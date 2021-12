U posljednjih nekoliko desetljeća mnogi parovi odlučili su se za zajednički život prije braka, uz dosta pitanja je li to dobro ili ne. S jedne strane, nije loše da se ljudi bolje upoznaju prije preuzimanja obaveza i vide kako funkcioniraju zajedno, no treba se zapitati je li ta odluka donijeta samo zato da biste izbjegli brak i obaveze, odnosno iz kojih razloga ste se odlučili na to. Možda jedan od partnera misli da onaj drugi ne vjeruje u brak, možda misli da partner želi samo pričekati neko vrijeme, a da i nije tako - bez dugog i iskrenog razgovora o tim stvarima stvari lako mogu poći u krivom smjeru.

Evo nekoliko razloga za i kontra zajedničkog života prije braka koje donosi portal Life Balance.

Razlozi za zajednički život prije braka

1. Dijeljenje financija

To bi mogao biti jedan od najpopularnijih razloga za zajednički život prije braka. Većina ozbiljnih parova ionako praktički živi zajedno, barem na nekoliko dana, pa su češće u stanu kod partnera nego kod kuće. U tom slučaju isplativije je useliti zajedno kako ne biste plaćali dva podstanarstva ili kredita te dvostruke račune. Bolja ideja je štedjeti novac zajedno i uložiti u budućnost.

2. Manje je stresa kad se konačno vjenčate

Prilagođavanje na drugu osobu uvijek je stresno i kad živite zajedno imate puno više vremena da upoznate partnera, njegove navike, dobre i loše strane i naviknete se na to. Dakle, zamislite da nikada niste živjeli zajedno prije nego što ste se vjenčali: Lakše će se dogoditi ozbiljna kriza zbog koje brak može doći u krizu.

3. Postajete bliži i gradite čvršću vezu

Intimnost je vrlo važna u vezi, posebno u braku. Ne samo u emocionalnom ili seksualnom smislu, postoje i druge vrste intimnosti koje su jednako važne, kao što su intelektualna, duhovna, iskustvena i voljna. Na primjer, ova potonja govori o obvezama koje dvoje ljudi preuzimaju jedno s drugim: Ako odlučite zajedno kupiti kuću, auto ili nabaviti psa, to znači da se obvezujete jedno drugome. A zajedničko useljenje predstavlja tu vrstu intimnosti.

Razlozi protiv zajedničkog života prije braka

1. Drugi ljudi možda neće odobriti

Svatko o svemu ima svoje mišljenje. Većina ljudi će komentirati, bez obzira tražite li to ili ne. Osim toga, bit će vam teško ako obitelj ne odobrava tu vašu odluku. U ekstremnim okolnostima, ta odluka može dovesti do toga da izgubite vezu s roditeljima i/ili prijateljima. Dakle, to je nešto o čemu morate ozbiljno razmisliti prije nego što se odlučite useliti zajedno.

2. Nedostatak podrške mogao bi oslabiti vaš odnos

Ako nemate podršku to će vjerojatno utjecati na vaš odnos - i to ne na bolje. Možda postoji stres i ogorčenost koji se osjećaju u zraku između vas dvoje. To može biti izgovoreno ili neizgovoreno, a možda čak i nema nikakve veze s vama dvoje posebno, ali stvari izvana mogu dovesti do sukoba.

3. Uštedjet ćete novac, ali to bi moglo oslabiti vašu vezu

Kad ste slobodni ili jednostavno živite sami, imate potpunu kontrolu nad svojim financijama. Kada se uselite s partnerom u zajedničko kućanstvo, to se mijenja, dijelit ćete troškove. Odluke poput načina na koji će se plaćati najam/hipoteka, ili tko će plaćati namirnice i režije, morat ćete donijeti možda i uz različita mišljenja o tome. Tu je i pitanje što i koliko možete potrošiti sami, bez dogovora s partnerom.

Pomaže li zajednički život prije braka u braku?

Iako većina ljudi želi konačan odgovor na ovo pitanje, nema odgovora. Starije studije iz 1960-ih, 70-ih i 80-ih otkrile su da će se parovi koji žive zajedno prije braka vjerojatnije razvesti. Međutim, zajednički život tada nije bio društveno prihvatljiv kao danas. Novije studije ne pokazuju sasvim iste statistike, iako razlike nisu velike.

Druge studije sugeriraju da na uspjeh braka ne utječe samo prethodni zajednički život, već niz drugih detalja, poput dobi partnera, načina odgoja, očekivanja prije braka i slično.