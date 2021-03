U čistionici su mi uništili jaknu. Odnijela sam da je operu, a vratili su je punu sivih mrlja, požalila se Zagrepčanka. Dodala je da je jakna prije imala samo manje mrlje od pudera.

POGLEDAJTE VIDEO (Eko čišćenje doma):

- Žena koja je preuzela jaknu u čistionici vidjela je da ima samo te mrlje od pudera i da će biti dovoljno da je operu. No pojavile su se sive mrlje - rekla je čitateljica. Čula se s vlasnikom čistionice.

- Rekao je da se nešto na jakni odlijepilo zbog kemikalija. Pitala sam zašto su ih stavili ako su znali da se to može dogoditi. Pitala sam za naknadu štete, no on to ne smatra štetom - ogorčena je. I mi smo kontaktirali vlasnika.

- Na jakni se odlijepio sloj impregnacije koji je ranije popucao, pa se nakon pranja više vidi. Kolegica je napravila propust jer nije na to upozorila. Jakna je stara i već nam se događalo da ljudi misle da od starih možemo ‘napraviti’ nove - rekao je vlasnik čistionice.

Pitali smo što potrošači mogu napraviti imaju li pritužbi.

- Smatra se da je onaj tko je preuzeo proizvod stručan i da mora upozoriti ako se može oštetiti. Potrošač se najprije mora žaliti obrtu ili tvrtki, koja mora odgovoriti u roku od 15 dana. Ako ne odgovore u roku, može ih prijaviti Državnom inspektoratu. Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom obrta ili tvrtke, može se žaliti njihovoj komori - pojasnio je Igor Vujović iz Društva Potrošač. Obrtničkoj komori se žali na obrte, a Gospodarskoj na tvrtke. Žalba uvijek treba biti napisana.

Vodič za skidanje mrlja s odjeće

Donosimo i super savjete za uklanjanje mrlja, ovisno o uzročniku:

Sok ili vino - Kada se zamrljate sokom ili vinom, pomoći će vruća voda. U njoj isperite odjeću, a dodajte i deterdžent.

Masne mrlje - Ako je moguće, masne mrlje odmah isperite hladnom vodom. Nježno utrljajte deterdžent za pranje suđa u mrlju, a zatim tkaninu isperite vodom te operite u perilici. Masne mrlje kao od šale nestaju i pomoću sode bikarbone. Ispod masne mrlje stavite karton kako se mrlja ne bi preslikala na drugu stranu tkanine. Višak masnoće pokupite papirnatim ručnikom pa mrlju obilno prekrijte sodom bikarbonom. Ostavite da stoji barem sat vremena pa operite u otopini vruće vode i žlice sode bikarbone.

Krv, blato, mliječni proizvodi - Vrućom vodom nikad ne skidajte mrlje od krvi, blata ili mliječnih proizvoda jer ih možete učiniti otpornijima. Ove mrlje s odjeće uklanja se hladnom vodom, a ako su sasušene, odjeću umočite u otopinu soda bikarbone i hladne vode.

Umak od rajčice i kečap - Prije pranja ove mrlje istrljajte bijelim octom. Na fleke od kečapa možete nanijeti i dječji puder te pustiti da se osuši. Nakon toga odjeću iščetkajte i operite na uobičajen način. Kod mrlja od rajčice i kečapa pomaže i glicerin – pomiješajte ga s vodom u omjeru 1:1, namočite odjeću i pustite da odstoji. Operite na uobičajen način.

Čokolada - Mrlje od čokolade skida mineralna voda. Ostavite zaprljanu odjeću da odstoji u mineralnoj vodi pa je operite kao i inače.

Ruž - Ruž s odjeće je najlakše skinuti ako se odmah reagira. Komadiće ruža treba pokupiti sa selotejpom ili malom suhom krpom. Nakon toga bitno je na mrlju staviti odstranjivač mrlja te oprati.

Puder - Za mrlje od pudera može vam pomoći obična pjena za brijanje. Dovoljno je nanijeti malo kreme pa tkaninu oprati kao i inače. Ako puder ili podloga sadrže ulja, radije koristite deterdžent za suđe jer on uklanja masnoće.

Trava - Mrlje od trave očistite octom ili bjelanjkom. Bjelanjak umutite pa nanesite na mrlju. Utrljajte ga pa isperite. Ako radije koristite bijeli ocat, pomiješajte ga s vodom, i ostavite da djeluje 15 minuta. Zatim operite odjeću uobičajenim deterdžentom.

Kava - Odjeću zamrljanu kavom odmah namočite u toploj vodi. U mrlju nježno utiskujte tkaninu namočenu deterdžentom za pranje odjeće ili octom razrijeđenim vodom. Odjeću zatim operite u najtoplijoj vodi preporučenoj za tu tkaninu te postupak po potrebi ponovite.

Pivo - Umotajte kockice leda u krpu i pritisnite na mrlju. Nakon toga, nanesite sredstvo protiv mrlja i operite.

Lubenica - Najlakše ćete očistiti mrlje od lubenice tako da sok upijete papirnatim ručnikom, a onda isperete hladnom vodom.

Tinta kemijskih olovaka ili flomastera - Namočite pamučne blazinice u etanol i tapkajte po zamrljanom području. Nemojte previše smočiti. Pokušajte brisanjem pomalo očistiti mrlju. S papirnatim ubrusima pokupite višak vlage. Ponavljajte dok ne uočite da se boja pomalo povlači. Isperite hladnom vodom i potom nanesite sredstvo za uklanjanje mrlja. Ostavite da djeluje par minuta pa ponovno pokupite višak tekućine tapkanjem papirom. Nekoliko puta čvrsto stisnite ručnikom mrlju i držite par sekundi. Slobodno operite još jednom u perilici rublja. Ako mrlja nije otišla, pokušajte s izbjeljivačem, ali samo ako to vaša odjeća dozvoljava. Provjerite na etiketi.

Krema - Višak kreme koji je završio na odjeći uklonit ćete tako da mrlju prvo pospete pijeskom pa to dobro otresete. Ako je pijesak ostao zalijepljen, sastružite ga pa operite u vrućoj vodi.

Sladoled - Onu odjeću koju ste zamrljali sladoledom natopite mineralnom vodom ili običnom hladnom vodom te operite u perilici.

Dezodorans - Primijetite li na odjeći mrlje od dezodoransa, najlakše ćete ih ukloniti toplom vodom pomiješanom s dvije tablete za čišćenje zubne proteze. Nakon 30 minuta namakanja, odjeću isperite i operite u perilici. Suhe tragove dezodoransa uklonite vlažnim maramicama.

Zalijepljena žvakaća guma - Skinut će ju lagano zagrijani bijeli ocat. Prelijte topli ocat preko žvakaće, pričekajte nekoliko minuta i samo ju ogulite. Po potrebi ponovite postupak ili stavite odjeću na kojoj je žvakaća guma u zamrzivač. Nakon nekoliko sati žvakaća će se bez problema oguliti.