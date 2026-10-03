Zara povukla dječji kostim za Noć vještica: 'Podsjeća na uniforme iz nacističkih logora'

Kostim se sastojao od sakoa i hlača s plavo-bijelim okomitim prugama, a materijal je imao namjerno iznošen izgled. Na odjeći su se nalazili i detalji koji su podsjećali na bodljikavu žicu, dok su oznake na rukavima kritičare asocirale na zatvorske brojeve.

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Na kostim je među ostalima reagirao izraelski novinar Dov Gil-Har.

- Španjolski modni lanac Zara šokira svoje kupce u Europi još jednom od svojih užasavajućih ideja: kostimom u stilu nacističkih koncentracijskih logora - napisao je na društvenoj mreži X.

ליל כל הקדושים בעוד כחודש ורשת זארה הספרדית מחרידה את הלקוחות באירופה עם עוד רעיון עוועים מתוצרתה - תחפושת בסגנון מחנות הריכוז הנאציים. מעבר לחליפה המפוספסת בצבעי אסירי המחנות, הוסיפו גם הדפס של גדר תיל שלא ניתן יהיה לטעות. https://t.co/Db0y55VDIl — Dov Gil-Har (@DovGilHar) September 30, 2026

Tvrtka pritom nije odgovorila na pitanje kako je proizvod prošao interne provjere, odnosno zašto ranije nije uočena moguća sličnost s odjećom iz koncentracijskih logora.

Nije im prvi takav slučaj

Ovo nije prvi put da se Zara našla na udaru kritika zbog proizvoda koje je javnost povezala s nacističkom simbolikom.

Još 2014. godine kompanija je povukla dječju majicu na plavo-bijele pruge koja je na lijevoj strani prsa imala žutu šestokraku zvijezdu.

Dizajn je mnoge podsjetio na oznake koje su Židovi bili prisiljeni nositi u nacističkoj Njemačkoj.

Sličan incident dogodio se i 2007. godine, kada je Zara prodavala platnenu torbu ukrašenu svastikama i cvjetnim motivima.

Novi slučaj ponovno je otvorio pitanje kontrole dizajna prije puštanja proizvoda u prodaju, osobito kada elementi odjeće mogu podsjećati na simbole i odjeću povezanu s jednim od najmračnijih razdoblja europske povijesti.