat i kao Monte Carlo Fallacy, prema zloglasnom događaju za kockarskim stolom u Monte Carlu iz 1913. godine, kad je kocka 26 puta za redom pala na crno polje. Brojne studije bazirane na snimkama kamera u kockarnicama pokazuju da sličan mehanizam stalno djeluje na ljude.

Štoviše, istraživanje kineskih i američkih stručnjaka pokazalo je da su toj zabludi podložniji ljudi više razine obrazovanja i višeg IQ-a, vjerojatno zato što su skloniji vjerovati tome da su bolji u predviđanju obrazaca.

Moglo bi se reći da je riječ o lažnoj intuiciji. Problem je u tome što ona utječe na mnoge aspekte ljudskog života. Među ostalim, čini se da postoji pristranost i kod trgovanja na burzi. Naime, mnoge kratkoročne promjene cijena dionica stvar su slučaja, no dr. Matthias Pelster, sa sveučilišta Paderborn u Njemačkoj, pokazao je da ulagači svoje odluke temelje na uvjerenju da će cijene uskoro rasti. Dakle, poput talijanskih igrača lutrije, oni trguju protiv struje.

- Ulagači bi u prosjeku trebali trgovati podjednako, dio u skladu s kretanjem cijena, dio protiv njega. No, to se ne vidi u podacima o trgovanju, kaže Pelster.

Zabluda kockara poseban je problem u profesijama koje posebno zahtijevaju nepristranu prosudbu, primjerice u sudstvu. Jedan je tim istraživača nedavno analizirao odluke američkih sudaca o tome hoće li izbjeglicama dati azil ili ne. Logično gledano, redoslijed slučajeva ne bi trebao biti važan. No, u skladu sa zabludom kockara, tim je utvrdio da je vjerojatnost da će sudac odobriti azil jednoj osobi i do 5,5 posto manja ako je u prethodna dva slučaja to učinio.

To je ozbiljan pad ako se uzme u obzir prosječna stopa odobrenih zahtjeva od 29 posto. Svjesno ili ne, činilo se da suci misle da su šanse da se tri puta zaredom ponovi slučaj koji zaslužuje istu odluku jednostavno premale, pa su bili skloniji prekinuti niz.

Slično se pokazalo i u istraživanju odluka zaposlenika banaka koji su razmatrali zahtjeve za kredit. Još jednom, redoslijed zahtjeva činio je ključnu razliku: kreditni službenici pokazali su i do 8 posto veću vjerojatnost da će odbiti zahtjev, nakon što su već prihvatili zahtjeve dva ili više klijenata za redom. I obrnuto, ako su odbili dva ili više zahtjeva, bile su veće šanse da će idući zahtjev biti odobren.

Zabluda kockara odražava se i na odluke sudaca u bejzbol utakmicama Major League, kaže dr. Kelly Shue, koautorica studije. U ovom slučaju zabilježena je mala, ali značajna pristranost, koja može utjecati na konačni rezultat, dodaje. Slično je i u nogometu: u jedanaestercu treba između 0,2 i 0,3 sekunde da lopta pogodi gol.

Golman mora odlučiti hoće li skočiti na jednu stranu ili ostati u središtu gola otprilike u isto vrijeme kada igrač bira kako će udariti loptu. To znači da je golmanova odluka obično kockanje. Analiza pucanja prema golovima na događajima poput FIFA-inog ili Svjetskog kupa, kao i Lige prvaka pokazala je sličnu tendenciju.

Vjerojatno postoje profesije u kojima je teško detektirati tu vrstu zablude, ili ona nije tako značajno izražena, no ona djeluje na nas čak i kad ne shvaćamo da donosimo nesvjesne prosudbe.

Na koncu, može se primijeniti i kod zapošljavanja novih zaposlenika. Naime, ako su oni koji odlučuju o zapošljavanju već vidjeli jednog dobrog kandidata, možda neće očekivati, niti zamijetiti drugog izuzetnog pojedinca.

Isto vrijedi i za nastavnike koji ocjenjuju eseje, upozorava Kelly Shue. Slično tome, ako ste izdavač koji razmišlja o novim romanima, možete odbiti sljedeći roman J.K. Rowling samo na osnovu toga što ste nedavno donijeli odluku o objavi nekoliko drugih sličnih rukopisa.

Čime god se u životu bavili, dobro je, dakle, prisjetiti se 'groznice broja 53' i kaosa do kojeg je dovela, piše WorkLife.

