Zagreb dobiva muzej čokolade: Degustrirajte koliko želite...

Dosta smo putovali po svijetu. Kako smo suprug i ja pravi ljubitelji čokolade posjetili smo različite muzeje čokolade i zapravo redovito imali osjećaj da bi se ta priča o čokoladi mogla bolje ispričati. Presudnu ulogu imao je posjet praškom muzeju čokolade. Na povratku iz Praga u autu smo satima razgovarali kako bi za nas izgledao idealan koncept i tako je počela naša realizacija muzeja, rekla nam je vlasnica muzeja Ružica Božić Cerovac koja je zajedno sa suprugom Domagojem otvorila muzej.

Da tu ideju pretvore u djelo trebalo im je oko godinu dana, a artefakte su godinama skupljali i tražili po cijelom svijetu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Ovdje ima eksponata koji su došli iz Južne Amerike, Sjeverne Amerike, Srednje Amerike, Europe, Rusije, Australije. Skupljali smo ih putem interneta, po buvljacima, na našem Hreliću, pa preko nekih poznanstava, od svuda. Dobar dio predmeta smo imali i prije nego što smo krenuli jer čokolada nam je bila strast, ali većinu predmeta smo skupili u zadnjih godinu dana. Pronaći sve te predmete nije bilo lako, ali bilo je svakako lakše jer smo znali što tražimo - kaže Ružica.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Muzej je koncipiran kronološki i kroz šest prostorija vas upoznaje s povijesnim i kulturološkim razvojem čokolade od džungle u Sjevernoj Americi gdje je krenula priča o čokoladi pa sve do danas. Kako je u muzeju sve u znaku čokolade tako je i sama ulaznica čokoladna. Riječ je o kutiji s uzorcima čokolade koje se mogu i degustirati dok prolazite kroz prostorije muzeja.

- Htjeli smo da čokolada postane dio doživljaja što je značilo da odaberemo samo najkvalitetnije čokolade i zbog toga smo osmislili da se u svakoj prostoriji može konzumirati čokolada koja prati to vrijeme, od zrna kakaa pa negdje do čokoladnog likera ili čokoladne fontane do tamne, mliječne, bijele i ruby, odnosno ružičaste čokolade. Dizajn kutije smo osmislili sasvim drugačije, ali onda nas je spasio dizajnerski studio. Treća verzija koji nam je uspio složiti ovo na način da bude intuitivno prepoznatljivo - kaže Domagoj.

Putovanje kroz povijest čokolade počinje u prostoriji koja je uređena poput prašume u Srednjoj Americi gdje je zapravo i krenula priča o čokoladi. Jedini ljudi koji su tada konzumirali kakao su Indijanci. Kakaovac je u to doba bio i sredstvo plaćanja.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Nakon toga, slijedi prostorija koja opisuje ključne događaje iz 16. stoljeća kada su u Južnoj Americi konkvistadori pokorili indijanske kulture i odnijeli kakao u Europu. Tamo možete vidjeti i molinilo, drveni alat koji se koristio za izradu pjene.

Zatim, dolazimo u prostoriju koja je uređena u stilu dvora na kojem se odvijao bogat društveni život koji je uključivao i ispijanje napitka od čokolade. U prostoriji je izloženo različito posebno posuđe iz kojeg se ispijala čokolada. Čokolada se pila u visokim i uskim šalicama sa širim otvorom.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Zatim slijedi možda i najzanimljivija prostorija, posebno za djecu, a to je laboratorij. U toj sobi djeca, ali i odrasli, mirisom i dodirom mogu pogađati sastojke koji idu u čokoladu. Odmah do te prostorije je i prostor u kojem će se odvijati i degustacijske radionice gdje će posjetitelji od profesionalnih čokolatijera učiti o procesu temperiranja čokolade, izrade pralina i pločica čokolade.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Povijesni pregled se zatim ponovna vraća u razdoblje 19. stoljeća kada se prvi put radi tabla čokolade kakvu danas znamo i kada se čokolada počinje reklamirati. Nakon nje dolazi prostorija koja je uređena po uzoru na tvornicu Willyja Wonkea, a posvećena je jačanju industrijske proizvodnje čokolade. U toj prostoriji su izložene i čokolade hrvatskih proizvođača, pa je tako izložena i Mikado prva čokolada s rižom na svijetu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

I zadnja prostorija je posvećena čokoladi kao idealnom poklonu za rođendane, Božić, Valentinovo i ostale prigode. Svaka prostorija ima i svoju prigodnu glazbu.

U muzeju se mogu i kupiti čokolade hrvatskih čokolatijera.

- Trudili smo se ne ponuditi čokolade koje možete kupiti u svakom drugom supermarketu nego ponuditi samo izvanredne hrvatske čokolade od hrvatskih čokolatijera koji ih rade na izvanredan način i tako im omogućiti da dođu u kontakt s potrošačima - istaknuo je Domagoj.

Osim toga muzej ima i svoje vlastite čokolade od belgijske sirovine koje za muzej proizvodi Hedona, čokolaterija iz Križevaca. Koncept muzeja su osmislili sami, ali u realizaciji im je pomogla dizajnerica Željka Zrnić, bez koje ovaj muzej ne bi bio kakav je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Ona nam je pomogla ono što smo mi zamislili prezentirati na jedan ljepši način, podražajno ugodnije od tipičnih muzeja i jako nam je važno bilo da to bude edukativni muzej, ali ujedno i zabavno mjesto tako da dok roditelji čitaju djeca se uvijek i u svakoj prostoriji mogu zabaviti - ispričala je Ružica.

Cijeli prostor je pažljivo uređen pa je tako trgovina smještena na sjeveru kako se čokolada ne bi topila, a jako se pazi i da je temperatura u prostorijama uvijek 20 stupnjeva.

Postav muzeja će se nadopunjavati, a u siječnju će započeti s procedurom zadovoljavanja svih propisa da postanu pravi muzej jer su trenutno osnovani kao tematski park o čokoladi. Vlasnici muzeja otkrili su nam i neke trikove koji će nam pomoći prepoznati pravu čokoladu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Ne postoji prava istina i različite čokolade pašu različitim ljudima, tako da se ne može reći mliječna čokolada nije dobra ili gorka čokolada je vrhunska. Ono što je dobro je pogledati deklaracija i pokušat naći da li u sebi sadrži biljna ulja, ako sadrži to u pravilu pokazuje da joj kvaliteta nije vrhunska i takve čokolade se uopće ne smatraju čokoladama u međunarodnim natjecanjima. Mora sadržavati suhu tvar kakaa i kakao maslac. Inače kada uzmete čokoladu testirajte je svim osjetilima. Ako ima glatku površinu onda je ispravna. Probajte je prelomit, ako napravi "klik" onda je dobra, a ako je držite kratko u prstima i ne počne se odmah topit, to je isto pokazatelj da je dobra. Ne smije biti gorka bez obzira koliko udio čokolade imala. Pogrešno se misli da je dobra čokolada ona koja je gorka toliko da ne možete izdržati - otkrio je Domagoj.

Otvorenje muzeja je sutra, 25.11. 2019. u 10 sati. Radno vrijeme bit će od 10 do 22 sata, a cijene ulaznica se kreću od 40 kuna za djecu, 60 kuna za odrasle i 55 kuna za grupe.

