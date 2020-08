Zaigranost unosi veselje u život: Naučite kako sebi dati priliku

Zajedno s poboljšanjem opće dobrobiti, istraživači kažu kako razigranost može povećati zadovoljstvo u romantičnim vezama i dovesti do većih inovacija na poslu

<p>Razigranost je često povezana s djetinjstvom, ali ova osobina ličnosti ima i neke prednosti za odrasle. Zaigrani ljudi imaju tendenciju biti zadovoljniji u usporedbi s manje zaigranim ljudima, kaže novo istraživanje.</p><p>Prema istraživanju objavljenom u časopisu 'Applied Psychology: Health and Well-Being' ove razigrane osobine ličnosti mogu se naučiti uz pomoć nekoliko jednostavnih vježbi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za sreću):</p><h2>Povezanost između razigranosti i dobrobiti</h2><p>Psiholozi sa Sveučilišta Martin Luther u Halle-Wittenbergu (MLU) nasumično su podijelili 533 odrasla sudionika u tri eksperimentalne skupine i jednu placebo skupinu. Eksperimentalne skupine dobile su jednu od ovih vježbi svaku večer prije spavanja:</p><p>1. Zapišite tri razigrane stvari koje ste danas učinili<br/> 2. Pišite o iskustvu kada ste morali ponašati razigrano na neočekivani ili novi način<br/> 3. Razmišljajte više o zaigranom ponašanju koje ste danas primijetili kod sebe</p><p>Kako bi proučili učinke ove tri vježbe, od sudionika se tražilo da ispune upitnike o svojoj osobnosti prije istraživanja, a zatim opet nakon tjedan dana, dva, četiri i 12.</p><p>- Naša je pretpostavka bila da će vježbe utjecati na ljude da se svjesno usredotoče svoju pažnju na razigranost i češće je koriste. To bi moglo rezultirati pozitivnim emocijama, što bi na kraju rezultiralo većim zadovoljstvom osobe - rekao je istraživač Key Brauer.</p><p>Njihova predviđanja bila su točna - sudionici eksperimentalnih skupina sudjelovali su u razigranijim aktivnostima tijekom tjedana i pokazali su poboljšanje općeg stanja.</p><p>Implementacija ove tri, ili jedne od ove tri vježbe, može motivirati ljude da postanu razigraniji. </p><p>Zajedno s poboljšanjem opće dobrobiti, istraživači kažu kako razigranost može povećati zadovoljstvo u romantičnim vezama i dovesti do većih inovacija na poslu.</p><p>- Zaigrani ljudi teško se nose s dosadom. Uspijevaju pretvoriti gotovo svaku svakodnevnu situaciju u zabavno ili osobno zanimljivo iskustvo - kaže psiholog René Proyer, a piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/playful-personality-impacts-well-being">mindbodygreen</a>.</p>