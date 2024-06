Zašto baš ta poza? Otkrili zašto su William i djeca okrenuli leđa na fotki koju je Kate 'okinula'

Princeza Charlotte (9) te prinčevi George (10) i Louis (6) emotivno su čestitali svom ocu, princu Williamu (41) Dan očeva. 'Volimo te, tata. Sretan Dan očeva, G, C & L', napisali su u nedjelju uz fotografiju koju je snimila njihova majka, princeza od Walesa Kate Middleton (42).

Kate je djecu i supruga fotografirala ranije ove godine na obali Norfolka, dok su zagrljeni gledali u more.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James kaže kako je ova scena uvid u njihov intimni odnos u obitelji te da vape za mirom, piše Daily Mail.

- Pogled na more djeluje umirujuće, a William i njegova djeca izgledaju izolirano i puno ljubavi - rekla je James te dodaje da poza na fotki metaforički označava gledanje u svoju budućnost s osjećajem jedinstva.

Kako stručnjakinja za govor tijela kaže, ova fotka prikazuje odnos između roditelja i njihove djece, koji polako odrastaju.

- Moglo bi nagovijestiti budućnost obitelji u kojoj djeca odrastaju, odlaze iz obiteljskog gnijezda. Williamove ruke koje su obgrlile djecu označavaju zaštitu koju im besprijekorno daje, a upravo tako će, možda, biti i princ George - objasnila je James za Daily Mail.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday, in London | Foto: Hollie Adams

U subotu se Kate Middleton pojavila prvi put u javnosti nakon što su joj dijagnosticirali rak. Na paradi 'Trooping the Colour' kojom se slavi rođendan kralja Charlesa III. stigla je sa suprugom, princom Williamom i djecom. Naši reporteri bili su u prvim redovima u Londonu te su snimili princezu u kočiji.

