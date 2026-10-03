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Zara povukla dječji kostim za Noć vještica: 'Podsjeća na uniforme iz nacističkih logora'

Piše HINA,
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Zara povukla dječji kostim za Noć vještica: 'Podsjeća na uniforme iz nacističkih logora'
Foto: Altan Gocher/DPA
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Španjolski modni lanac Zara povukao je iz prodaje dječji kostim za Noć vještica nakon kritika da svojim izgledom podsjeća na uniforme koje su nosili zatvorenici u nacističkim koncentracijskim logorima

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Kostim se sastojao od sakoa i hlača s plavo-bijelim okomitim prugama, a materijal je imao namjerno iznošen izgled. Na odjeći su se nalazili i detalji koji su podsjećali na bodljikavu žicu, dok su oznake na rukavima kritičare asocirale na zatvorske brojeve.

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Na kostim je među ostalima reagirao izraelski novinar Dov Gil-Har.
- Španjolski modni lanac Zara šokira svoje kupce u Europi još jednom od svojih užasavajućih ideja: kostimom u stilu nacističkih koncentracijskih logora - napisao je na društvenoj mreži X.

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Tvrtka pritom nije odgovorila na pitanje kako je proizvod prošao interne provjere, odnosno zašto ranije nije uočena moguća sličnost s odjećom iz koncentracijskih logora.

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Nije im prvi takav slučaj

Ovo nije prvi put da se Zara našla na udaru kritika zbog proizvoda koje je javnost povezala s nacističkom simbolikom.
Još 2014. godine kompanija je povukla dječju majicu na plavo-bijele pruge koja je na lijevoj strani prsa imala žutu šestokraku zvijezdu.

Dizajn je mnoge podsjetio na oznake koje su Židovi bili prisiljeni nositi u nacističkoj Njemačkoj.
Sličan incident dogodio se i 2007. godine, kada je Zara prodavala platnenu torbu ukrašenu svastikama i cvjetnim motivima.
Novi slučaj ponovno je otvorio pitanje kontrole dizajna prije puštanja proizvoda u prodaju, osobito kada elementi odjeće mogu podsjećati na simbole i odjeću povezanu s jednim od najmračnijih razdoblja europske povijesti.

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