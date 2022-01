Žena koja je uštedjela dovoljno novca da se umirovi s 26 godina objašnjava tri pravila kojih se držala. Tori Dunlap iz SAD-a, objavila je video na TikToku otkrivajući svoja tri pravila kojih se pridržavala kako bi poboljšala svoje financije.

Za mnoge 20 i 30-godišnjake ideja o umirovljenju nije ništa drugo nego daleki san do kojeg je potrebno još 'nekoliko' godina. No, za jednu TikTok influencericu, dan kada će prestati raditi je skoro stigao - jer je otkrila kako se može umiroviti sa samo 26 godina.

Njezini savjeti uključuju pregovaranje o vašoj plaći i započinjanje posla 'sa strane' uz posao s punim radnim vremenom. Tori kaže da ona ulaže, ali ne preporučuje to učiniti bez prethodnog odgovarajućeg istraživanja, jer vaš novac može rasti i padati. Uvijek biste trebali biti spremni vidjeti kako vam kapital pada ako ulažete, jer to nije zajamčen način zarade.

- Ja sam financijski neovisna, što znači da nikada više ne moram raditi; niti jedan dan u životu ako to ne želim. Evo na koja tri načina sam to uspjela i kako to možete učiniti i vi. Počela sam ulagati čim sam mogla. Sada u svom poslu kao stručnjak za financije, uvijek govorim ljudima da je najbolji dan za ulaganje danas, nemojte čekati da počnete sutra - govori na svojoj TikTok stranici.

- Imate vrijeme na svojoj strani, stoga počnite ulagati ako već niste. Sljedeće što sam učinila, kada sam radila u korporaciji, pregovarala sam o svojoj plaći, svaki put. Nisam ostajala na poslu koji me nije pošteno plaćao. I treće, na kraju, ali ne i najmanje važno, ovaj ljupki posao sa sedmeroznamenkastom zaradom koji posjedujem nekada je bio usputni posao, što znači da sam mogla odložiti svu dodatnu zaradu koju sam zaradila - ispričala je.

Tori je dodala da se zapravo još ne bi povukla u mirovinu, ali da je sjajan osjećaj znati da može ako to želi. Iako češće je to lakše reći nego učiniti – a koliko vam je novca potrebno za mirovinu uvelike ovisi o načinu života koji živite.