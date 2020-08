Zagrebačka piknik oaza u kojoj ćete moći uživati svakog petka

Ovog ljeta opuštanje od gradskog asfalta možete potražiti na Gornjem gradu na Vranicanijevoj poljani gdje će se svakog petka do kraja kolovoza održati Mali piknik za sve ljubitelje lokalnih poslastica i dobrog druženja

<p>Jedno od šarmantnijih ljetnih manifestacija u Zagrebu, 'Mali piknik', i ovog kolovoza stiže na Gornji grad. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, Vranicanijeva poljana svakog petka do kraja mjeseca biti će mjesto sretnih susreta, lokalnih poslastica, opuštenih razgovora uz svijeće s predivnim pogledom na grad.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Međunarodni dan piknika</p><p>Bilo da volite uživati i opuštati se sami, odvesti svoju bolju polovicu na romantičan spoj ili pak podijeliti dekicu i koji zalogaj s prijateljima, članovima obitelji ili četveronožnim ljubimcima onda ćete svakako do kraja mjeseca, barem jednom posjetiti Mali piknik.</p><p>Ova piknik oaza pružiti će predah od gradskih vrućina i osvježenje uz domaće okuse s ljetnog menija Malog placa za drugačije gastro-iskustvo.</p><p>Prve ovogodišnje dekice s pogledom na grad čekaju vas na Vranicanijevoj poljani (park Bele IV.), u petak 7. kolovoza, od 17 do 23 sata, nakon čega se Mali piknik nastavlja održavati svakog petka do kraja mjeseca. Ulaz je slobodan, a sve što trebate ponijeti sa sobom je dobro raspoloženje.</p><p>Događanje organizira Mali plac, a podržava Turistička zajednica grada Zagreba. Više informacija o Malom pikniku možete potražiti na njihovoj <a href="https://www.facebook.com/malipiknik/" target="_blank">Facebook</a> i <a href="https://www.instagram.com/malipiknik/" target="_blank">Instagram stranici.</a></p>