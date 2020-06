Evo kako zamrznuti mahune

Pri blanširanju mahuna treba voditi računa da ih ne kuhate predugo, da se ne raskuhaju, no pazite da ne ostanu žilave kao trava. Evo nekoliko savjeta da ispadnu bolje te idealne za zamrzavanje

<p>Mahune nije lako skuhati, jer ako ih pustite da se kuhaju minutu predugo, mogu se pretvoriti u kašu, a ako ih izvadite prerano, imat ćete osjećaj da žvačete pikantnu aromatiziranu travu. Poseban je problem blanširanje i priprema za pospremanje u ledenicu, kako biste tijekom cijele godine imali svježih mahuna za pripremu objeda ili salate. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za zamrzavanje </p><p>Ipak, ima nekih trikova koji vam mogu pomoći da to obavite uspješno, te da mahune koje pohranite u ledenicu budu ukusne i hrskave taman koliko moraju biti: </p><p>1. Pripremite sve za blanširanje i prije nego ste pristavili vodu. Naime, uz lonac vode koju ste stavili na vatru, a koju treba i dobro posoliti, pripremite cjedilo i još jednu posudu u koju stanu mahune, a koju ćete napuniti jednakim dijelovima leda i hladne vode. </p><p>Prije nego ste stavili grijati vodu, očistite mahune tako da im odrežete vrhove s obje strane. Jako dugačke mahune prepolovite.Takvo povrće spremno je za blanširanje. </p><p>2. Očišćene mahune prebacite u lonac s kipućom vodom i ostavite ih oko tri minute. Ako želite zamrznuti jako veliku količinu mahuna, radite to u serijama, kako ih ne biste zgnječili. </p><p>Kad prođu oko tri minute, mahune izvadite iz kipuće vode sa žlicom s rupicama i uronite ih izravno u pripremljenu kupku s ledom. Da bi se dobro ohladile, držite ih u ledenoj kupki tri minute prije nego što ih ocijedite i nastavite sa sljedećim korakom.</p><p>3. Mahune potom brzo zamrznite. Najbolje je da ih rasporedite u limu za pečenje koji ste obložili masnim papirom i rasporedite ih tako da se ne dodiruju. Prosušite mahune nježno papirnatim ručnikom, kako biste izbjegli stvaranje leda od zaostale vode, pa ih stavite s limom u ledenicu da se smrznu, otprilike na dva sata. </p><p>4. Nakon što ste mahune smrznuli na brzinu, vodeći računa da ostanu rastresene, jednostavno ih prebacite u plastične vrećice ili u hermetički spremnik i istisnite što je moguće više zraka, prije nego zatvorite vrećicu. Pohranite ih u ledenicu pa tako mogu ostati i do godinu dana. </p>