Zabrinuti roditelji: Hoće li se sin i snaha pomiriti zbog djece?

Dragi Mevludine,

Vrlo smo žalosni i nesretni što nam se naš sin i snaha razvode. Imaju i malu djecu, pa je time nesreća veća. Mi smo im bezrezervno pomagali kad god je trebalo. Snahi smo nastojali ispuniti baš svaku želju. Postoji li ipak kakav način ili mogućnost da se njih dvoje pomire i nastave dalje živjeti zajedno? Molim vas za pomoć i savjet. Puno vam hvala.

šifra: zabrinuti roditelji

Odgovor:

Draga gospođo, vidim da je vaš sin zaista kreativan, ambiciozan, pomalo tvrdoglav i na svoju ruku, a da je snaha vrlo komplicirana i želi da sve uvijek bude po njenom. Često je nezadovoljna i ponekad previše zahtjevna. On je to jedno vrijeme tolerirao i tad je sve bilo u redu, barem prividno. No kad je pokušao i sam dati kakvu sugestiju, nastali su veći problemi i prepreke. Došlo je do čestih svađa.

U ovoj situaciji zapravo ne postoji neki veliki problem, ali vidim da su oboje na svoju ruku, previše tvrdoglavi i ne žele popustiti. Vidim da su vrlo različitih karaktera i općenito pogleda na život, odnosno jednostavno se ne slažu. Moram reći da se oboje ponašaju neodgovorno i nezrelo, osobito jer ne razmišljaju o djeci i njihovoj budućnosti. Ove prepreke mogu se prevladati, ali nažalost, niti jedno neće popustiti, što je vrlo loše. Vidim da će vrlo teško ostati zajedno u budućnosti, pa čak i u ovih nekoliko mjeseci.

Njihov brak je pred raspadom. Ipak pokušajte, ako ne sa snahom, onda barem sa sinom, ozbiljno porazgovarati kako bi malo spustio tenzije i možda popravio stvar. No mislim da je sve otišlo predaleko i da će za povratak na staro trebati previše kompromisa, na što oni nisu spremni.

Ona će teško napraviti prvi korak, zato pokušajte s njim razgovarati jer vidim odlučnost da prekinu bračnu zajednicu. Unučadi vidim dobru perspektivu i budućnost. Vi malo više pozornosti obratite na sebe. Javite mi se na moj broj čim pročitate odgovor.

