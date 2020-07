Jesu li neke krvne grupe povezane s većim rizikom od korone?

Krvne grupe i dalje su fascinantne znanstvenicima, one su dio naše evolucije, no koliku zaštitu imaju u susretu s određenim virusima oni još uvijek pokušavaju otkriti

<p>Krvna grupa uglavnom ne igra nikakvu bitnu ulogu u životu, osim ako vam je potrebna transfuzija. No, nove studije bavile su se pitanjem ima li neka krvna grupa veze s većim rizikom za zarazu korona virusom, pogotovo nakon što su se pojavile pretpostavke da ljudi s krvnom grupom tip A obolijevaju češće i imaju veći rizik od razvoja težih simptoma, dok se za krvnu grupu tip 0 pretpostavljalo da su ti rizici manji.</p><p>Istraživači iz Opće bolnice Massachusetts i bolnice Deaconess Beth Israel u četvrtak su objavili studiju koja nije otkrila dokaze da krvna grupa može utjecati na to hoće li netko razviti ozbiljnije simptome COVID-19. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nova pravila pružanja prve pomoći za vrijeme pandemije</strong></p><h2>Zašto su krvne grupe važne? </h2><p>Još nije poznato zašto imamo različite krvne grupe i čemu nam te razlike služe, a vrlo malo znamo i o njihovim vezama s virusima i bolestima.</p><p>- To je dio fascinantne, evolucijske povijesti, kaže <strong>Laure Segurel</strong>, genetičarka evolucije i istraživačica Nacionalnog prirodnog muzeja u Francuskoj.</p><p>Različite krvne grupe otkrio je 1901. godine austrijski imunolog i patolog dr. <strong>Karl Landsteiner</strong>. Prije tog otkrića, transfuzija je bila proces vrlo visokog rizika. Tako je pionir u liječenju transfuzijom, dr. <strong>James Blundell</strong>, liječnik koji je radio u Londonu, u ranim 1800-ima, dao transfuziju krvi 10-orici svojih pacijenata, od čega je preživjela samo polovica. No, tada još nije znao da ljudi trebaju dobiti krv samo određenih krvnih grupa. </p><p>Razlog za to su antitijela koja definiraju pojedinu krvnu grupu. Ona su dio prirodnog obrambenog sustava tijela, kao i antigeni, kombinacija šećera i proteina, koji prekrivaju površinu crvenih krvnih zrnaca. Antitijela prepoznaju sve antigene koji su ušli u tjelesni sustav i šalju poruku vašem imunološkom sustavu da ih uništi.</p><p>Zato davanje krvi iz pogrešne krvne skupine može biti opasno po život. Na primjer, ako imate krvnu grupu A+, ako bi vam liječnik slučajno dao transfuziju krvi tipa B, vaša antitijela bi odbila tu krv i djelovala na razgradnju krvi. Kao rezultat toga, krv bi se zgrušala, poremetila bi se cirkulacija i došlo bi do krvarenja te poteškoća s disanjem, a moguće i smrti. No, kad bi ta osoba primila krv tipa A ili tip 0, sve bi bilo u redu, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/16/health/blood-types-coronavirus-wellness-scn/index.html">CNN</a>.</p><p>Vaša krvna grupa određena je i Rh faktorom: Nasljednim proteinom koji se nalazi na površini crvenih krvnih stanica. Može biti pozitivan ili negativan (bez proteina). Većina ljudi je Rh pozitivna. Oni mogu dobiti krv i od ljudi s pozitivnim i od onih s negativnim Rh faktorom, uz podudaranje s krvnom grupom, dok ljudi s negativnim Rh obično mogu dobiti samo Rh-negativna crvena krvna zrnca, jer njihova vlastita antitijela mogu reagirati s nekompatibilnom krvnom stanicom darivatelja. Zbog toga imamo osam mogućih primarnih krvnih grupa, iako danas znamo da ih ima još nekoliko.</p><h2>Evolucijska zagonetka</h2><p>Nemaju samo ljudi različite krvne grupe, ta razlika se može pronaći barem kod 17 različitih vrsta primata, uključujući čimpanze i gorile. Evolucijski biolozi otkrili su da su krvne grupe vrlo drevne, a datiraju i do 20 milijuna godina u vrijeme dalekog pretka kojeg smo dijelili s primatima.</p><p>- Mnoge vrste primata također imaju različite tipove krvi, poput A i B krvne grupe - kaže Segurel te dodaje kako je vrlo intrigantno to što one postoje i kod njih. To vjerojatno nije slučajno i trebalo bi nam dati neku vrstu evolucijske prednosti, dodaje. </p><p>Gen krvne grupe ne utječe samo na našu krv; aktivan je i u širokom rasponu tkiva i organa, uključujući naš probavni ili dišni sustav, što može biti važno kad se naše tijelo suoči s infekcijom. Različite krvne grupe pružaju zaštitu od različitih patogena i bolesti. Interes za održavanje tih razlika možda je najveći u respiratornom ili probavnom tkivu, gdje imamo najviše kontakta s virusima i bakterijama, pojašnjava Sequrel. </p><p>- Ako zamislite koktel patogena, mogao bi postojati ciklus u kojem je od koristi to što imamo krvnu grupu B, dok u drugim situacijama korisnija može biti krvna grupa A. Još ne znamo točno kako, no varijacija gena u krvi utječe na našu osjetljivost na različite bolesti. Ono što znamo jest da su određene krvne grupe osjetljivije na određene bolesti - kaže. </p><p>Na primjer, postoje dokazi koji ukazuju na to da je krvna grupa B povezana s manjim rizikom od raka, dok je krvna grupa 0 povezana s manjim rizikom smrti od teške malarije, no čini se da je podložnija infekciji norovirusom.