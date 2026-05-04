Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
ZA SVE VINOLJUPCE

Zaboravite Istru: Moslavina nudi vrhunsko vinsko iskustvo na festuvalu MoslaVina

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Zaboravite Istru: Moslavina nudi vrhunsko vinsko iskustvo na festuvalu MoslaVina
Foto: TZ grada Kutine

Kutina i Moslavina tijekom svibnja postaju središte vinskih događanja, uz promociju autohtone sorte Škrlet. Vrhunac je Festival MoslaVina, koji okuplja vinare iz cijele Hrvatske i potvrđuje regiju kao sve važniju vinsku destinaciju

Admiral

Ne morate putovati u Toskana niti u Istra kako biste doživjeli autentičnu vinsku priču – ona vas čeka na manje od sat vremena od Zagreb, u srcu Moslavine. Ova vinorodna regija sve se snažnije profilira kao nezaobilazna destinacija za ljubitelje vina, a Kutina tijekom svibnja postaje središte vinskih događanja, tradicije i uživanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Čaše za vino 01:09
Čaše za vino | Video: what'supcams/screenshot

Mjesec vinskih manifestacija otvoren je predstavljanjem izvornih sorti vina, gdje su posjetitelji imali priliku kušati odabrana vina moslavačkih vinara. Posebnu pažnju ponovno je privukla autohtona sorta Škrlet – simbol ovog kraja – koja svojim svježim i voćnim karakterom sve više osvaja i domaću i međunarodnu publiku.

KONFERENCIJA CRO-VIN Svaka treća boca vina na policama trgovina je iz uvoza
Svaka treća boca vina na policama trgovina je iz uvoza

Ne morate putovati u Toskana niti u Istra kako biste doživjeli autentičnu vinsku priču – ona vas čeka na manje od sat vremena od Zagreb, u srcu Moslavine. Ova vinorodna regija sve se snažnije profilira kao nezaobilazna destinacija za ljubitelje vina, a Kutina tijekom svibnja postaje središte vinskih događanja, tradicije i uživanja.

Foto: TZ grada Kutine

Mjesec vinskih manifestacija otvoren je predstavljanjem izvornih sorti vina, gdje su posjetitelji imali priliku kušati odabrana vina moslavačkih vinara. Posebnu pažnju ponovno je privukla autohtona sorta Škrlet – simbol ovog kraja – koja svojim svježim i voćnim karakterom sve više osvaja i domaću i međunarodnu publiku.

PROMO Povratak korijenima bez kompromisa: Autentični okusi Istre u restoranu Sapori
Povratak korijenima bez kompromisa: Autentični okusi Istre u restoranu Sapori

Tom je prigodom najavljena i 32. izložba vina izvornih hrvatskih sorti – Festival MoslaVina, jedinstveno događanje koje okuplja vinare iz cijele Hrvatske. Festival ima za cilj predstavljanje, ocjenjivanje i nagrađivanje najboljih vina proizvedenih od autohtonih sorti, dodatno naglašavajući bogatstvo hrvatske vinske baštine.

Foto: TZ grada Kutine

Tijekom svibnja Kutina tako postaje nezaobilazno mjesto susreta tradicije i suvremenog enološkog izričaja, uz raznovrstan program posvećen vinskoj kulturi Moslavine. Vrhunac događanja očekuje se u petak i subotu, 22. i 23. svibnja, kada se održava Festival MoslaVina.

Direktorica Turistička zajednica Grada Kutine, Ivana Grdić, istaknula je važnost manifestacije za promociju lokalne vinske scene i identiteta regije:

Foto: TZ grada Kutine

- Ovakva događanja ključna su za očuvanje i promociju naših autohtonih sorti te dodatno pozicioniranje Moslavine i Kutine kao prepoznatljive vinske destinacije. Pozivam sve ljubitelje vina i dobre atmosfere da nam se pridruže i uživaju u bogatom programu koji smo pripremili tijekom svibnja, izjavila je Ivana Grdić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!
JESTE LI MEĐU NJIMA?

Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!

Godine su za njih samo broj! Neki horoskopski znakovi poznati su po svojoj posebnoj energiji, vedrom duhu i mladolikom izgledu koji zadržavaju puno dulje od drugih
FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine
ANALIZA STILA

FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine

Ulaskom u pedesete i kasnije, garderoba bi trebala odražavati samopouzdanje, eleganciju i suvremenost. No neke stilske pogreške – često nesvjesne, mogu vizualno dodati godine i učiniti izgled manje svježim
Tko ima najljepše oči, noge...? Evo koji je najprivlačniji dio tijela na svakom znaku Zodijaka
NAJLJEPŠE NA VAMA

Tko ima najljepše oči, noge...? Evo koji je najprivlačniji dio tijela na svakom znaku Zodijaka

Svaki horoskopski znak ističe se posebno lijepim određenim dijelom tijela. Neki imaju predivne oči, neki prekrasan osmijeh, a drugi su pak fenomenalno građeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026