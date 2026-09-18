Zagreb uskoro dobiva svoju pašta večer: Na Pašti & Mašti moći ćete kušati jela za 6 eura!

Zagreb se priprema za poseban gastronomski petak pod otvorenim nebom. Tako će 25. rujna od 17 do 22 sata, Kennedyjev trg postati kulinarska pozornica na kojoj će chefovi Tom Gretić, Gregorio Mannucci i domaćin Adrijan Mamli udružiti snage na after-work druženju pod nazivom Pašta & Mašta.

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Pokretanje videa... 01:12 vrste tjestenina i umaci i dodaci koji idu uz njih | Video: Upload

Ispred lokala Pašta Eat & Shop, uz opuštenu atmosferu, posjetitelji će imati priliku kušati šest autorskih kreacija osmišljenih posebno za ovu prigodu.

Ono što ovaj event čini posebnim jest činjenica da je svaka tjestenina ručno krojena i izrađena prema posebnoj recepturi kako bi savršeno pratila vizije trojice chefova. Jela se neće moći kušati nigdje drugdje, niti će se nakon petka naći u redovnoj ponudi. Iako imena i točan izgled jela ostaju iznenađenje za samu večer, chefovi su nam odškrinuli vrata kuhinje i otkrili ključne namirnice koje će obilježiti ovaj gastronomski susret.

Foto: PR

Meni počinje neočekivanim spojem hrskave teksture tjestenine i bogate, kremaste pileće jetre, koja postavlja uvod u večer. Slijedi jelo u kojem se ručno rađeno tijesto susreće s mekanim mesom kunića, dok će ljubitelji morskih okusa doći na svoje uz tanjur posvećen škampu kroz njegove dvije potpuno različite teksture.

Foto: PR

Talijanski potpis snažno se osjeća u kombinaciji domaćeg zelenog tijesta s aromatičnim biljem, vrganjima i snažnim ovčjim sirom, kao i u modernoj interpretaciji klasika Aglio e Olio, u kojoj se crna tjestenina spaja s kompleksnim notama fermentiranog crnog češnjaka.

Foto: PR

Ljubitelje mesa očekuju cannelloni s neobičnom interpretacijom ragù Genovese Napoletano s veprom. Cijene ovih ekskluzivnih jela iznimno su pristupačne i kreću se od šest do osam eura po tanjuru, što gostima omogućuje da bez opterećenja sami kreiraju svoj gastro užitak.

Foto: PR

Priču zaokružuje intrigantna kreacija koja pomiče granice tradicionalnog poimanja deserta. Izvrsnu hranu pratit će i odabrana ponuda pića koja zaokružuje cijeli doživljaj.

Gosti će se moći osvježiti uz popularni i bezvremenski Aperol Spritz, a za ljubitelje klasika tu je i kultni Americano. Uz koktele, u ponudi će se naći i selekcija bijelih i crvenih vina, idealno uparenih s karakterom ponuđenih tjestenina. Za dolazak na Pašta & Mašta nisu potrebne rezervacije - svatko može doći i prepustiti se ležernom ritmu kvarta.