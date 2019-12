Krvne grupe i bolesti: Grupa 0 ima manji rizik za rak želuca

U vrijeme kad je postala popularna dijeta po krvnim grupama, mnogi su se zainteresirali za svoju krvnu grupu, pa i pokušali se hraniti prema dijetnom planu koji im odgovara.



Prema nekim teorijama, krvna grupa nula najstarija je i karakteristična za ljude iz razdoblja dok su još živjeli kao lovci, a kasnijim kretanjima i seobama naroda nastale su grupe A (ratari) i B (stočari i nomadi). Krvna grupa AB najmlađa je (urbanizacija i miješanje naroda), pa se u dijetnim planovima naglasak stavlja na namirnice karakteristične za ljude koji su se hranili tako. No hematolozi sve češće ističu kako se krvna grupa može povezati s povećanim rizikom od nekih bolesti.

- Za sve to još ne postoje dovoljno relevantna istraživanja i znanstveno utemeljeni dokazi nego samo zapažanja do kojih su istraživači došli anketnim upitnicima - upozorava

Foto: Dreamstime



Spoznaje o tome kojim su bolestima sklonije krvne grupe ne mogu nam puno pomoći jer krvnu grupu ne možemo promijeniti.

No promjenom životnih navika, prehrane i češćim kontrolama kod liječnika možda možemo pridonijeti prevenciji ili ranijem otkrivanju bolesti, što je korisno i za liječenje. Evo nekih od otkrića do kojih su hematolozi došli, uz tumačenja dr. Lawrencea I. Cytryna, hematologa-onkologa, koji se bavi istraživanjima u nekoliko bolnica u New Yorku.

I problemi sa zgrušavanjem krvi ovise o krvnoj grupi

Osobe s krvnom grupom 0 imaju manji rizik od razvoja krvnih ugrušaka, tvrdi dr. Cytryn. Istodobno, ljudi s krvnom grupom A, B ili AB imaju gotovo 30 posto veći rizik od razvoja Von Willebrandove bolesti (vWB). To je najčešći nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi, do kojeg dolazi zbog nedostatka Von Willebrandova faktora (vWF), proteina koji je nužan za adheziju trombocita. To dovodi do problema sa zaustavljanjem krvarenja. Imate li taj problem i krvnu grupu kod koje je povećan rizik, treba provjeriti vWF, kaže dr. Cytryn.

Foto: Dreamstime

Karcinom želuca

Ljudi s krvnom grupom 0 imaju znatno niži rizik od razvoja karcinoma želuca, dok se kod onih s krvnom grupom A bilježi veći rizik, tvrdi dr. Cytryn. Znanstvenici još nisu utvrdili zbog čega je tako, odnosno koji faktori na to utječu. No ako imate rizičnu krvnu grupu i česte probleme s nadutošću i zatvorom, tupom boli u želucu i(li) naglim gubitkom težine, svakako porazgovarajte s liječnikom i obavite pretrage koje će isključiti taj rizik.

Foto: Dreamstime

Čir na želucu

Istraživanja pokazuju da ljudi s krvnom grupom A ili AB imaju manji rizik od razvoja peptičkog ulkusa, čira, koji se najčešće javlja kao ranica na stijenci želuca ili dvanaesnika, u odnosu na osobe s krvnom grupom 0, tvrdi dr. Cytryn. Iako još nema jasnih objašnjenja za to, istraživači nagađaju da je riječ o razlici u imunološkom odgovoru na infekciju kod pojedinih krvnih grupa.

Srčane bolesti

Krvna grupa 0 ima i do 23 posto manji rizik od razvoja koronarnih bolesti u usporedbi s ostalima, pokazalo je jedno istraživanje sa Sveučilišta Harvard. Prikupivši podatke iz dvije dugoročne istraživačke studije koje su pratile 89.500 odraslih osoba starijih od 20 godina, istraživači su otkrili da ljudi s krvlju AB imaju 23 posto veću vjerojatnost za razvoj bolesti srca od grupe 0. Oni s tipom B imali su povećan rizik od 11 posto, a oni s tipom A imali su povećan rizik od 5 posto. I u ovom slučaju, osim kod onih kod kojih postoji genetski uzrok, medicinski razlog zbog kojeg su baš krvne grupe AB i B ugroženije - nije jasan.

Foto: Dreamstime

Rak gušterače

Još jedna pobjeda za krvnu grupu 0: Manje je vjerojatno da će ljudi s tom krvnom grupom razviti rak gušterače u odnosu na ostale, kaže Cytryn. Doista, istraživanje objavljeno u časopisu Journal of National Cancer Institute pokazalo je da osobe s krvlju tipa A imaju 32 posto veću vjerojatnost za razvoj raka gušterače, kod onih s krvlju tipa AB ta je vjerojatnost 51 posto veća, a kod onih s tipom B čak 72 posto veća u odnosu na osobe s krvnom grupom nula.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: