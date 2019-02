Zadnje riječi sinu (3): 'Sve sam pokušala da ostanem uz tebe'

Autobiografija koju je voditeljica na BBC-u Rachael Bland napisala za svog sina će biti sutra posthumno objavljena, nakon njezine smrti u rujnu 2018. godine.

U studenom 2016. Rachel je dijagnosticiran rak dojke. Nakon što je bila podvrgnuta kemoterapiji, radioterapiji, lumpektomiji i mastektomiji, doktori su joj 2018. godine rekli da je rak postao neizlječiv.

[video: 1204526 / ]

Nakon vijesti o njezinoj konačnoj dijagnozi, Rachel je odlučila napisati autobiografiju za svog trogodišnjeg sina Freddieja.

Nazvana 'Za Freddieja: Završni dar majke za svog sina', će biti dostupna za kupnju od sutra 21. veljače kod izdavača Michael O'Mara Books, piše britanski Independent.

- Moj lijepi sine, tako mi je žao što te sad moram ostaviti. Ali vjeruj mi, pokušala sam sve što sam mogla da ostanem tu za tebe, i za svaki trenutak koji sam mogla izvući iz ovog života - napisala je Bland.

- Od samog početka to nije bila poštena borba. Moj rak je bio prevelik i preagresivan, a nismo zaigrali igru po poštenim pravilima - piše u autobiografiji.

Knjiga također uključuje priloge nekoliko njezinih suradnika i prijatelja, uključujući televizijskog i radio voditelja Richard Bacona, radio komentatorice Emme Barnett i radio voditeljice Shelagh Fogarty.

Bland je bila jedna od suosnivača podcasta pod nazivom You, Me i Big C, koji je vodila zajedno s Deborom James i Lauren Mahon.

U podcastu su tri žene bi govorile o svojim iskustvima s dijagnozom raka.

- S podcastom pokušavamo pokrenuti razgovor o raku i ohrabriti ljude - izjavila je Bland za The Times 2018. godine.

- Čak i u ovoj užasnoj situaciji, suočeni s terminalnom dijagnozom, još uvijek se mogu dogoditi dobre stvari, a vi još možete živjeti i uživati ​​u životu - objasnila je.

Rachel je također vodila i blog pod nazivom Big C Little Me, na kojem je pisala i objavljivala videe o raku i tretmanima koje je prolazila.