Zaprosio djevojku porukom od bosiljka na pizzi - pristala je!

- Došli su kao i inače, naručili, a onda je mladić ustao da ode do toaleta i u prolazu mi rekao da danas kod nas želi zaprositi svoju djevojku i zamolio me da nekako pomognemo oko atmosfere. Kuharica i ja brzo smo došle na ideju da na pizzu smotanim listićima bosiljka 'ispišemo' bračnu ponudu. Tako sam krenula s dvije pizze prema stolu, s tim da je na jednoj bilo ispisano 'Marry me', priča nam Ivana Glavinić, poslužiteljica koja u pizzeriji O'Hara u Zagrebu radi oko godinu dana.

Kaže kako je dosad bilo puno veselih situacija s gostima, no uglavnom je riječ o proslavama rođendana ili proslavama diplome, tako da je zbog prve prosidbe u kojoj je sudjelovala u srijedu i sama bila malo uzbuđena. Trebalo je, naime, stvoriti savršen trenutak, u kojem on može kleknuti pred dragu, izvaditi prsten i staviti joj ga na ruku.

- Prvo sam stavila pizzu pred mladića, pa tek onda pred djevojku. Jako se iznenadila i odmah su joj krenule suze, a on je ustao i kleknuo pred nju i pitao želi li se udati za njega. Rekla je 'da' i svi smo baš bili dirnuti. Malo smo ih počastili i nazdravili, poželjevši im sreću u životu, priča Ivana.

Kakav divan moment u našoj O'Hari! Ne znamo koliko je prosidbi kod nas bilo do sada, ali u realizaciji ove smo malčice sudjelovali ❤ Naravno da je pristala... Sretno, divni ljudi! Volite se ❤ Objavljuje O'Hara Zagreb u Utorak, 22. listopada 2019.

Dodaje kako je tek kasnije shvatila da ne znaju kako se mladi par zove, ni čime se bave, iako je riječ o gostima koji povremeno dolaze k njima već dulje vrijeme. Procjenjuje tek da oboje imaju oko 30 godina. Od ranije je stekla dojam da baš vole pizzu, pa joj je drago da će im baš ona koju im je ona poslužila ostati posebno važna u životu.

- Kako smo ih fotografirali s njihovim mobitelima, tako nemamo drugih fotki osim fotografije pizze s rukom na kojoj je prsten, koju smo objavili na stranici pizzerije. Pregledala sam malo na Facebooku, da vidim jesu li što objavili i nema drugih fotki, možda zato što je djevojka na njima bila dosta uplakana, kaže Ivana.