</p><h2>Kako tipovi krvi utječu na infekciju korona virusom? </h2><p>Nekoliko studija pokazalo je vezu između krvne grupe i novog korona virusa, iako većina tih studija još uvijek uključuje premali broj ispitanika. Tim europskih istraživača objavio je u časopisu New England Journal of Medicine u lipnju kako postoje naznake da ljudi s krvnom grupom A imaju 45 posto veći rizik da se zaraze koronom od ljudi s drugim krvnim grupama. S druge strane, ljudi s krvnom grupom 0 imaju samo 65 postotni rizik od zaraze u odnosu na druge krvne grupe. </p><p>U sklopu te studije, znanstvenici su proučavali više od 1900 teško oboljelih od koronavirusa u Španjolskoj i Italiji i usporedili njihove podatke s 2300 ljudi koji nisu bili bolesni. Usporedbe radi, za vrijeme epidemije SARS-a primijećen je sličan učinak na zdravstvenim radnicima iz Hong Konga s krvnom skupinom 0. Tim je virusom od studenog 2002. do srpnja 2003. zaraženo 8098 ljudi, a kako pripada istoj obitelji virusa kao i korona, znanstvenici to uzimaju u obzir. </p><p>Ovotjedna studija slaže se s nekim drugim istraživanjima.</p><p>- Pokazali smo da nema razloga vjerovati da će određena krvna grupa dovesti do povećanja ozbiljnosti bolesti, što definiramo kao slučajeve kod kojih je potrebna intubacija ili vode u smrt - kaže dr. <strong>Anahita Dua</strong> iz Mass Generala, koji je vodio studijski tim. </p><p>Postoje dvije hipoteze o povezanosti krvnih skupina i COVIDA-19, kaže i <strong>Jacques Le Pendu</strong>, direktor istraživanja u Insermu, francuskoj medicinskoj istraživačkoj organizaciji. Jedan je da su ljudi s tipom 0 manje skloni problemima s koagulacijom (zgrušnjavanjem krvi), a zgrušavanje je glavni pokretač komplikacija kod COVID-19. On kaže da se to može objasniti i vjerojatnošću da će virus nositi antigen krvne skupine zaražene osobe. Tako antitijela koja proizvodi osoba s krvnom skupinom 0 mogu neutralizirati virus koji su pokupila od osobe s krvnom grupom A, slično pravilima za transfuziju krvi.</p><h2>Učinak postoji, ali je vrlo mali</h2><p>- Međutim, ovaj zaštitni mehanizam ne bi djelovao u svim situacijama. Osoba krvne grupe 0, na primjer, može zaraziti drugu osobu krvne grupe 0 - pojašnjava, te dodaje kako je svaki zaštitni učinak vjerojatno velik, a količine antitijela su vrlo promjenjive od osobe do osobe.</p><p>- To ne znači da se ljudi s krvnom grupom A trebaju uznemiriti, niti da bi se ljudi s tipom 0 trebali opustiti - kaže <strong>Sakthivel Vaiyapuri</strong>, izvanredni profesor na Sveučilištu Reading u Velikoj Britaniji.</p><p>U suradnji sa Sveučilištem Thi-Qar u Iraku, on provodi studiju uloge krvnih grupa na temelju podataka više od 4000 ljudi u Iraku koji su imali COVID-19 i 4000 ljudi koji nisu bili bolesni. Rekao je da rani rezultati sugeriraju da krvna grupa 0 može imati zaštitni učinak, ali da zaključak nije konačan. No, s obzirom na to koliko varijabli osim tipa krvi postoji, bilo kakav učinak, pa i zaštitni ili neki drugi, vjerojatno će biti vrlo mali, kaže. </p><p>Ideja da je krvna grupa 0 zaštićena ne podudara se s obrascem zaraze COVID-19 u SAD-u. Ta krvna grupa prevladava među Afroamerikancima, a oni su imali nesrazmjerno visoke stope zaraze korona virusom.</p><p>- Ljudi s krvnom grupom 0 ne mogu biti sigurni da oni neće dobiti bolest. Ne bi trebali juriti naokolo i ne držati se socijalne distance. Niti bi oni s krvnom grupom A trebali paničariti. Postoji toliko mnogo osnovnih čimbenika. Zovemo ga respiratornim virusom, no postoji veliki broj parametara koje još ne razumijemo - pojašnjava Vaiyapuri. </p><p>Bolje razumijevanje odgovora na pitanje zašto imamo različite krvne grupe te o odnosu između antitijela jedne krvne grupe i rizika od bolesti vjerojatno će nam pomoći u razvoju cjepiva i dizajniranju novih lijekova, uključujući COVID- 19, zaključuju znanstvenici.</p>