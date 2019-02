Zagrepčanin: Ako žene mogu kositi, mogu i ja prati podove

Ja vam sve znam raditi. Kuham, čistim, perem suđe, znam oprati rublje i ništa od kućanskih poslova nije mi strano. Jedino što ne želim - ne želim peglati. To nema šanse! Ide mi na živce. Ali sve drugo znam raditi - priča kroz smijeh Boris Jazvac (45) iz Zagreba dok pere izlog na tvrtki s kojom njegov servis za čišćenje ima godišnji ugovor.

Supruga Mila Novak (50) za to vrijeme briše prašinu s aparata za kavu. U trenu se Boris stvorio kraj nje te donio usisavač kako bi usisao tepih. Servis su pokrenuli prije godinu dana, a osnovni posao im je uređenje okućnica.

Pomalo su širili krug klijenata i poslova koje rade, a kako tijekom zime nema vegetacije, u tom periodu intenzivnije se bave čišćenjem. Boris je po struci građevinski radnik koji se okušao i u ugostiteljstvu kao konobar te u trgovini kao trgovac. Supruga je 26 godina radila u trgovini.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Oboje smo zaključili da nam je stresno čekati hoće li ti netko platiti ono što si zaradio, kolika će biti plaća i hoće li stići na vrijeme, te smo odlučili postati sami sebi gazde. Ovako si rasporedimo posao i odrađujemo ga našim tempom - priča Boris.

Mila se nadovezuje kako su konačno zadovoljni jer sve stignu napraviti na svoj način bez da ih netko kontrolira, u poslu im je važno ostaviti dobar dojam i zadovoljne klijente.

- Bilo je svakakvih situacija. Kad se pojavim na vratima mnogi imaju predrasude misleći: Ah, to je ženski posao. No ako žena može raditi na gradilištu i kositi travu, onda i ja mogu obrisati prašinu ili oprati WC školjku. Sve je to stvar volje i međusobne komunikacije. Ja se trudim olakšati njoj, ona meni. Naravno da je neću pustiti da ona odrađuje fizički zahtjevnije radove - objasnio nam je Boris.

Kaže da je tijekom godinu dana tvrtka uspjela te da se od ovog posla može živjeti. Prisjeća se kako mu je na početku bilo teško jer su novac trošili na kupnju alata.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Najveći problem bio nam je stvoriti bazu klijenata. Sada imamo poslovne i privatne korisnike, ljude kod kojih čistimo na dnevnoj i tjednoj bazi, ali ne odbijamo ni druge poslove ako nam naiđu. I dalje osjećam stres jer sam poduzetnik i cjelokupno poslovanje ovisi o nama, ali bitno je manji nego što je to bilo kada sam radio sa druge. Sada barem znam zašto radim i da ću dobiti onoliko koliko se potrudim - objašnjava Boris.

Kaže da ima velike planove za budućnost jer planira proširiti posao i zaposliti dodatne članove tima.

- Posao je fizički zahtjevan i naporan. Najteža su generalna čišćenja stanova i tu zbilja čovjek ispusti dušu. Ponekad imamo snage za jedva dovući se do kreveta doma. U čišćenju ne koristimo maske i rukavice jer nema smisla, ne bojimo se bakterija - objašnjava on.

Mila kaže kako su uglavnom imali samo lijepa iskustva, no bilo je situacija zbog kojih su željeli pobjeći kad su na vratima vidjeli što ih čeka u stanu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - Nedavno smo imali slučaj mlade majke sa dvoje djece čiji je stan bio toliko prljav da nismo mogli vjerovati da djeca žive u takvim uvjetima. Na toaletu je imala skorene ostatke fekalija stare mjesecima. Ostaci zubne paste u umivaoniku nije oprala više od godinu dana.No stisneš zube, odradiš to i odeš. Dobro bih razmislila da me opet pozove bismo li otišli - kazala je.

Kaže kako ih ljudi najčešće zovu kad se nađu suočeni s godinama ili bolešću pa ne mogu sami više čistiti, a vole da im je životni prostor uredan.

- Ima situacija i kad se ljudi useljavaju u novi prostor, pa žele da ga temeljito očistimo. No treba razdvojiti posao od osjećaja. Sve odrađujemo profesionalno i s velikim osmijehom, a naši klijenti nam vraćaju povjerenjem i ponovnim pozivom da se vratimo - kaže Boris.

Ističe ipak na kraju da iako svaki muškarac može napraviti isti posao kao i žena, ona je detaljnija i vidi više propusta te da kvalitetu njezina rada niti jedan ne može dostići.

