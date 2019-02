Zar je to moda? Gucci prodaje prljave tenisice za 5200 kuna

Talijanska modna kuća je tim prljavim izgledom željela postići da tenisice izgledaju starinski i pomalo tužno, i uspjeli su u tome - zaista izgledaju kao da ih je netko izvukao iz ormara nakon što je zaboravio na njih još od školskih dana.

Gucci prodaje tenisice koje izgledaju prljavo i to za vrtoglavih 615 funti što je oko 5200 kuna.

What do you make of these "dirty" trainers Gucci are selling for a mere £615? Bargain, right?! 🤔 #jeremyvine pic.twitter.com/ONqNUxgl7T

Ovaj model nazvali su Sceener, a na tržište dolaze u raznim bojama, no svake imaju taj 'prljavi izgled'.

Komentari na društvenim mrežama su različiti, a neki ih čak optužuju za 'komercijalizaciju siromaštva' te to što rade nazivaju 'vrhom kapitalizma'.

- Neki ljudi očito imaju više novca nego smisla - prokomentirao je jedan na Twitteru.

Gucci u ponudi ima još jedan model slične tematike, Rhyton, sa sličnim 'uznemirujućim' prljavim izgledom.

Čini se da popularnost takvih tenisica raste.

Lani u rujnu na meti kritika bile su tenisice talijanskog benda Golden Goose koje izgledaju kao da su bile potrgane pa ih je netko zalijepio ljepljivom trakom. Cijena im je 530 dolara (oko 3500 kuna).

The ‘Golden Goose’ here is anyone who would consider paying $530 for these glorified poverty sneakers. #auspol pic.twitter.com/NeSS40Kksh