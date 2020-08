Ostao je zato\u010den na otoku 24.000 kilometara daleko od obitelji zbog pandemije korona virusa kada su sva me\u0111unarodna putovanja zabranjena. Naime, do dana dana\u0161njeg ova pacifi\u010dka oto\u010dna dr\u017eava nije zabilje\u017eila niti jedan slu\u010daj Covida-19, no kod njih je i dalje na snazi izvanredno stanje.

<p><strong>Rob Small</strong> (41) nije mogao ni zamisliti da će se naći u scenariju onome nalik iz filma 'Plaža' kada je u ožujku doputovao na bajkoviti pacifički otočić Upolu na Samoi. Bijele pješčane plaže i predivne rajske uvale ubrzo su mu prisjele. Shvatio je da se ne smije vratiti kući u Veliku Britaniju gdje ga čekaju partnerica<strong> Becky</strong> i 4-godišnji sin<strong> Oliver</strong>. </p><p>Ostao je zatočen na otoku 24.000 kilometara daleko od obitelji zbog pandemije korona virusa kada su sva međunarodna putovanja zabranjena. Naime, do dana današnjeg ova pacifička otočna država nije zabilježila niti jedan slučaj Covida-19, no kod njih je i dalje na snazi izvanredno stanje.</p><p>Rob vjeruje da će u tom 'raju na zemlji' biti još najmanje do Božića. Stanje u kojem se našao nimalo ga ne oduševljava iako se na prvu može činiti da je ostati zaglavljen u ovakvom okruženju san svakog čovjeka.</p><p>- Tu sam već pet mjeseci i ne nazire se kraj. Za mene su raj obitelj i bliski prijatelji. To je taj osjećaj koji steknete kada ste u njihovom društvu. Kada ste s njima, lokacija je posve nebitna - rekao je. </p><p>Na otoku se našao zbog posla. Naime, 2016. godine tamo je sa poslovnim partnerom otvorio Centar za ronjenje i vodene sportove 'Pure Ocean'. Tako da je od tada zapravo živio na relaciji London - Samoa. Na primjer, dva mjeseca je bio u Londonu sa obitelji pa pola godine na Samoi. </p><p>Kaže kako mu nije svejedno biti toliko vremena odsutan od obitelji, posebno što propušta djetetovo odrastanje, ali posao ga je zaokupirao. Međutim, od ožujka je turizam tamo doslovce zamro, mnoga odmarališta su zatvorena, a time i sve tvrtke vezane za turiste.</p><p>I njegova tvrtka je do daljnjega zatvorena, no on ne može otići kući već dane provodi na pješčanim plažama i prisjeća se kako mu je život mogao izgledati da je donio neke druge odluke tijekom života. Razmišlja je li dobar roditelj... Najgore mu je, kaže, što ne zna kada će granice biti otvorene.</p><p>- Čini se da će granice ovdje na Samoi ostati zatvorene do sljedeće godine. Ne postoji nikakva pomoć vlade za tvrtku poput naše pa se samo mogu nadati. Doći kući mi je sada nemoguće - rekao je.</p><p>No brine ga i što kada se jednom granice otvore i on ode u Veliku Britaniju - hoće li se više moći vratiti na Upolu.</p><p>- Ne mogu samo napustiti kuću, posao i pse, i nadati se da će oni biti i dalje ovdje kada se jednom vratim - ispričao je pa dodao da su mu nedavno provalili u kuću i ukrali neke stvari, uglavnom elektroniku, prsten koji mu je bio drag, ali i gotovu svu odjeću.</p><h2>Otkrio je što radi po cijele dane sad kada tamo nema nikakvog posla</h2><p>- Istražujem otok automobilom ili motociklom. Volim sjesti na pristanište blizu svojeg doma i gledati netaknutu plavu vodu koja svjetluca pod zrakama sunca. Sa Becky i Oliverom razgovaram svaki dan putem Skypea, a sa prijateljima i drugim članovima obitelji se čujem jednom tjedno - ispričao je.</p><p>Ipak, priznaje kako mu nedostaju razgovori 'lice u lice', a posebno zagrljaji. Počeo je kaže više cijeniti svaki trenutak proveden sa obitelji i žao mu je što je prije to shvaćao previše olako.</p><p>- Budite sretni što svaki dan imate priliku biti sa svojim djetetom. To vrijeme važno je i za vaše dijete, ali i za vas same. Vjerujte mi, ne želite biti u položaju da se sa njime vidite samo putem Skypea. Sada mi je najveća želja grliti se sa svojim sinom - rekao je, a prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/08/17/trapped-paradise-15000-miles-family-due-corona-19-has-become-hell-13135901/" target="_blank">Metro</a>.</p>