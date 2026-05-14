JEDNA OD NAJSTARIJIH

Zagrebačka škola Pavleka Miškine, popularna Pavlekica, slavi punih 150 godina rada

Piše Ana Dasović,
Veliku obljetnicu proslavit će svečanom akademijom i mjuziklom 'Školski vremeplov' koji pripremaju učenici škole. Pavlekica sve poziva i da se uključe u humanitarnu akciju za djecu bez roditeljske skrbi

Na sjednici Gradskog školskog odbora Zagreb iz 1896. odlučeno je predložiti Gradskom zastupstvu izgradnju nove pučke škole na Sv. Duhu. U tom dijelu grada već je postojala Pučka mješovita škola u Krajiškoj ulici, međutim zbog porasta broja djece u tom području, pokazala se neophodna izgradnja nove škole.

Bio je to početak rada jedne od najstarijih osnovnih škola u Zagrebu, OŠ Pavleka Miškine, popularne Pavlekice na Črnomercu, koja ove godine slavi punih 150 godina postojanja. U vrijeme otvaranja škola je imala šest odjeljenja, kroz dvije godine dobili su knjižnicu i opetovnicu - dopunsku, odnosno produženu školu obaveznu za djecu koja su završila pučku, osnovnu školu i nisu se školovala dalje.

Monografija škole

Vrlo brzo su je morali nadograditi, kako bi bilo mjesta za svu upisanu djecu. Pa su se širili sjeverni i južni dio zgrade, 1913. izgrađen je drugi kat, a sljedeće godine škola se proširuje s četverorazredne na šesterorazrednu.

Dio škole u I. svjetskom ratu bio je i vojarna, vojna bolnica, 1928. postala je i gradsko sklonište, bila je tu i šegrtska škola. Danas je to škola koju pohađa oko 780 učenika u 32 razredna odjela. Svi oni će u petak, 15. svibnja, na velikoj svečanosti uprizoriti burnu prošlost svoje škole. 

Kako kaže ravnateljica Vesna Vrbanović Jančić, izdana je Monografija škole, te će na svečanoj priredbi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održati svečanu akademiju uz izvedbu mjuzikla "Školski vremeplov". 

Humanitarna akcija

Mjuzikl su realizirale profesorice Natalija Stipetić Čus i lta Tissauer Pavičić. Koreografiju potpisuju balerine Olja Jovanović Zurovac i Saule Ashimova, kostimografkinja je Petra lveković, a aranžman songova je napravio Bruno Baršić, koji i dirigira orkestrom Greenhill Club Big Band.

Škola je ovim povodom pokrenula i humanitarnu akciju u partnerstvu s Lions klubom Zrinjevac pod nazivom "150 godina za 750 želja". Akcija je namijenjena mladima iz domova za nezbrinutu djecu u dobi 14-18 godina koji nakon boravka u domovima počinju živjeti samostalno u manjim zajednicama. lmaju smještaj i hranu, ali nemaju nikakav drugi prihod jer nisu punoljetni i ne mogu raditi.

- Željeli bismo ovom akcijom razveseliti 150 mladih osoba i dati im poklon-bon s manjim iznosom za vlastite potrebe. Osoba ili tvrtka donator dobit će monografiju povodom 150 godina OŠ Pavleka Miškine. Akcija traje do 1. lipnja - rekla je ravnateljica.

Donacije se mogu uplatiti izravno na račun Lions kluba Zrinjevac, Trg. J. J. Strossmayera 10, D-126,

račun posebne namjene akcije 150 godina za 150 želja HR1323600001503763394

Ili na račun OŠ Pavleka Miškine HR9523600001101534734

