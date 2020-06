Zaštita je ključna: Tamnjenje je znak da koža šalje SOS poruku

Tamnjenje je zapravo reakcija kože na UV zračenje. Koža tada stvara više melanocita koji onda odbijaju štetne zrake, no istovremeno stvara se preplanuli ten koji toliko priželjkujemo

<p>- Ništa u vezi s preplanulom bojom nije zdravo, to nam zapravo koža šalje SOS poruku - ističe liječnica iz New Yorka, Mona Gohara, upozoravajući kako boravak na suncu ima niz nedostataka, ako se ne štitimo kako treba.</p><p>Boja koju dobivamo je zapravo povećana proizvodnja melanocita koji štite kožu od oštećenja te se može usporediti s malom SPF zaštitom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koža na suncu </strong></p><p>- Preplanuli je ten ekvivalent zaštitnog faktora 2. Trebali biste imati naviku stavljanja faktora isto kao i pranja zubi, to je svakodnevni dio higijene - komentira Abigail Waldman, liječnica iz Bostona.</p><p>Dakle, sama ideja da preplanuli ten omogućuje bezbrižno ležanje satima na suncu je u biti lažni osjećaj sigurnosti.</p><p>- Osobno sam vidjela rak kože i kod ljudi koji imaju tamniju kožu, a za njih je to obično šok. Tamnija koža ne smanjuje mogućnost razvoja raka kože - tumači liječnica Alison Avram iz Massachusettsa.</p><p>Liječnici napominju kako je važno dobro namazati kremu jer zaštitni faktor 30 neće odraditi posao ako ga nanesemo nepažljivo ili nepravilno i neravnomjerno. Ključno je i da su formule vodootporne, jer kad se kupamo, krema će se skinuti, a u moru, a naročito na brodu, brzo tamnimo.</p><p>Kremu za sunčanje valja nanositi i kod kuće, ako smo na terasi ili nam sunce ulazi kroz prozore. Isto vrijedi i za oblačne dane.</p><p>- Oblaci ne blokiraju većinu sunčevih zraka - podsjeća liječnik Matthew Avram, iz Massachusettsa za <a href="http://www.oprah.com/health_wellness/sunscreen-myths-that-drive-dermatologists-crazy">Oprah</a>.</p><p>Liječnici upozoravaju da se i tijekom dana na odmoru barem još jednom sjetimo namazati kremom sa zaštitnim faktorom, a ne samo ujutro, jer ako se više znojimo, moguće da se krema isprala.</p>