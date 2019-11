Žalio se da nije dobro: U mozgu mu našli trakavicu dugu 12 cm

Muškarac iz kineskog grada Guangzhouu liječnicima se prije par godina požalio da mu još od 2007. godine trne lijeva strana tijela, te često osjeća vrtoglavicu i povremeno izgubi svijest. Dugo nitko nije znao što mu je, a prošle su mu godine liječnici u mozgu otkrili trakavicu dugačku 12 centimetara. Dijagnosticirana mu je sparganoza, infekcija larvama trakavice vrste Spirometra.

- Ljudi se jako rijetko zaraze sa Spirometrom, a parazit obično živi u crijevima pasa i mačaka - tvrde iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), gdje kažu da osim psa i mačke domaćini ovoj trakavici mogu biti ribe, gmazovi, vodozemci i slatkovodni rakovi. No, i ljudi se mogu zaraziti ako piju vodu kontaminiranu parazitom ili jedu žabe ili zmije, koje su najčešći domaćini ovom parazitu.

Iz CDC-a navode kako Spirometra u ljudima može živjeti do 20 godina. Prema njima, najviše je slučajeva zaraze s tom vrstom prijavljeno u zemljama jugoistočne Azije, a ističu i kako je, kad je riječ o ovoj trakavici, čovjek samo domaćin i ne može dalje širiti zarazu.

