'Zaručnica najboljeg prijatelja je trudna, ja sam otac djeteta'

Ovaj mladić pao je u iskušenje i spavao sa zaručnicom svojeg najboljeg prijatelja. Bili su pijani i bio je to seks za jednu noć, ali ostala je trudna. On sada ne zna što napraviti pa je potražio savjet kod kolumnistice The Suna, u rubrici Dear Deidre.

Ovo je njegova ispovijest, a niže savjet koji je dobio:

Moj najbolji prijatelj i ja imamo 24 godine, i družimo se još od školskih dana. On je sin jedinac dok ja imam stariju sestru, pa smo postali bliski, poput braće.

Prošlog mjeseca smo odlučili otići na more, s nama je pošla i njegova djevojka, zapravo zaručnica. Vrijeme je bilo savršeno. Nakon piknika uz more, sjedili smo na suncu cijelo poslijepodne. Navečer smo obišli nekoliko pubova i dosta smo popili, posebno moj prijatelj.

Vratili smo se u hotel i otišli ravno u njihovu sobu. Pitao sam njegovu zaručnicu, kojoj su 23 godine, da li bi željela otići na još jedno, zadnje piće u hotelski bar prije spavanja.

Nakon što je konobar prestao posluživati, složili smo se da je vrijeme za krevet i otišli smo gore. Dao sam joj poljubac za laku noć, no postalo je vrlo strastveno. Otišli smo u moju sobu i bacili se jedno na drugo čim smo zatvorili vrata.

Seks je bio najbolji ikad, ali toliko nas je ponijelo da nismo razmišljali o zaštiti. Kasnije sam joj priznao da mi se oduvijek sviđala. Odgovorila je kako i ona osjeća jednako, ali da ne bi željela povrijediti mojeg prijatelja i svojeg zaručnika. Složili smo se kako se to ne smije ponoviti.

Prije nekoliko dana mi je rekla da je trudna, napravila je test. Sigurna je da sam ja otac djeteta jer ona i moj prijatelj uvijek koriste kondome. Pričali smo o tome što napraviti i ona je rekla da će zadržati dijete bez obzira na sve.

Pitao sam je bi li željela biti sa mnom. Rekla je da bi, ali već su isplanirali vjenčanje te da bi otkazivanje uzrokovalo puno nervoze i neugodnosti.

Trebam li šutjeti o tome i promatrati prijatelja kako odgaja moje dijete?

Savjet:

Pitaj ju želi li zaista biti s tobom u vezi ili je to tek toliko rekla u tom trenutku. Ako te voli, bilo bi pogrešno da nastavi s vjenčanjem za tvojeg prijatelja. Takav brak neće potrajati i mogao bi proizvesti mnogo nesretnih trenutaka, i vama svima i tom djetetu.

Izgubit ćeš najboljeg prijatelja, ali naći će on već novu partnericu.

Ako ona inzistira na braku s tvojim prijateljem, dobro razmisli prije nego odlučiš javno progovoriti o očinstvu. Da, najbolje je da djeca znaju istinu o svojim roditeljima, ali vjerojatno bi to dovelo do toga da samo gleda roditelje kako se svađaju.

