Zagorena tava? Nema veze koliko je loše, ovo će je spasiti

Ostatke sa zagorene tave jedna je mama očistila kroz samo pola sata, i to koristeći tablete za perilicu posuđa. Rezultat je podijelila na Facebooku i oduševila sve članove grupe

<p>Tijekom kuhanja zagorjelo joj je jelo i tava je bila prekrivena crnim ostacima zagorene hrane, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12672363/dishwasher-tablet-baked-grime-saucepans-clean/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma</p><p>Domišljata žena potražila je na Facebooku savjet kako očistiti tavu i vratiti joj besprijekorni sjaj. Objavila je i fotografiju tave.</p><p>- Može li mi itko sugerirati najbolji i najlakši način za čišćenje zagorene tave?, pitala je u grupi Clean, Declutter, Organise Your Home UK .</p><p>Mnogi su joj se javili dijeleći svoje savjete i ideje koje su uključivale sve od soli do rabarbare. No tada su joj se javili ljudi sa ključnim savjetima.</p><p>- Uzmite tabletu za perilicu posuđa i stavite u tavu da upije zagorenu hranu, napisao je jedan član.<br/> - Definitivno tableta za perilicu. Napunite tavu do pola vodom, zakuhajte i ostavite krčkati desetak minuta. Radila sam to nekoliko puta i to je u potpunosti očistilo sve moje tave - komentirala je druga žena. <br/> - U toplu vodu stavite tabletu za perilicu i ostavite tako sat vremena i problem je riješen, dodala je treća.</p><p>Mama je kasnije objavila fotografiju njezine tave koja je sad izgledala kao da je nova i uspjela joj je vratiti prijašnji sjaj.</p><p>- Hvala svima na sugestijama. Koristila sam tabletu za perilicu i stavila je u proključalu vodu. Rezultat nakon samo pola sata možete vidjeti na fotografijama, zahvalila je ona.</p><p>I ostale čitateljice su komentirale kako tablete za perilicu odlično čiste, a jedna je čak uspjela zahvaljujući njima spasiti tavu u kojoj je zagorjela riža.</p><p>- Pozdrav mame, zapekla sam rižu na dnu lonca i ne mogu to nikako očistiti. Imate li kakvih ideja?, napisala je jedna od očajnih mama.</p><p>- Stavite tabletu za perilicu na dno lonca i prekrijte je vrućom vodom. Ostavite tako preko noći i nećete morati ribati, savjetovala joj je čitateljica, dok su se ostale složile s tom idejom dodajući da djeluje i već nakon nekoliko sati. Nakon što je iskušala metodu, mama se javila s rezultatom.</p><p>- Tableta za perilicu i vruća voda zaista su pomogli. Bez ribanja! Hvala, mame, zahvalila je.</p><p>Još jedna mama u istoj grupi otkrila je kako joj je u tavi zagorjelo ulje.</p><p>- Zagorjelo mi je ulje dok sam kuhala i nikako to nisam uspjela očistiti. Stavila sam nekoliko tableta za perilicu, potopila ih sa dva centimetra vode i ostavila preko noći. Jutros sam ispraznila tekućinu i doslovno samo prebrisala tavu bez korištenja snage i izgleda kao potpuno nova - zaključila je.</p>