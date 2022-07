Zaigraj i osvoji ljetne nagrade

Od petka, 8. srpnja krećemo s novom ljetnom nagradnom igrom u kojoj možete osvojiti fenomenalne ljetne nagrade. Dijelimo 20 poklon paket Apivita proizvoda vrijednosti 1037,31 kn i 10 Cetina aparata za vodu sa šest galona vode vrijednosti 1740 kn.

Delmerion je jedan od vodećih dobavljača selektivne i preparativne kozmetike za njegu kože i kose te pasta za zube. U svojoj paleti proizvoda imaju i APIVITA LIP BALM kesten, prirodni balzam za usne s kestenom, APIVITA AFTERSUN LOSION koji umiruje kožu lica i tijela nakon izlaganja suncu, APIVITA MLIJEKO ZA LICE I TIJELO SPF 50 koji je idealan za zaštitu kože lica i tijela tijekom boravka na suncu,. APIVITA MASKU ZA DUBINSKU HIDRATACIJU (SEA LAVANDER) koja je namijenjena za suhu i zrelu kožu i APIVITA POSVJETLJUJUĆI PILING ZA LICE (BILBERRY) s borovnicom koji daje koži blistavost i ujednačava ton kože.

Kako bi Vam svježa prirodna izvorska voda Cetina uvijek bila nadohvat ruke, bilo da ste u okružju obitelji ili na poslu, tu su vrhunski aparati za vodu.

Od petka, 8. srpnja do utorka, 12. srpnja svaki dan objavljivat ćemo po jedan nagradni kupon. U srijedu, 13. srpnja će se u objaviti joker kupon koji zamjenjuje jedan propušteni. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom šest dana sakupiti ukupno pet kupona. Svaki dan objavljivat će se različiti kuponi, a u srijedu, 13. srpnja bit će objavljen jedan Joker kupon, koji može zamijeniti jedan od propuštenih kupona. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji - kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe pet nagradnih kupona ili četiri kupona i jedan Joker kupon, ispune ih traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 600, 10002 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - “Hidratizirano ljeto uz najbolje novine”. Pristigle kuverte koje u sebi sadrže pet kupona od kojih su minimalno dva ista neće sudjelovati u nagradnoj igri. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima pristigle na adresu do petka, 29. srpnja, do 9 sati. Isti dan, iza 10 sati, nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije, uz nadzor tročlane komisije. 

