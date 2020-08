Zaspao je odmah nakon seksa: Treba li se zabrinuti zbog toga?

<p>Spavanje odmah nakon seksa najčešće se tumači kao nezainteresiranost i neromantičnost partnera, no tim činom on zapravo otkriva da je zaista zaljubljen, tvrde znanstvenici Sveučilišta Michigan i Albright koledža. Oni su otkrili da ljudi koji odmah nakon seksa 'utonu u san', imaju veću želju za bliskošću s partnerom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Neke činjenice o seksu koje je dobro znati:</p><p>- Mogli bismo reći da što prije naš partner zaspi nakon seksa, to je on opušteniji i željniji dubljeg odnosa - kaže voditelj studije, dr. <strong>Daniel Kruger</strong>. </p><p>Taj su zaključak znanstvenici donijeli uz pomoć anonimne studije koja je obuhvatila gotovo 500 ljudi, a govori o njihovom ponašanju prije i poslije seksa te koliko su zaljubljeni i zadovoljni u odnosu.</p><p>Unatoč stereotipima, znanstvenici su otkrili da muškarci ne zaspu češće prvi nakon seksa, tj. da oni to ne čine u većoj mjeri nego žene. Žene mnogo češće zaspu prve ako seksa nije bilo.</p><p>- Moguće je da muškarci ostaju dulje budni kako bi čuvali svoju partnericu, ali i kako bi zaveli svoju partnericu da do seksa ipak dođe - kaže koautorica studije <strong>Susan Hughes</strong>.</p><p>Nadodala je da se većina znanstvenih istraživanja bavi time što se događa prije i za vrijeme seksa, no za evolucijsku psihologiju vrlo su bitna i specifična ponašanja neposredno nakon seksa.</p><h2>'Osnovni nagon svakog čovjeka je kontakt kožom na kožu'</h2><p>- Najveći organ našeg tijela je koža, a osnovni nagon svakog čovjeka je kontakt kožom na kožu, što na većinu ljudi djeluje umirujuće, utješno i voljeno - objašnjava <strong>Sari Cooper</strong> iz Centra za ljubav i seks u New Yorku, koja ima privatnu praksu specijaliziranu za seksualnu terapiju, individualnu terapiju i terapiju s parovima.</p><p>Napomenula je kako je položaj tzv. žlica odlična alternativa za ljude koji imaju poteškoća s kontaktom očima nakon seksa. Poza u kojoj oba partnera leže na boku, jedan okrenut prednjom stranom tijela prema leđima drugoga, priljubljeni svakim dijelom tijela, od stopala do lica, zagrljeni - to je položaj koji pokazuje njihovu bliskost i ljubav. </p><p>Obratite pažnju na reakciju svojeg tijela kada se na taj način priljubite uz partnera. Disanje se usporava, produbljuje i sinkronizira.</p><p>- Ne samo da djeluje opuštajuće, nego i izaziva oslobađanje oksitocina, hormona i neurotransmitora za koji istraživači vjeruju da je povezan s osjećajem povezanosti i seksualnog uzbuđenja - objasnila je <strong>Pam Costa</strong>, stručnjakinja za poboljšanje ljubavnih i seksualnih odnosa.</p><p>- Taj blizak položaj među partnerima je oblik intimnosti koji pomaže našem živčanom sustavu da se opusti. Mi svi smo čvrsto povezani kao ljudska bića, a fizički dodir i zagrljaj, između ostalog, snižava krvni tlak i šalje našim tijelima poruku da je sve u redu, da se opustimo - dodala je <strong>Rebecca Hendrix</strong>, psihoterapeutkinja iz New Yorka, prenosi Men's Health.</p>