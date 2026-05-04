Zaboravite Istru: Moslavina nudi vrhunsko vinsko iskustvo na festuvalu MoslaVina

Ne morate putovati u Toskana niti u Istra kako biste doživjeli autentičnu vinsku priču – ona vas čeka na manje od sat vremena od Zagreb, u srcu Moslavine. Ova vinorodna regija sve se snažnije profilira kao nezaobilazna destinacija za ljubitelje vina, a Kutina tijekom svibnja postaje središte vinskih događanja, tradicije i uživanja.

Mjesec vinskih manifestacija otvoren je predstavljanjem izvornih sorti vina, gdje su posjetitelji imali priliku kušati odabrana vina moslavačkih vinara. Posebnu pažnju ponovno je privukla autohtona sorta Škrlet – simbol ovog kraja – koja svojim svježim i voćnim karakterom sve više osvaja i domaću i međunarodnu publiku.

Foto: TZ grada Kutine

Tom je prigodom najavljena i 32. izložba vina izvornih hrvatskih sorti – Festival MoslaVina, jedinstveno događanje koje okuplja vinare iz cijele Hrvatske. Festival ima za cilj predstavljanje, ocjenjivanje i nagrađivanje najboljih vina proizvedenih od autohtonih sorti, dodatno naglašavajući bogatstvo hrvatske vinske baštine.

Foto: TZ grada Kutine

Tijekom svibnja Kutina tako postaje nezaobilazno mjesto susreta tradicije i suvremenog enološkog izričaja, uz raznovrstan program posvećen vinskoj kulturi Moslavine. Vrhunac događanja očekuje se u petak i subotu, 22. i 23. svibnja, kada se održava Festival MoslaVina.

Direktorica Turistička zajednica Grada Kutine, Ivana Grdić, istaknula je važnost manifestacije za promociju lokalne vinske scene i identiteta regije:

Foto: TZ grada Kutine

- Ovakva događanja ključna su za očuvanje i promociju naših autohtonih sorti te dodatno pozicioniranje Moslavine i Kutine kao prepoznatljive vinske destinacije. Pozivam sve ljubitelje vina i dobre atmosfere da nam se pridruže i uživaju u bogatom programu koji smo pripremili tijekom svibnja, izjavila je Ivana Grdić.