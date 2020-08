Osam vrsta ljubavi: Kako znati koju osjećate prema nekome?

Mnogo je vrsta ljubavi, a čak i ljubav prema prijateljima, uslijed teškog raskida prijateljstva, može nekad boljeti kao pri prekidu strastvene ljubavne veze

<p>Podrazumijeva se da su ljubav koju osjećate prema prijatelju, članu obitelji ili romantičnom partneru sve različite stvari. Grci su zato smislili osam različitih riječi za vrste ljubavi koje obično doživljavamo tijekom cijelog života. </p><p>Prema riječima kliničke psihologinje, Kristine Hallett, dvije su glavne vrste međuljudske ljubavi: strastvena ljubav (što mislimo kao romantičnu ljubav, koja uključuje privlačnost i seksualnu želju) i privrženost (poznata i kao suosjećajna ljubav, koja može biti između roditelja i djece ili dugotrajnih partnera).</p><h2>1. Eros (strastvena ljubav)</h2><p>Eros se odnosi na romantiku, strast i privlačnost. Opisuje opojne i uzbudljive emocije koje početni stadiji u vezi mogu izazvati. </p><p>- Odnosi često započinju strašću, uključujući zaluđenost i privlačnost. Koliko god ovo uzbudljivo, to je uglavnom fuzijski element, dizajniran da spoji ljude - kaže bračni terapeut Jason B. Whiting. </p><p>Savjet za eros:</p><p>Uživajte jedno u drugome u društvu i privlačnosti koju osjećate jedno prema drugom dok je odnos svjež i nov. S vremenom će ta vrsta ljubavi prijeći u drugu vrstu ili će jednostavno izblijediti.</p><h2>2. Pragma (trajna ljubav)</h2><p>Pragma se ponekad prevodi kao praktična ljubav, opisujući vrstu ljubavi koja je utemeljena na dužnosti, predanosti i praktičnosti. Iako se ovo može odnositi na vrstu ljubavi koja cvjeta u dogovorenom braku, to je ujedno i ljubav koju vidite u dugogodišnjim vezama i životnim partnerstvima - kad vidite stari par koji je zajedno desetljećima i desetljećima. To su oni parovi koji s vremenom pronađu način kako da uspiju zajedno.</p><p>Pragma zahtijeva posvećenost jednog drugome i smatra se svjesnim izborom ili možda kao vrstom ljubavi kojoj trebaju godine da se razvija vezanjem i zajedničkim iskustvima. </p><p>- Reakcija mozga na dugogodišnjeg partnera izgleda poput zadovoljstva, brige i njegovanja - napominje Whiting.</p><p>Savjet za pragmu:</p><p>Početna privlačnost kad prvi put sretnete nekoga, vremenom se stabilizira, što može navesti ljude na osjećaj da ih partner 'ne voli' toliko. Da bi se suprotstavili tome, partneri mogu zajedno raditi na komunikaciji iskreno, prepoznati dublje osjećaje povezanosti i suosjećajne ljubavi. </p><h2>3. Ludus (razigrana ljubav)</h2><p>Ludus je vrlo koketan i zabavan. Može se vidjeti u vrlo ranim fazama odnosa, kada dvije osobe koketiraju, udvaraju jedna drugoj, a to često uključuje smijeh, zadirkivanje i osjećaj slabosti dok smo oko te osobe. To je vrlo djetinjast način, ali razvija se dalje. </p><p>Savjet za ludus:</p><p>Sjetite se da sve vaše krize ne moraju biti "ozbiljne". Ponekad postoji velika radost i zadovoljstvo samo dok uživate u flertu i igri hoćemo/nećemo.</p><h2>4. Agape (univerzalna ljubav)</h2><p>Agape je nesebična ljubav, poput one koju možda povezujete sa svetim ličnostima poput Majke Terezije. Hallett ovu ljubav opisuje kao suosjećajnu ljubav prema svima, poznatu i kao univerzalna ljubaznost. To je ljubav koju osjećate prema svim živim bićima bez ikakvog pitanja, koju svjesno produžujete bez očekivanja ne dobivajući ništa zauzvrat. To je čista i svjesna ljubav. Slično je bezuvjetnoj ljubavi.</p><p>Savjet za agape:</p><p>Vježbajte meditaciju i ljubaznost i tako ćete moći lakše uzvratiti ljubav i pomoći drugima.