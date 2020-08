Zamolila je supruga da kupi tenisice za sina - kad se vratio doma pao joj je 'mrak na oči'

Majka iz Engleske priprema sina za sljedeću školsku godinu i zamolila je supruga da malenom kupi nove tenisice. Njen 'muškarac-dijete', kako ga zove, vratio se doma sa ženskim papučama

<p>Jen Hull na Facebooku je podijelila šoping neuspjeh svog supruga, a mnoge majke su 'točno znale kako se osjeća'.</p><p>- Pitam se radi li se samo o mom 'muškarcu-djetetu' ili još netko zna kako se osjećam? Moj sin uskoro kreće u školu i sve sam organizirala, a muža sam jedino zamolila da uzme neke crne papuče ili tenisice za tjelesni. Doslovno je imao samo jedan posao... - napisala je na svom blogu.</p><p>Suprugu se ipak mora priznati da je jednu stvar dobro obavio, a to je da je donio obuću u crnoj boji, jedino što se radilo o ženskim papučama i to sa cvjetićem.</p><p>- Oh, i moja kći ima takve, sumnjam da je neka utjeha, ali ona kaže da su udobne - napisala joj je jedna majka u komentaru.</p><p>I ostale majke je objava zabavila i komentirale su da znaju kako se osjeća, a jedna je napisala da je fotografiju pokazala svom suprugu te da ni on nije primijetio da nešto nije u redu, piše The Sun.</p>