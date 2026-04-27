Začin broj 1 protiv stresa: Ovo ubacite u doručak i razlika je tu

Zašto baš kurkuma smiruje glavu

Tražite prirodan način da spustite tenziju i malo rasteretite misli. Kurkuma je začin koji se sve češće ističe kao pomoć kod stresa i potištenosti. Njezin topli, zemljasti okus lako se uklapa u svakodnevnu kuhinju, a mnogima baš taj mali ritual dodavanja žličice u obrok donosi osjećaj smirenosti. Nema čarobnog štapića, ali postoji dobra navika. Kurkuma je jednostavna, pristupačna i može biti dio vaše dnevne rutine već danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:11 kurkuma | Video: 24sata/pixsell

Kako je ubaciti u doručak, ručak i međuobrok

Doručak voli kurkumu. Pospite prstohvat po kajgani ili omletu. Umiješajte u zobene pahuljice s jogurtom i bananom. Dodajte u smoothie za toplu, zlatnu nijansu i puniji okus. Ako volite nešto na žlicu, ugrijte mlijeko ili biljni napitak, dodajte malo kurkume, cimet i med te popijte toplo prije užurbanog dana.

Ručak i večera također su idealni. Ubacite kurkumu u krem juhu od bundeve ili mrkve. Pospite pečeno povrće, rižu ili piletinu prije pečenja i dobit ćete lijepu boju i miris. Umiješajte u marinadu s maslinovim uljem i limunovim sokom pa premažite ribu ili tofu. Želite brzi umak. Pomiješajte grčki jogurt s malo kurkume, soli i češnjaka te poslužite uz povrće ili sendvič.

Za međuobrok isprobajte hummus s kurkumom. Možete i ispeći slanutak u pećnici pa ga začiniti kurkumom i solju. Jednostavno, hrskavo i fino.

Foto: dreamstime/ilustracija

Male navike koje možeš krenuti danas

Počnite s malom količinom i prilagodite okusu. Držite kurkumu na vidljivom mjestu u kuhinji. Tako ćete se češće sjetiti dodati je u obrok. Napravite svoju mješavinu začina za svaki dan. Kurkuma, malo soli, slatka paprika i češnjak u prahu. Pospite po svemu što pečete. Ako preskočite dan, nema veze. Važno je vraćati se navici. Mali koraci donose najveću promjenu. A to je ono što vašem tijelu i glavi danas treba, nježna rutina koja smiruje.