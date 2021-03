Prema više studija, nema razlike u učinkovitosti introvertiranih i ekstrovertiranih vođa u pogledu ukupnog učinka na tim i tvrtku. Iako su, kako primjećuje američki psiholog i autor Adam Grant, ekstroverti učinkovitiji vođe koji teže traženju smjernica i motivacije, dok introvertirani vođe teže preuzeti inicijativu i dobro rade bez nadzora.

To je zato što ekstroverzija i introverzija nemaju puno veze sa socijalnim vještinama. Mnogo je ekstroverta koji se ipak u društvu osjećaju neugodno, a mnogo je introverta koji su zapravo angažirani i motivirani.

Što se tiče ekstroverta i introverta, njima je vrlo važan i kontekst. Primjerice, neki ekstroverti vole interakciju s grupom, ali se bore s individualnim razgovorima. Nekim introvertima je teško voditi razgovor jedan na jedan, ali, poput samoopisanog 'totalnog introvertnog' gitarista Metallice Kirka Hammetta, oni se mogu osjećati ugodno nastupajući pred desecima tisuća ljudi, poput njega. Razlika leži u energiji, od čovjeka do čovjeka.

Kao što američka spisateljica Susan Cain opisuje u svojoj knjizi 'Tišina: Snaga introvertiranih osoba u glasnome svijetu', ekstroverti dobivaju energiju iz socijalnih interakcija, a introverti gube energiju iz interakcija.

Ili kako Simon Sinek opisuje: 'Introvert se ujutro budi s pet novčića. U svakoj socijalnoj interakciji potroši novčić. Na kraju dana on je iscrpljen. Ekstrovert se budi bez kovanica. Svakom socijalnom interakcijom dobije novčić. Na kraju dana on se osjeća bogato. Kao i kod mnogih stvari, to nije ono što ste vi. Vi ste ono što odlučite raditi s tim.'

Biti introvert ili ekstrovert nije nikakva sramota, a to je potvrdio i južnoafrički inženjer Elon Musk koji za sebe tvrdi da je on 'introvertirani inženjer'. Samo pogledajte koliko je danas poznatih i uspješnih osoba introvertno. Svi oni čine uspješne vođe, imaju velike tvrtke, poznati su široj javnosti, a ipak su unutar sebe introverti. Naravno, ono što oni žele objasniti i prenijeti drugima je da uvijek možete uspjeti pokazati svijetu kako vi koristite najbolje od sebe i na što trošite svoje vrijeme i energiju.

Isto tako Bill Gates je rekao nekoliko pametnih rečenica o introvertnosti: 'Ako ste pametni, možete naučiti iskoristiti prednosti introvertnosti. Otiđite na nekoliko dana kako biste razmislili o teškom problemu, pročitajte sve što možete, gurajte sami sebe jako, razmišljajte izvan kutije... I tako ćete imati tvrtku koja napreduje zbog dubokog razmišljanja.'

Suosnivač Applea Steve Wozniak, kaže: 'Ne vjerujem da je ikada odbor izmislio nešto zaista revolucionarno. Opet, vi radite s onim što vi jeste i s onim u što vjerujete.'

- To su fenomenalni vođe koji su svi introvertirani. Zajedničko im je, bilo da ste ekstrovert ili introvert, neograničena vjera u svoju svrhu. Karizma nije koliko energije imate. Karizma je koliko ste energije spremni tome posvetiti. Ako želite sve posvetiti, imate karizmu. Imate lidersku sposobnost. Ako ste introvert, jedna od vaših snaga je sposobnost procjene, analize i donošenja promišljenih odluka. Imate spremnost da svoje odluke i svoje ciljeve potkrijepite odlučnošću, trudom i ustrajnošću. To su osobine velikog vođe - govori Simon Sinek, piše Inc.