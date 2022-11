Zamelo ih: Tim istraživača se nikad nije vratio s Južnog pola

Neistražena prostranstva Zemljine kugle oduvijek su intrigirala ljude, pa se i poznati britanski polarni istraživač Robert F. Scott u studenom 1911. uputio u snježnu ekspediciju na Antarktiku. Cilj je bio osvajanje Južnog pola. U siječnju je njegov tim od pet ljudi uspio doći do Južnog pola, no tad su shvatili da su tu točku već "osvojili" Norvežani, pod vodstvom Roalda Amundsena. Pretekli su ih za 33 dana. Razočarani članovi ekspedicije zaputili su se prema baznom logoru, a pri povratku su otkrili biljne fosile koji dokazuju da je Antarktika nekad bila šumovita. No nikad nisu stigli natrag. Kapetan Scott i njegovi kolege umrli su zbog gladi, iscrpljenosti i ekstremnih meteoroloških uvjeta, odnosno snježne mećave koja nije prestajala, najvjerojatnije krajem ožujka, kad je Scott unio zadnje zabilješke u svoj dnevnik.