Hrana koja čuva vaša crijeva: Mahunarke, kelj, plava riba...

Loša prehrana, stres i nedovoljno kretanja, uz neke lijekove mogu dovesti do propusnosti crijeva, sindroma kod kojeg se u zaštitnom zidu crijeva stvaraju pukotine i u krvotok pored 'dobrih' supstanci ulaze i neke štetne, što može dovesti do nekih patoloških stanja. U tom slučaju dolazi do poremećaja između udjela dobrih i loših bakterija u crijevima, što se može manifestirati smrdljivom stolicom i vjetrovima, te nadimanjem, glavoboljama i problemima s općim stanjem organizma.

Da bismo to prevenirali, svakako treba izbaciti ili barem smanjiti unos industrijski prerađenih namirnica, te uvrstiti u prehranu namirnice koje pomažu zaštiti i zdravlju crijeva, kaže gastroenterolog prim. dr. Jadranko Jelić iz Rijeke.

Foto: Dreamstime

Evo još nekih namirnica koje se preporučuju jer pozitivno utječu na zdravlje crijeva.

Cjelovite žitarice

Dr. Jelić dodaje kako na listu poželjnih namirnica svakako spadaju sve cjelovite žitarice, kao što su, na primjer, smeđa riža, quinoa, ili zob. Te se namirnice sporo prerađuju i potiču metabolizam te olakšavaju probavu, pa time olakšavaju i rad crijeva. Dugoročno, cjelovite namirnice djeluju i na prevenciju raka debelog crijeva, pa ih svakako treba uvrstiti u prehranu.

Mahunarke

Foto: Fotolia

Mahunarke, posebno grah i leća, obiluju vlaknima, koja su izuzetno važna za zdravu probavu. Istraživanja pokazuju da ljudi koji jedu više mahunarki imaju i do 35 posto manji rizik od razvoja polipa na crijevima, a time i do razvoja nekih vrsta raka. Poznato je i da mahunarke općenito sadrže fitokemikalije koje djeluju preventivno protiv razvoja nekih vrsta raka.

Chia ili lanene sjemenke

Dvije žličice chia ili lanenih sjemenki sadrže oko 10 grama vlakana, što je oko 40 posto vlakana koja su nam svakodnevno potrebna. Vlakna potiču izbacivanje stolice, a ujedno i toksina i štetnih kemikalija iz organizma. Među ostalim, zadužene su i za izbacivanje lošeg kolesterola s otpadom iz organizma, pojašnjava dr. Jelić.

Brokula, prokulica i kelj

Spomenuto povrće spada u najbolji izvor biljnih vlakana među povrćem, a brojna istraživanja pokazala su da smanjuju rizik od raka crijeva. Ako ne znate kako organizmu osigurati dovoljno vlakana, pobrinite se da dvije trećine vašeg tanjura sačinjava povrće te da kelj, brokula i prokulice budu redovno na meniju.

Losos i sardina

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ključ je u omega 3 kiselinama. Pokazalo se da one ne samo da štite crijeva od razvoja raka, nego mogu pridonijeti zaustavljanju rasta stanica raka kad se on već pojavi. Zato navalite na masniju plavu ribu, kao što su srdele, losos i sardina.

Orašasti plodovi

U skupinu namirnica bogatih omega 3 kiselinama spadaju i orašasti plodovi, pa je za zdrava crijeva preporučljivo držati se pravila o tome da trebamo pojesti šaku orašastih plodova na dan. Ukratko, desetak oraha, badema ili indijskih oraščića mogu biti dobar međuobrok, a štite probavu.