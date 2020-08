2. U dva mjeseca od dje\u010daka do zavodnika.

Zar su to isti dečki? 20 primjera kada te brada sasvim promijeni

U današnje vrijeme brada se ponovno vratila u modu i na ulici možemo vidjeti muškarce koji nose guste i dugačke brade, kozje, stilizirane, a neki ih čak i farbaju. Kakva god bila, brada će vam zasigurno promijeniti izgled muškarca

<p>Znanstvenici tvrde da muškarci s bradom odišu povjerenjem, a neki smatraju i da su bradati muškarci sposobniji i zgodniji. Neka istraživanja čak su pokazala kako se na razgovorima za posao bradate muškarce smatra stručnijima od onih obrijanih, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/20-photos-that-prove-growing-a-beard-changes-everything-627610/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR0BxbAi1WPqRaPVc_EdYVOMyZblOMwMQLldFByQ92RA3gZ0LehsXtV45wM" target="_blank">Brightside</a>.</p><p>Pogledajte 20 nevjerojatnih transformacija muškaraca koji su pustili bradu:</p><p><strong>1. Je li ovo isti čovjek?</strong></p><p><strong>2. U dva mjeseca od dječaka do zavodnika.</strong></p><p><strong>3. Važno je pronaći stil brade koji odgovara za vaše lice.</strong></p><p><strong>4. Do potpune promjene izgleda u šest mjeseci.</strong></p><p><strong>5. Što mislite o ovoj transformaciji?</strong></p><p><strong>6. Nekima brade daju i dozu ozbiljnosti.</strong></p><p><strong>7. Od dječaka do muškarca.</strong></p><p><strong>8. James Middleton sa bradom i bez.</strong></p><p><strong>9. Skratio kosu, pustio bradu - novi čovjek.</strong></p><p><strong>10. Koji mu izgled bolje stoji?</strong></p><p><strong>11. Neki vole 'zaigrane' brade.</strong></p><p><strong>12. Puštanje brade nekad je odlična odluka.</strong></p><p><strong>13. Uz bradu i brk izgleda bolje.</strong></p><p><strong>14. Nevjerojatna promjena.</strong></p><p><strong>15. Definitivno mu brada bolje stoji.</strong></p><p><strong>16. U dva mjeseca postao 'novi čovjek'.</strong></p><p><strong>17. Kaže da mu na granici ne vjeruju da je on taj obrijani muškarac sa fotografije u putovnici.</strong></p><p><strong>18. Od mladića do latino zavodnika.</strong></p><p><strong>19. Obrve su ostale iste, sve drugo se promijenilo.</strong></p><p><strong>20. Sergio Ramos sa i bez brade.</strong></p>