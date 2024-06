Zaštitite ih! Ove stvari o djeci nikada nemojte objaviti na društvenim mrežama

Što je toliko riskantno u objavljivanju nasmiješenih fotografija vaše djece na društvenim mrežama? Puno toga. Evo što ne smijete objavljivati ​​kako biste zaštitili svoju djecu.

Lokacija

Ulični znakovi, kućni brojevi i adrese stanova mogu se činiti kao bezopasna pozadinska scenografija, ali nakon što objavite tu sliku, dijete može postati potencijalna žrtva krađe identiteta ili čak otmice.

Nije dobro stavljati ni mjesta kao što su omiljeni parkići djeteta i slično, jer na taj način bilo tko može znati vaše kretanje s djetetom iz dana u dan.

Osobni identifikatori

Davanje informacija poput datuma rođenja ili mjesta rođenja vašeg djeteta i punog imena nije pametno jer se ti identifikatori koriste za otkrivanje privatnih računa. Primjer - fotografija s rođendana te objavljivanje punog datuma i slično.

Također, nije preporučljivo objavljivati fotografije djeteta s dokumenata, kao naravno ni same dokumente, također radi potencijalne krađe.

Fotografije s malo odjeće

Kupanje, more, odmor, brčkanje... sve su to fotografije koje želimo sačuvati, no nije ih dobro objavljivati na mrežama.

Naime, nikada ne znate kome mogu doći u ruke, stoga takve uspomene neka ostanu super privatne.

- Razmišljajte o svojoj djeci kao o autonomnim ljudima koji imaju pravo na zaštitu ne samo od fizičkih ozljeda, već i od nematerijalne štete - kaže Stacey Steinberg, profesorica na Pravnom koledžu Levin Sveučilišta Florida u Gainesvilleu i pridružena direktorica u Centru za djecu i obitelj.

Također, definitivno izbjegavajte objavljivanje fotografija tuđe djece bez njihovog dopuštenja - jer je to zapravo protuzakonito u nekim državama.

Ranjivost i neugodni trenuci

Objavljivanje fotografije vašeg bolesnog djeteta moglo bi izazvati komentare i suosjećanje na društvenim mrežama, ali razmislite kako bi to moglo utjecati na vaše dijete.

Ono što smatrate trenutkom koji treba cijeniti, treba sačuvati za sebe umjesto objaviti, jer moglo bi im biti neugodno. Sljedeći put kada vaše dijete bude u krevetu s curenjem iz nosa, hrabro dok dobiva injekciju kod liječnika ili sjedi u bolnici, razmislite - bi li vaše dijete željelo vidjeti ovu svoju fotografiju nekada u budućnosti?

Također, zadržite trenutke zbog kojih bi vaše dijete moglo pocrvenjeti od neugodnosti van mreža.

Ispadi bijesa i problematično ponašanje

- Prva djeca društvenih medija tek sada ulaze u odraslu dob i na tržište rada. Iako poštujem pravo roditelja na dijeljenje, važno je uzeti u obzir autonomiju djeteta i dopustiti mu da stvori vlastiti digitalni trag - upozorila je Steinberg.

Problemi s odrastanjem

Društveni mediji nisu mjesto za posramljivanje djece. Bilo da se radi o problemu mokrenja u krevet ili s učenjem čitanja, fotografiranje i opis na način koji naglašava poteškoće vašeg djeteta može biti problematično.

Razotkrivanje njihove slabosti moglo bi otvoriti vrata zadirkivanju i maltretiranju.

Loše ocjene

Nije pametno osramotiti svoje dijete na internetu objavljivanjem dobivene jedinice.

Iako je razumljivo zatražiti pomoć, društveni mediji nisu mjesto za to. Ne samo da ćete prikupiti savjete – od kojih većina možda nije razumna i bolje ih je rezervirati za roditeljski sastanak – već bi potencijalno mogli povrijediti vaše dijete, piše RD.