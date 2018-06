Zabranjeno na plaži: Analgetici podižu osjetljivost na sunce

Prije odlaska na plažu imajte na umu da pojedini lijekovi, među kojima su i neki antibiotici, kao i analgetici za koje ne trebamo preporuku i recept liječnika, zatim neki biljni pripravci, poput gospine trave ili neki proizvodi za njegu tijela, kao što su pilinzi, mogu uzrokovati pretjeranu osjetljivost na sunčeve zrake.

Reakciju na sunce mogu izazvati i antihistaminici (lijekovi protiv alergija) i slični proizvodi koji sadrže diphenhydramin, zatim kreme za akne na bazi benzoil peroksida, antimikotici (protiv gljivičnih infekcija), lijekovi za kemoterapiju, diuretici, pa i neki antipsihotici ili lijekovi za srce.

Ako koristite neke od spomenutih lijekova ili preparata, svakako se posavjetujte s liječnikom o tome trebate li izbjegavati sunčanje, odnosno ako se sunčate - ne pretjerujte. Na plaži biste trebali “zaboraviti” na šminku i parfeme jer mogu izazvati alergiju, počevši od neugodnog svrbeža pa do smeđih mrlja na koži. Ljeti izbjegavajte i gelove za tuširanje, losione i kreme za njegu tijela s dodatkom citrusnih ulja. Kantarionovo i maslinovo ulje, kao i ulje nevena, nije dobro nanositi na kožu prije ili tijekom sunčanja, no možete ih koristiti i odlično će djelovati za njegu kože nakon sunčanja. Naime, kantarionovo ulje je fotosenzitivno, pa ga nipošto nije dobro nanositi na kožu prije ili tijekom sunčanja jer može izazvati alergijske reakcije. Maslinovo i ulje nevena odlično njeguju kožu nakon sunčanja i možete ih koristiti u domaćim pripravcima za sunčanje, no nemojte ih koristiti kao jedinu zaštitu tijekom sunčanja jer imaju vrlo nizak zaštitni faktor.

Foto: Dreamstime

- Imajte na umu da će suha ili dehidrirana koža koju ne njegujete na pravi način nakon sunčanja vjerojatno postati umorna i problemi koje inače imate postat će još izraženiji. Ljeti kožu često vlažimo jer se kupamo i češće tuširamo, što dovodi do ispiranja zaštitnih ulja s kože, pa ona može postati osjetljivija - kaže dr. sc. Ivana Nola, dermatovenerologinja iz zagrebačke Poliklinike Nola. To šteti bakterijama koje su dio našeg imunološkog sustava i pogoduje razvoju kožnih problema, pa treba voditi računa da, umjesto agresivnih sapuna i šampona, pri tuširanju ili kupanju koristimo uljne kupke ili uljne gelove bez dodatka sapuna.

Trajanje krema do tri godine

Iako na većini krema za sunčanje stoji da se mogu koristiti do 3 godine nakon otvaranja, velike vrućine mijenjaju njihov sastav i mogu poništiti djelovanje.

Repelenti

Foto: Dreamstime

Djelovanje kreme za sunčanje mogu poništiti sprej za zaštitu od komaraca ili repelenti u sticku. Na plaži ne biste trebali koristiti ni kreme koje inače koristite za njegu lica, kao ni losione za tijelo jer će razblažiti kremu.

Šminka

Foto: Dreamstime

Ako se ljeti šminkate, koristite kremu za lice sa SPF faktorom pa na nju nanesite puder i rumenilo, a ne klasičnu kremu za sunčanje, jer tekući puder također može umanjiti njeno djelovanje.