Zabrinuti ste zbog okoliša? Evo kako možete mudro reciklirati

Osviještenost o zagađenju okoliša sve je veća. Ljudi počinju više reciklirati i voditi brigu o Zemlji. Jedan od načina na koje možemo pomoći Zemlji je ‘zero waste’ način života, odnosno nastojanje da se hrana i ostale potrepštine recikliraju tako da se ne stvara dodatni otpad. Primjerice, ako idete u kupovinu, koristite platnene vrećice umjesto plastičnih. Knjiga “Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time” govori o važnosti zaštite planeta od zagađenja. Autor knjige, diplomirani kemičar Paul Connett veliki je protivnik i kloriranja vode.

- Dosadašnje metode rješavanja otpada nisu bile učinkovite - tvrdi Connett i dodaje kako su metode poput zakopavanja, spaljivanja i bacanja smeća u ocean donijele više štete nego koristi našem planetu. Bacanje otpada u ocean zakonom je zabranjeno, a jedini način koji se čini korektnim i efikasnim je ‘zero waste’ način života. Kako bi bili ekološki osviješteni, morate se držati pravila koja se tiču otpada i odlaganja smeća. Prva stvar koja je bitna je recikliranje materijala.

Bacanje otpada u ocean zakonom je zabranjeno

- Recikliranje odbačenih materijala i vraćanje u industrije štedi troškove proizvodnje, ali i energije za transport - govori autor. Bitan je i kompost organskih tvari.

- Takav način recikliranja može pomoći kod vraćanja nutrijenata u tlo, zadržavanja vlage, a i uspješno se bori protiv erozije. Zadnji i možda najvažniji način očuvanja okoliša je izbjegavanje stvaranja viška otpada i smanjivanje potrošnje - zaključuje.

