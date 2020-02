Zaljubili se na salsi u Zagrebu, pokrenuli brend i pomažu djeci

Barbara (28) i Rico (32) Amoussouhoui upoznali su se prije dvije godine ispred HNK dok je ona išla na salsa večer. Pitala ga je želi li s njom na ples, a ostalo je, kako kaže, povijest.

- Rico se oduševio jer voli plesati, a ja sam se te večeri prvi put u životu osjećala kao da uopće nemam ritma - smije se Zagrepčanka.

Nakon toga ostali su u kontaktu, ali i otišli na baletnu predstavu u HNK, kojom je Rico bio oduševljen.

- Od početka nam je stvarno lijepo i rekla bih zanimljivo i drugačije. Isto tako jako mi se svidjela njegova volja i trud, bilo mi je krasno čuti da je netko iz sredine iz koje on dolazi uspio doći do drugog magisterija, a uz sve to raditi i ne žaliti se da mu je teško i slično. Iz moje perspektive, stvarno je inspirativna osoba. I još k tome voli plesati, što ti više treba - govori.

- Te večeri na salsi mi je bilo jako lijepo s njom, bila mi je jako lijepa - priča Afrikanac.

Kada su razgovarali, pošto je ona odgajateljica u vrtiću, rekla mu je da bi voljela jednog dana otvoriti sirotište ili školu u Africi.

- Tu sam se zaljubio jer smo vidjeli da imamo neke zajedničke životne ciljeve. Bez obzira na sve, od kad sam ju vidio, znao sam da je ona žena za mene - rekao je Rico iz Benina koji se u Hrvatsku došao školovati pa zaljubio i ostao. Radi u jednoj firmi kojoj je potreban izvorni govornik francuskog jezika.

Zajedno žive malo više od godinu dana. Razlika ima, a prvu je vidjela kada ju je na trećoj kavi pitao nešto što nije očekivala.

- Pitao me da se udam za njega i da bi volio upoznati moju obitelj. Tada mi je to bilo urnebesno, no u njihovoj kulturi je to tako, recimo da tako pokazuju poštovanje prema ženi i njenoj obitelji, također to je i način da ti pokažu da s tobom misle ozbiljno. Njemu je na početku bilo čudno što stalno idem na kavu, na koji niti ne pijem kavu, no naviknuo se s vremenom - smije se Barbara.

Sve te razlike zapravo ih nadopunjuju i kažu da funkcioniraju odlično. Lani u srpnju postali su i roditelji malene Beyle.

- Oboje smo uključeni u sve sfere zajedničkog života. Od brige za bebu, kuhanja, spremanja itd. Rico je jako vrijedan, ne žali se često i nije mu ništa teško. Mislim da taj njegov karakter dosta pomaže u održavanju kvalitetnog života u obitelji - priča i dodaje kako obožava Ricovu hranu.

- Sve je jako začinjeno, jako puno čilija, puno povrća, zanimljivo. Fino i drugačije od naše kuhinje. Recimo, oni ne koriste tako puno mesa - otkriva Barbara. Njezina obitelj dobro je primila svog "afričkog zeta".

- Mojoj obitelji to nije bilo nimalo čudno i nije bilo nikakvih negativnih komentara ili reakcija. Baš suprotno, moja mama mi je na još na početku rekla da upoznati nekoga iz potpuno drugačije kulture smatra bogatstvom.

Neki poznanici znali su je pitati: “Što nisi mogla naći nekog našeg dečka”, "Je li ovaj tamniji dečko živi s tobom" ili pitati njezine prijatelje: “Kako je njoj živjeti s crncem?”. No, ističe, predrasude su tu da se ruše.

- Lijepo je kada ga ljudi upoznaju i kada vidiš da su promijenili svoj način razmišljanja - rekla je i dodala da je ljudima to češće zanimljivo, više nego negativno.

Prije godinu dana iz njihove veze izrodila se i poslovna ideja - brend Maka KidsDesign.

