Pojavu sunčevih pjega može ublažiti ovaj dodatak prehrani

Iako ovaj antioksidans, koji pripada skupini karotenoida, ima moć ublažiti posljedice fotostarenja kože, to ne znači da ako ga pijete više ne morate stavljati kremu sa zaštitnim faktorom

<p>Otkako ljudi više pažnje posvećuju njezi lica te u brizi o tijelu često zaborave na ruke, izreka 'Ruke otkrivaju godine' ima sve jače uporište. I znanstvene studije idu tome u prilog - dok nanose zaštitnu kremu za sunčanje, ljudi obično zaborave namazati ruke. Također, ruke su naš alat za rad, često ih peremo što utječe na razine mikrobioma te vodi ka ubrzanom starenju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ublažiti opekline od sunca?</strong></p><p>Dobra je vijest što je koža ruku građena tako da možete podnijeti sve izazove koje pred nju stavljamo. Koža ruku je tanja, a njezina barijera je snažnija, kaže dermatologinja Keira Barr te dodaje da to ne znači da neće pokleknuti pred vanjskim utjecajima. A na njima će se najčešće prvo pojaviti mrlje od sunca. </p><p>Sunčeve, takozvane staračke pjege su male do srednje velike mrlje koje nastaju kao posljedica UV oštećenja, kako prekomjernih tako i kumulativnih. Mogu se pojaviti posvuda na tijelu, no najčešće su na izloženim dijelovima tijela - ponajprije na vanjskim dijelovima dlana, a potom i na licu te ramenima. Naime, ruke su najviše izložene suncu, a ljudi ih rjeđe štite zaštitnim kremama nego lice, ponavlja dermatologinja. </p><p>Što možete učiniti? Zaštita kremama ključ je zaustavljanja preuranjenog starenja, no važna je zaštita iznutra. Naime, stanice kože treba ojačati kako bi se mogle nositi s utjecajem UV zraka i slobodnih radikala, a antioksidansi su ključ prevencije. </p><p>Astaksantin je vrlo snažni prirodni antioksidans koji pripada skupini karotenoida zaslužan je za neutralizaciju oksidativnog stresa te umanjuje posljedice fotostarenja kože. Koliko je moćan potvrđuje podatak da je njegov učinak u neutralizaciji oksidativnog stresa 1000 puta veći no u bilo kojeg drugog antioksidansa. Uzima li se oralno, uspješno ublažava oštećenja kože izazvane UV zraka, pokazale su studije, tvrdi dermatologinja. Budući da pripada skupini karotenoida, koži daje i lijep sjaj, kaže. </p><p>No, valja imati na umu, iako se i odlučite za uzimanje ovog moćnog antioksidansa, to ne znači da ne morate nanositi zaštitni faktor, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/sun-spots-on-your-hands-this-supplement-can-help">mindbodygreen.com</a>. </p>