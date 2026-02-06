Zadar ispred konkurencije: Zašto Slovaci sve češće gledaju prema sjeveru Dalmacije?

U praksi se to vidi kroz rast broja informativnih razgovora, sve konkretnije upite o lokacijama poput Zadra i okolnih mjesta te pojačan interes za nekretnine koje se mogu koristiti i za život i za najam.

Zadar pritom ne konkurira klasičnim “razgledničkim” destinacijama samo ljepotom i morem, nego onim što kupcima u konačnici najviše znači: povoljnijim omjerom cijene i kvalitete, racionalnijim izborom lokacija i jasnijim parametrima kupnje. Za dio slovačkih kupaca to je važnije od same prestižne adrese jer traže stabilnu investiciju i funkcionalan objekt koji može generirati prihod kroz turistički promet.

Što “ispred konkurencije” znači u realnim brojkama i kriterijima

Kada se kaže da je Zadar ispred konkurencije, to ne znači da je “najljepši” ili “najpoznatiji”, nego da u nekoliko ključnih kriterija nudi prednost koja se osjeti u odluci kupca.

Prvo, omjer cijene i kvalitete u sjevernoj Dalmaciji često je povoljniji nego u najzasićenijim mikro-lokacijama duž obale. Kupci uspoređuju kvadraturu, stanje objekta, mogućnost parkiranja, udaljenost od mora i realan potencijal za najam, a ne samo naziv destinacije. U tom uspoređivanju Zadar i okolica nerijetko ispadaju racionalniji izbor.

Drugo, dio tržišta je manje zasićen. U mjestima gdje je ponuda izrazito “turistička”, standardi i očekivanja najma rastu, a konkurencija je jaka. Nasuprot tome, šire zadarsko područje nudi više opcija za diferencijaciju: obiteljske kuće, stanove u novijim zgradama, zemljišta s jasnom namjenom te apartmane koji se mogu urediti prema ciljanoj publici.

Treće, važan je i jasniji pravni status nekretnina izvan najstarijih jezgri. Kupci koji dolaze izvana žele razumljiv proces, urednu dokumentaciju i manji rizik, a upravo tu prednost često imaju lokacije koje nisu opterećene kompleksnim povijesnim i vlasničkim slojevima, uključujući i teme poput prijenosa vlasništva.

Prometna povezanost i logika dolazaka: Zadar kao funkcionalna baza

Za kupce iz Slovačke, dostupnost je više od komfora; ona izravno utječe na to koliko će nekretnina stvarno biti korištena. Dobra prometna povezanost olakšava turistički dolazak, ali i češće privatne posjete, što je ključno kada kupac ne želi da objekt “stoji” veći dio godine.

Zadar se pritom doživljava kao praktična baza: dovoljno velik grad za svakodnevni život, s infrastrukturom koja nije sezonski “na pauzi”, ali i dovoljno blizu plažama, otocima i izletničkim točkama. Ta kombinacija je važna i za najam, jer gosti sve češće traže lokaciju koja nudi više od samog smještaja i noćenja.

U tom kontekstu i područja poput Vira dobivaju dodatnu vrijednost. Otok Vir je prepoznat kao mjesto koje može imati snažan sezonski promet, a istovremeno nudi širok raspon objekata i tipova smještaja. Kupci koji razmišljaju investicijski često promatraju kako se u sezoni kreću dolasci i koliko se noćenja realno može ostvariti.

Zašto Slovaci traže “dvostruku namjenu”: život i najam

U pozadini sve češćeg interesa nije samo ideja odmora, nego i potreba za nekretninom koja ima dvostruku ulogu. Mnogi kupci žele objekt koji je dovoljno dobar za boravak izvan glavne sezone, ali i dovoljno “turistički” da u špici ljeta može biti konkurentan na tržištu najma.

To znači da se prioriteti mijenjaju. Umjesto da je presudna blizina mora “na minutu”, važniji postaju:

funkcionalan tlocrt i dovoljno soba za obitelji

jednostavno održavanje i kvalitetna gradnja

parkirno mjesto i praktičan pristup

realan potencijal da se kroz sezonu ostvari stabilan broj noćenja

U takvoj logici brojevi su važni, ali ne kao puka “milijun noćenja” statistika, nego kao procjena može li se objekt dugoročno održivo iznajmljivati uz razumnu razinu ulaganja. Dio kupaca pritom uspoređuje i druge hrvatske turističke destinacije, no Zadar se nameće kao uravnotežena opcija između prevelike gužve i preslabe potražnje.

Radionica u Bratislavi 21.02.2026. potvrđuje interes i potrebu za stručnim informacijama

Da interes nije samo povremen, potvrđuje i događanje u Slovačkoj: u Bratislavi se 21.02.2026. održava radionica koju agencija Lavicci Nekretnine organizira s partnerom Wilusa. Riječ je o stručnoj radionici posvećenoj hrvatskom tržištu nekretnina koja analizira financijski, pravni i investicijski aspekt kupnje, s naglaskom na Dalmaciju.

Takvi formati postaju važni jer kupci žele jasnoću: kako funkcionira proces kupnje, što znači uredna dokumentacija, kako procijeniti isplativost i kako izbjeći tipične pogreške. Kada se odluka donosi iz inozemstva, razlika između dobrog i lošeg odabira često nije u emociji, nego u informacijama.

Foto: Lavicci Nekretnine

Dokumentacija i dugoročna vrijednost kao filter za odabir

U praksi, sve veći broj upita dolazi s jasnim zahtjevima: kupci traže nekretninu koja može proći provjeru, imati upotrebljiv status i biti spremna za korištenje bez dugih neizvjesnosti. Prema iskustvu lokalne agencije za nekretnine koja djeluje na području Zadarske županije, strani kupci sve češće traže nekretnine s jasno riješenom dokumentacijom i realnim potencijalom za dugoročno ulaganje.

To je i razlog zašto se kupci, osim na sam Zadar, fokusiraju na šire područje koje uključuje Vir, Privlaku i Nin, gdje se može pronaći balans između turističke privlačnosti i praktičnosti za boravak. U toj zoni odluka je često “matematička”: koliko je objekt udaljen od sadržaja, koliko se realno može ostvariti noćenja, kakva je sezonska potražnja i koliki je prostor za rast vrijednosti kroz godine.

Povećani interes stranih kupaca mijenja i ponašanje tržišta, zbog čega vlasnici nekretnina sve češće traže stručnu procjenu i profesionalno vođenu prodaju nekretnina kako bi njihova nekretnina bila pravilno predstavljena međunarodnoj publici.