- Kada smo se upoznali radila sam u dječjem vrtiću, a Rico mi je poklonio jednu šarenu majicu od njihovih materijala. Kada sam došla u vrtić u tome, kikići su se oduševili, pogotovo u jaslicama. Gledali su u taj šareni materijal kao hipnotizirani - govori Barbara.

Kada je ostala trudna, zvali su Ricovu obitelj, da im kažu novosti i tako se počela dopisivati s njegovom sestrom.

- S vremenom sam počela shvaćati kako žene u njegovom mjestu žive i koliko je to nama nezamislivo. Rjeđe se zapošljavaju, djevojčice se rjeđe obrazuju jer one nakon udaje odlaze iz obiteljske kuće. Ricove sestre su imale tu sreću da su njihovi roditelji nekako uspjeli izdvojiti novac i platiti im školovanje. Bez obzira na njihovo obrazovanje teško im je naći posao jer posla nema. Razmišljala sam što napraviti za zajednicu, a da ne šaljem novac u Afriku jer se tako ni one ne osjećaju dobro. Nakon nekog vremena i razmišljanja kako pomoći djeci u njegovom mjestu, mislila sam da bilo bi odlično da njihove mame imaju posao. Pitala sam Ricovu sestru što ona misli o tome da napravimo neki projekt za djecu, ali i za njihove mame. Ideja mi je bila da žene iz Afrike šivaju odjeću, igračke ili nešto što znaju. Nakon prvih par haljinica koje su nam poslale, bila sam sigurna da ćemo pokrenuti Maka KidsDesign - istaknula je odgajateljica.

Poslala im je tako šarene i razigrane haljinice da se Barbara oduševila jer takve odjeće ovdje nema. Ricu je Maka Kidsdesign jedna od stvari koja ga podsjeća na dom, ali i projekt kojim može pomoći pa ga to veseli.

- To je i jedna od nagrada za njegov trud koji sada može podijeliti s drugima i dati im mogućnost autonomije, a u isto vrijeme njihovoj djeci dati mogućnost jednakih prilika koje imaju naša djeca, a mi ih uzimamo zdravo za gotovo, kao što je na primjer obrazovanje - priča Zagrepčanka.

Za Maka Kidsdesign odjeću šivaju žene iz sela Allada, a dio njih je iz grada Cotonou.

U ponudi imaju haljinice, hlačice, košuljice, dječje bodije, trake za kosu, slinčeke, šlapice, a izrađivali su i jastučnice. Sve to su stvari za djecu od 3 mjeseca do 6 godina. Materijali su iz Afrike. Žene koje šivaju, šalju im slike šarenih materijala pa onda zajedno biraju što bi moglo izgledati lijepo.

- Djevojke koje šivaju su sve mame, tako i djevojka od koje se kupuju materijali. Radi se o prirodnim platnima, što mi je isto odlično jer na dječju kožu oblačim nešto prirodno. Zadnja djevojka koja šiva je u mjesec dana naučila kako se to radi da bi se uključila u naš projekt. To su stvari zbog kojih ovo radimo. To su stvari koje šokiraju i inspiriraju. Neizmjerno sam zahvalna što imam takve jake žene kao partnere - rekla je.

Njihovi proizvodi mogu se kupiti na istoimenoj Instagram stranici i na web stranici www.makakidsdesign.com. Cijene se kreću od 200 do 400 kuna, ovisno o kojim se proizvodima radi. Brend je još u razvoju. Počeli su s jednom mamom, a sad ih imaju nekoliko.

- To je smjer u kojem se namjeravamo širiti, a kasnije možda uspijemo izgraditi i tu školicu o kojoj smo maštali na početku, tko zna - priča ovaj mladi bračni par. Reakcije ljudi su jako pozitivne.

- Zanimljivo im je i sviđa im se ideja da djeca nose nešto zaigrano, ali i da kupnjom sudjeluju u nečem većem od same kupovine odjeće. Dosta ljudi koji kupuju su iz europskih država, ali i iz Amerike i od njih imamo baš lijepe povratne informacije - govore.

Dodaju kako bi u budućnosti voljeli zaposliti još mama, a možda i kako kažu, sagraditi neko mjesto na kojem bi mogle zajedno raditi.

