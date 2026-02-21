Zagorkina anketa: Koje biste Hrvatice izabrale za narodne zastupnike?

“Novi izborni zakon donio je na površinu pitanja prava glasa za žene. Prirodno tome svakoga mora zanimati kako bi žene postupale na biralištu. Zato ženski časopis Hrvatica, koji se bavi aktualnim životom žene, stavlja ovu stvar na anketu. Time želi pružiti Hrvaticama prilike da izvrše neke vrste pokusni izbor, tj. da naglase kako bi mišljenje zastupale na biralištu sa svojeg gledišta, a to bi moglo biti dati zanimljive i korisne podatke", piše prva hrvatska novinarka i aktivistica za ženska prava Marija Jurić Zagorka u listu Hrvatica iz veljače 1940. godine, koji je sama pokrenula, uređivala i financirala, boreći se za "žensko pitanje".

