'Podijeljeni praznici su kao gradska vožnja, kreni-stani... Zašto sustav trpi zbog skijaša?'

"Zimski praznici u jednom dijelu su bili izvrsna odluka i kontraproduktivno ih je dijeliti. Taman kad se stekne potrebna rutina i zamah, pauza. Usporedila bih to s autom u gradskoj vožnji, kreni-stani-kreni-stani i tako u nedogled, dok motor ne zakuha, a nikud stigao nije. Ako je ovo plod pritisaka roditelja koji bi skijali, ali jeftinije, i mi bismo ljetovali jeftinije, ali eto, imamo privilegij koristiti samo visoku sezonu i još više cijene. Kao svaka elita... Samo, tko nas pita..."

Ovo je samo jedan od 50-ak komentara u e-Savjetovanju koji su u manje od 24 sata došli na prijedlog školskoga kalendara u školskoj godini 2026/2027.

Prijedlog koji uključuje ponovno dijeljenje zimskih praznika, drugo polugodište koje počinje u četvrtak i samo mjesec dana između zimskih i proljetnih praznika uglavnom su izazvali negativne reakcije iz sustava.

- Ovakvo 'cjepkanje' odmora svakih nekoliko tjedana izrazito loše utječe na koncentraciju učenika. Predlažem da zimski praznici budu i ostanu u jednom komadu kako bi se djeca pošteno odmorila. Više smisla ima jedan konkretan odmor nakon kojeg svi možemo ozbiljno i u kontinuitetu nastaviti s radom - ističe drugi komentator.

Od Ministarstva znanosti i obrazovanja očekuje se dosljednost i stabilnost, a ne stalne izmjene koje ostavljaju dojam nedostatka jasne i dugoročne strategije, zaključuje sljedeći.

'Bolje bi bilo izbjeći vrućine...'

- Pitam se ima li stvarno toliko djece koja s roditeljima idu na skijanje u jeftinijem periodu i treba li cijeli sustav radi toga trpjeti. Predlažem zimske praznike u jednom dijelu, što omogućuje i završetak nastavne godine ranije od predloženog, najkasnije 11. lipnja. Duboko sam uvjeren da je potrebnije pokušati izbjeći velike vrućine koje pogađaju sve u sustavu nego malo skuplje skijanje koje 'pogađa' relativno mali broj istih - napisao je sljedeći komentator.

Hoće li ministarstvo uopće uvažiti komentare i savjete, vidjet ćemo za desetak dana, koliko je prijedlog još u e-Savjetovanju. Ravnatelji ne očekuju mnogo, kažu nam kako se njihovi prijedlozi i komentari rijetko uvažavaju.

Ministar Radovan Fuchs zasad poručuje: "Očekivali smo takvu reakciju, kao i svake godine".

- Uprava za odgoj i obrazovanje pri izradi školskoga kalendara pokušava uskladiti različite zahtjeve, uključujući ukupan broj nastavnih dana, raspored državnih praznika i broj dana predviđenih za pojedine predmete. Prijedlog je ujednačen i imamo svoje razloge zašto je koncipiran upravo ovako - kazao je jučer te zaključio kako će razmotriti prijedloge, ako bude "dodatnih, konstruktivnih i zaista dobrih prijedloga".

Nacionalni ispiti po planu

S druge strane, Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) najavila je kako će uputiti ministarstvu službeni zahtjev za spajanje zimskih praznika.

- Nema apsolutno nikakve potrebe da se to razbija. Djeca se taman priviknu i krenu učiti, a onda opet dolaze praznici. Osnovne škole i prošle godine su tražile objedinjene zimske praznike, sadašnje rješenje s dva dijela nam ne odgovara - kazala je za Hinu predsjednica HUROŠ-a Antonija Mirosavljević.

Predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić istaknuo je, pak, da ovakav raspored praznika može pomoći rasterećenju drugog polugodišta. Ipak, upravo je taj period godine najviše opterećen za maturante, u čemu rascjepkani praznici ne pomažu.

Problem za škole mogla bi biti i činjenica da se između drugog dijela zimskih praznika i proljetnih praznika provode nacionalni ispiti. Osmaši, koji ih pišu tri tjedna, imat će mjesec dana praznika i ispita, upozoravaju u školama.

- Mi ćemo se prilagoditi kalendaru, no ostajemo pri odluci da se nacionalni ispiti pišu u ožujku. To se pokazalo kao optimalno rješenje. Ranije nije dobro jer učenici koji polažu ispite ne stignu obraditi dovoljno gradiva, a poslije ožujka već počinje završni dio godine s ocjenjivanjem. Nisu nas konzultirali iz ministarstva o rasporedu, no nama to neće stvarati bitne probleme - kazao nam je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.