</p><h2>5. Philia (duboko prijateljstvo)</h2><p>Philia je ljubav koja se razvija preko dubokog, dugotrajnog prijateljstva. Platonska je, ali bez obzira na to, osjećate se vrlo blisko onima s kojima imate filiju. Možete im se povjeriti, vjerovati im i uvažavati ih na vrlo osobnoj razini. Prema Hallettu, ta prijateljstva mogu biti podjednako dojmljiva kao i romantični odnosi. </p><p>- Ljudi će možda biti iznenađeni dubinom boli i gubitka ako dođe do prekida dugogodišnjeg prijateljstva. Često je gubitak ili 'raskid' prijateljstva jednako bolan i izazovan kao i gubitak romantične veze - kaže ona. </p><p>Savjet za philiu:</p><p>Provedite kvalitetno vrijeme sa svojim najbližim prijateljima i postanite "ranjivi" na način koji možda obično niste, dajući im do znanja koliko vam znače.</p><h2>6. Philautija (samoljublje)</h2><p>Filautija se odnosi se na samoljublje i samilost. Možda se čini preočitim, ali odnos koji imamo prema sebi je vrlo važan, i da, treba ga njegovati. Ova vrsta ljubavi važna je za naše samopouzdanje i samopoštovanje, a utjecat će i na interakciju sa svijetom. Više ljubavi prema sebi jednako je većoj ljubavi za ponuditi.</p><p>Savjet za philautiju:</p><p>Uživajte u svojim omiljenim aktivnostima samoozdravljenja, stvorite ritual ljubavi prema sebi - doslovno sve što možete pružiti sebi zbog čega se osjećate dobro - učinite to. </p><h2>7. Storge (obiteljska ljubav)</h2><p>Storge je ljubav koju dijele članovi obitelji (obično uže obitelji), a ponekad i bliski obiteljski prijatelji ili prijatelji iz djetinjstva. Od philije se razlikuje po tome što je ojačana krvlju, ranim sjećanjima i poznanstvom. Postoji razlog zašto ljudi kažu "prijatelji su obitelj koju odaberete". Ne birate obitelj, a sviđaju li im se članovi vaše obitelji ili ne, mnogi ih često instinktivno vole. Storge je suosjećajna, zaštitnička i ljubav duboko ukorijenjena u sjećanju.</p><p>Savjet za storge:</p><p>Radite na jačanju odnosa s članovima obitelji i pokušajte im oprostiti za sve.</p><h2>8. Manija (opsesivna ljubav)</h2><p>Iako neki mogu tvrditi da to zapravo nije "ljubav", Grci su imali riječ za "opsesivnu" ljubav, a to je manija. To bismo opisali kao toksični odnos, gdje obično postoji neka neravnoteža naklonosti zbog koje se jedna osoba pretjerano vezuje. </p><p>Savjet za maniju:</p><p>Primijetite bilo kakve obrasce posesivnog ili suvislog ponašanja i zapitajte se što uzrokuje ove osjećaje nesigurnosti i ograničavanja. Obavijestite partnera da se borite s tim i pokušajte precizirati što treba promijeniti. </p><h2>Kako mogu znati koju vrstu ljubavi dajem?</h2><p>Poznavajući vrstu ljubavi koju dajete i primate obično uključuje određenu razinu samosvijesti o prirodi vaših osjećaja prema nekoj osobi. Budite iskreni prema sebi: jeste li romantični, nesebični, prijateljski ili razigrani? Drugi način da iskažete kakvu ljubav doživljavate je da razmislite koliko dugo se poznajete.</p><p>- Općenito govoreći, kada osjetimo snažnu, pozitivnu vezu s nekim i osvijestimo kako brinemo o njihovom blagostanju i podržavamo ih, to je suosjećajna ljubav i vjerojatno uključuje elemente koje su Grci nazivaju philijom, ludunsom i agape - kaže Hallett. </p><p>Ono što je bitno, možete apsolutno osjetiti kombinaciju različitih ljubavi prema različitim ljudima. Neke uobičajene kombinacije su:</p><p>- Postoje mnoge verzije privlačnosti koje spajaju ljude, posebno u intimnim vezama, ali za dugotrajnu vezu važno je imati i strast i prijateljstvo. U mozgu se ta dva stanja svijetle u različitim, ali preklapajućim se područjima - govori Whiting.</p><p>Bez obzira koga ili kako volite, davanje i primanje ljubavi jedna je od najvećih životnih radosti, a razumijevanje onoga što osjećamo prema ljudima u našem životu može nam pomoći da njegujemo naše odnose kako bi bili ispunjeni. </p><p> </p>