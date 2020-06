Jednog dana, u velja\u010di 2015., Jennifer je primila e-mail u kojem je stajao naslov: 'Mi'. Jennifer je odmah povezala kako je njezin otac napokon rekao svojoj djeci o njoj. Otvorila je e-mail, ne znaju\u0107i \u0161to mo\u017ee o\u010dekivati.\u00a0

Nakon 32 godine upoznala je svoju polusestru, a sada su postale najbolje prijateljice

Jennifer Barton (37) koja je odrasla uz majku, upoznala je svoju polusestru Katrin u 32 godini koja nije ni znala da Jennifer postoji dok joj otac nije sve rekao. Sada su nerazdvojne

<p>Odgajana kao jedino dijete, <strong>Jennifer Barton</strong> koja sada ima 37 godina bila je šokirana kada je jednog dana dobila neočekivani e-mail od svoje polusestre Katrin. Prvi put ju je upoznala kada je imala 32 godine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Otac i kći (17) uskoro će dobiti novu kuću</p><p>Jennifer je Amerikanka koju je odgajala majka u New Yorku. Njena majka i otac upoznali su se na poslu, no nedugo nakon toga su se rastali, a njena majka odgajala ju je sama. </p><p>Majka je kontaktirala njenog oca kada je Jennifer krenula na sveučilište jer je smatrala da bi on trebao pomoći s novcem. Jennifer i otac su tu započeli nekakav odnos, no on je imao vlastitu obitelj, sina i kćerku <strong>Katrin</strong> koja nije znala za Jennifer. </p><p>Jenniferina majka umrla je dok je ona bila na sveučilištu, a oca je vidjela samo kao bolnu odsutnost jer nije bio s njom i majkom kada je trebao biti.</p><p>Ipak, to ju nije spriječilo da mašta o tome kakva bi mogla biti njena polusestra, a Jennifer je uvijek maštala o tome da ima sestru. Na internetu je našla i njenu e-mail adresu, čisto za slučaj ako jednog dana skupi dovoljno hrabrosti da ju kontaktira. Kako se ispostavilo, ta hrabrost joj nije nikad ni trebala.</p><p>Jednog dana, u veljači 2015., Jennifer je primila e-mail u kojem je stajao naslov: 'Mi'. Jennifer je odmah povezala kako je njezin otac napokon rekao svojoj djeci o njoj. Otvorila je e-mail, ne znajući što može očekivati. </p><p>Bio je to e-mail od Katrin koja joj je rekla da je 'zbunjena, tužna i žalosna' zbog cijele situacije. Objasnila joj je da je sretna i uzbuđena što zna o njoj te joj je ispričala o svom životu, obitelji i svojim interesima. </p><p>Ove dvije polusestre bile su na papiru toliko različite, a dijelile su sličnosti. Primjerice, Katrin je voljela francusku književnost, a Jennifer je studirala francusku književnost.</p><p>Nekoliko mjeseci nakon prvog kontakta, Katrin je bila na njezinim vratima, s koferom punim čokolade. Katrin je odmah zagrlila Jennifer. </p><p>Nakon toga otišle su u lokalni pub i razgovarale o njihovim životima, o ocu, o majci, o djeci, o interesima i slično. </p><p>Obje su majke, a njihova djeca izgledaju toliko slično, kao da su u rodu.</p><p>Veza između ove dvije polusestre brzo je ojačala i postala sve snažnija. Međusobno su si slale fotografije, razgovarale su preko FaceTime-a, a čak su i zajedno počele provoditi obiteljske praznike.</p><p>Jennifer se uvijek pitala kako bi to izgledalo da je odrastala sa svojom polusestrom. Je li bi se tukle? Čupale za kosu? Krale si međusobno odjeću? Izlazile zajedno vani? Za tim može samo tugovati i razmišljati, no Jennifer umjesto toga iz dana u dan pokazuje zahvalnost na odnosu kojeg sada ima sa svojom polusestrom Katrin, koja je ujedno i njena najbolja prijateljica, piše <a href="https://www.telegraph.co.uk/family/relationships/met-sister-32-now-best-friend/" target="_blank">Telegraph.</a><br/> </p>