Žene otkrile zbog kojih su sve razloga spavale s muškarcima

Tri žene iz Velike Britanije prisjetile su se svojih iskustava kada su s muškarcima spavale, ne zato što su one to željele, već iz nekih drugih razloga. Uglavnom iz osjećaja sažaljenja, prenosi Daily Mail.

Candida Crewe (54), spisateljica

Prije pet godina poznanik me je zamolio da se nađemo u baru. Nije mi se sviđao i postojali su svi znakovi koji su sugerirali da između nas neće biti ništa, ali sama sebe sam uvjeravala da moram biti otvorenog uma.

Možda se pitate zašto sam se zamarala time, ali bila sam u kasnim 40-im godinama i bila sam rastavljena pet godina.

Iskusila sam niz neuspješnih pokušaja s mlađim muškarcima od mene pa sam ovaj put odlučila kako je vrijeme da izađem s nekime mojih godina.

Foto: Dreamstime

Stvar je u tome da za ženu to što je pristala s nekime izaći nije nužno pokazatelj međusobne privlačnosti. Često smo spremne muškarcu dati šansu ako ima trunku šarma. Uostalom, početni nedostatak iskre ne znači uvijek da se kasnije nešto pozitivno neće promijeniti u srcu.

Ipak, nema sumnje da je kontroverzno priznati kada takav izlazak vodi u spavaću sobu, kada još uvijek međusobne privlačnosti nije bilo. Htjele mi to priznati ili ne, mnoge žene znaju onaj osjećaj kada dopuste da situacija ode dalje nego što su željele, jer nisu bile posve sigurne.

Često to učine, svjesno ili ne, zbog svoje neodlučnosti, pristojnosti, usamljenosti, zbog osjećaja izmorenosti da se izvuče iz svega, a poneka i iz straha da ne izazovu ljutnju. Ponekad to naprave iz čiste znatiželje.

Takvi susreti se rijetko spominju u književnosti, u dramama pa čak i tijekom razgovora s prijateljima.

Lorraine Hardy (38), socijalna radnica

Priznajem, spavala sam s muškarcima iz sažaljenja dok sam bila mlađa ili zbog čudnog osjećaja dužnosti. Sada sam u braku s Christopherom (49) i imamo dvoje djece, od šest godina i godine dana.

Većinu svojih 20-ih godina provela sam u seksualnim odnosima koje zapravo nisam željela. Ja sam inteligentna, fakultetski obrazovana žena, a ipak sam se našla u situacijama u kojima nisam mogla reći "ne". U takvim situacijama seks je bio više dužnost nego posljedica mojeg jakog libida.

Kupila sam prvu kuću kada sam imala 23 godine i morala sam angažirati financijskog savjetnika kako bi mi pomogao oko pripreme papira.

Foto: Dreamstime

Mogla sam reći da me privlači, iako me definitivno nije privukao. Nakon što smo završili s dokumentacijom, pozvao me na večeru. Iako mi se nije sviđao, pomislila sam kako ga ne bi trebala odbiti. Osim toga, nisam željela izgubiti moju kuću.

Osjećala sam se tako loše, bilo mi ga je žao. Činilo mi se da se ne osjeća dobro sam sa sobom. Počeo je govoriti: "Razumijem zašto ti se ne sviđam... Zašto nikome nisam privlačan?". Čak je i zaplakao. Možete pogoditi što je dalje bilo. Završila sam s njim u krevetu, ne zato što sam to željela, već iz sažaljenja.

Sjećam se kako sam bila u dugoj vezi kada sam imala 20-ak godina i kada mi se partner jednostavno prestao sviđati. Samopouzdanje mu se srozalo pa mi se činilo da, ako odbijem voditi ljubav s njim, da će skroz potonuti. Zato sam pristajala na seks, samo kako bi se on osjećao bolje.

Priznajem, ponekad se seksam i sa suprugom kada nemam želju. Ne želim povrijediti njegove osjećaje.

Jessica Bailey (46), poduzetnica

Vodim svoj posao i profesionalno sam uspješna, ali u odnosima s muškarcima taj uspjeh nekako izostaje. Bila sam u dvije duge veze u svojim 20-im i 30-im godinama i sada sam sretna što sam sama.

Broj seksualnih odnosa koji su se dogodili kada sam ja to zaista željela mogu nabrojati na prste jedne ruke.

Obično sam završavala u krevetu s nekime jer mu nisam željela povrijediti osjećaje ili nekako nisam znala kako reći "ne". Reći nekome "Priznajem, više mi se ne sviđaš" čini mi se previše brutalnim.

Kada je muškarac iskren, otvoren i ranjiv dok je s tobom, teško je samo prekinuti razgovor i odbiti intimnost.

Ono što se ženama sviđa ili ne kod muškaraca je toliko različito. Ono što je jednoj jako privlačno, drugoj je odbojno.

Foto: Shutterstock

Moja prijateljica Chloe je jedne noći upoznala bivšeg boksača koji nije imao prednji zub. U jednom trenutku je pomislila koliko je to odvratno, a već u sljedećem joj je bio pravi muškarac i skroz cool. Završila je s njim u krevetu.

Ujutro se pitala što joj je bilo, gledala ga je pokraj sebe i nije joj nimalo bio privlačan. Nije to ponovila.

Sjećam se jednog svojeg izlaska s nekim tipom. Cijelu je večer pričao o svojoj majci. Nije bilo jače ili inteligentnije "dame" na cijelom planetu. Hvalospjevi o majci rijetko mogu biti afrodizijak.

Dok je govorio o njoj ili ženama općenito, stalno je upotrebljavao riječ "dame", a što je više to ponavljao, ja sam bila sve manje zainteresirana. Sjedila sam i slušala njegove monologe. Odlučila sam da neću s njim spavati. Barem sam tako mislila.

Napokon smo napustili kafić, bilo je hladno pa nam je izlazila para iz ustiju dok smo govorili. Bili smo samo nas dvoje na cesti, u mraku, s mrvicu ulične rasvjete.

Nasmijao se i iznenada sam osjetila da mi ga je žao, a i meni je trebalo nešto da me zagrije. Sjeli smo u auto i odvezli se do moje kuće.

Seks nije bio nešto, ali iskustvo nikako nije bilo skroz loše. Osjećala sam se dobro u toj hladnoj noći dok sam bila omotana oko njega i slušala mu otkucaje srca.