Zaljubljeni horoskop: Znakovi koji će odati da mu se sviđate

1. Ovan

Budući da je jedan od najbržih, najizbirljivijih i samouvjerenijih znakova, rijetko će skrivati da je zaljubljen.

- Zavodit će vas, ali prije nego što vam uopće priđe, Ovan će se pobrinuti da izgleda najbolje što može. Bit će nasmiješen od uha do uha - objašnjava astrologinja Cindy Mckean.

2. Bik

Bik je fiksni zemljani znak kojim vlada Venera. Prema Mckean, biti fiksni znak znači da oni imaju tendenciju da ostanu na mjestu.

- Da nije Venere, planeta koji, između ostalog, predstavlja ljubav, romantiku i ljepotu, Bik ne bi imao baš puno sreće u ljubavi. Srećom, imaju fino namještena osjetila i kad se zaljube njihovi osjećaji su iskreni te ih se može 'pročitati' - objasnila je astrologinja.

- Oni su majstori suptilnog flerta. Vole svoj prostor, ali ako primijetite da vas dodiruju po ramenu ili rukama, to je siguran znak da su krenuli u akciju - dodaje.

3. Blizanci

- Dvostruke prirode, ponekad ljudi s Blizancima nemaju pojma u kojem smjeru se razvija njihov odnos. Oni svima daju jednaku šansu, što znači da će sa svima flertovati, ali kad im se netko zaista svidi, stvari mogu postati jako zbunjujuće - upozorava Mckean.

Mckean objašnjava da će se Blizanci u jednom ponašati kao da ste zvijezda njihovog programa, a drugi put hladno i nedostupno. Napominje da je to dobra stvar iako se čini kao loša jer kad se Blizanci kontradiktorno ponašaju, to jasan znak da su se zaljubili.

4. Rak

- Iako su Rakovi puni kardinalne energije, što znači da pokreću akcije, oni su također vodeni znak, koji ih čini osjetljivim i sramežljivim - kaže Mckean.

Ukratko, zaljubljeni Rak će jako teško nekom prići jer je sramežljiv.

- Zaljubljeni Rakovi će se držati podalje, a ako ostvarite kontakt očima vjerojatno će pocrveniti i skrenuti pogled. Oni nisu jedni od onih koji će doći i jasno pokazati da im se netko sviđa, nisku skloni takvom riziku - dodaje.

5. Lav

Astrologinja Mckean kaže da zaljubljeni Lav nikako nije suptilan. Oni uvijek vole biti u centru pažnje, ali kad im se netko sviđa, još će se dodatno potruditi da pokažu svoju 'najbolju stranu'.

- Kad napokon ostanu sami s nekim tko im se sviđa, bit će topli, veseli i puni pažnje, a ako se odluče na vezu, u nju će puno ulagati i isto to očekivati od svojih partnera - kaže astrologinja.

6. Djevica

Zaljubljena Djevica neće nikako pokazati svoje osjećaje, već će promatrati čovjeka koji joj se sviđa i bilježiti uzorke u njegovom ponašanju, navike, što voli i ne voli.

- Znat ćete da se sviđate Djevici kad vam počne raditi male usluge bez da ste pitali. Pobrinut će se da vam je ugodno u njezinom društvu te će početi nositi odjeću u bojama koje vam se sviđaju - objašnjava Mckean.

- Rijetko će napraviti prvi korak, ali će vas sigurno pozvati na grupni izlazak sa svojim društvom - dodaje.

7. Vaga

Venera vlada Vagom pa nije ni čudno da joj je ljubav jedna od osnovnih stvari u životu bez koje ne može živjeti. Kad su zaljube, dat će to jasno do znanja. Počet će imitirati vaše ponašanje i govor kako bi vam se što više približili, kaže Mckean.

Vage će bez problema napraviti prvi korak, ali to neće napraviti direktno, već će 'zaobilaznim putem' dati do znanja da su zainteresirane. Ali to je sve samo gluma, objasnila je astrologinja.

8. Škorpion

Pripadnici ovog znaka su jako skloni tajnovitosti i ne vole otkrivati svoja mišljenja i osjećaje.

- Ali kad Škorpion pronađe nekoga kome ne može odoljeti, taj čovjek će toga biti itekako svjestan. Što god radili pratit će ih Škorpionov intrigantan pogled - objašnjava Mckean.

- Napravit će prvi korak, ali će nastavak udvaranja prebaciti na potencijalnog partnera kako bi provjerio je li zaljubljenost obostrana - dodala je astrologinja.

9. Strijelac

- Strijelac je još jedan znak koji ne može sakriti svoje osjećaje, oni imaju unutarnju potrebu 'odapinjati' svoje strelice istine i iskrenosti gdje god idu. To je vatreni znak, koji je sklon putovanjima i lutanjima, tako da neće previše okolišati oko onog što žele - rekla je Mckean.

Dodaje da će jasno pokazati kad se zaljube.

10. Jarac

Znak poznat po rezerviranosti i disciplini, kod Jarca je 'prvo posao, pa igra' životno pravilo. Ali kad se zaljube, polako, ali sigurno će prići svom potencijalnom partneru.

- Njegovo ponašanje će biti kao kod starinskog gospodina, što će se činiti pomalo nestvarnim, ali ta njegova nespretnost u zavođenju je pravi pokazatelj koliko mu se netko sviđa - objašnjava.

Dodaje da su inače Jarci jako staloženi i žele poslati sliku svijetu kako su stabilni i u miru sa samim sobom. A kad su zaljubljeni ta fasada pada i napravit će sve kako bi pokazali da im je netko najvažniji na svijetu.

11. Vodenjak

Vodenjaci vole ljude i smataju da su im svi prijatelji. Na drugu stranu, objašnjava Mckean, nadareni su sposobnošću da odvoje emocionalne probleme i da budu objektivni u rješavanju problema. Zbog toga se znaju činiti hladnima.

- Ali kad primijetite da je Vodenjak nervozan i da se počeo meškoljiti, to je siguran znak da mu se sviđate. Blistat će nekim novim sjajem, stalno će se smijati i izgledat će kao da više poskakuju nego da hodaju. To je jasan pokazatelj da su zaljubljeni - objasnila je Mckean.

12. Ribe

- Iako su Ribe jako dobre u čuvanju i skrivanju tajni, one svoje srce nose na rukavu, a kad im se netko sviđa teško je reći je li samo sanjare ili stvarno razmišljaju o vama kao partneru - objasnila je Mckean.

Dodaje da je jedan od znakova da se sviđate Ribi taj što će htjeti sve više vremena provoditi s vama, jer inače vole vrijeme provoditi same, piše Bustle.