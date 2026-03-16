Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NAUČITE NEŠTO NOVO

Zašto je wellbeing važniji nego ikad? Konferencija pozitivne psihologije donosi znanstvene odgovore

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF

Konferencija se, povodom Međunarodnog dana sreće (20. 3.) održava u utorak, 17. 3. 2026. u Zagrebu u 18 sati (Sveučilište Algebra Bernays, Gradišćanska 24, Spark Space).

U vrijeme sve većeg stresa, ubrzanog načina života i porasta problema mentalnog zdravlja, pitanje kako živjeti dobro postaje važnije nego ikad. Upravo se tim pitanjem bavi pozitivna psihologija - znanstvena disciplina koja istražuje što ljude čini otpornima, koji su ključni faktori kvalitetnog života, rada i prosperiteta u društvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće' 01:04
Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće' | Video: 24sata/pixsell/instagram

O tim temama govorit će stručnjaci iz psihologije, odgojnih znanosti i biznisa na Konferenciji pozitivne psihologije, događanju koje okuplja sudionike zainteresirane za znanstvene uvide o wellbeing-u (dobrobiti), otpornosti i osobnom razvoju u osobnom, poslovnom i društvenom kontekstu. 

Što je pozitivna psihologija?

Pozitivna psihologija posljednjih dvadesetak godina doživljava snažan razvoj u znanosti i praksi. Dok se klasična psihologija primarno bavila problemima i poremećajima, ovaj pristup istražuje i razvija ono što ljudima pomaže da žive kvalitetnije - poput optimizma, kvalitetnih odnosa, psihološke otpornosti, osjećaja smisla i sveukupne brige o dobrobiti.

- Wellbeing se ne događa slučajno. Istraživanja nam sve jasnije pokazuju koje navike, načini razmišljanja i odnosi doprinose kvaliteti života, ali i kako ih možemo svjesno razvijati - ističe organizatorica konferencije Ivana Štulić, magistra primijenjene pozitivne psihologije. 

Foto: ilustracija / kamp kućica

Sudionici konferencije imat će priliku čuti saznanja i primjere iz prakse koji se bave temama poput dobrobiti zaposlenika i brige o mentalnom zdravlju na radnom mjestu (i kako se takvo ulaganje isplati poslodavcima), osobne sreće i zadovoljstva, promicanja altruističnog ponašanja, izazovima roditeljstva, odgoja i obrazovanja u moderno doba, utjecaju ulaganja u osobni razvoj osoba u politici i javnim institucijama, te općenito načinima na koje možemo graditi bolji svijet i svakodnevicu - za početak promjenom načina razmišljanja. 

Konferencija je namijenjena svima koje zanimaju teme mentalnog zdravlja, osobnog razvoja i kvalitetnog života - od stručnjaka i edukatora do svih koji žele bolje razumjeti kako znanstveni uvidi mogu pomoći u svakodnevnom životu.

Više informacija o programu i sudjelovanju dostupno je na:

https://www.pozitivnapsihologija.net/konferencija-pp

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Najgore odjevene zvijezde na dodjeli Oscara - neki kao da su došli na maturalnu zabavu...
MODNI PROMAŠAJI

FOTO Najgore odjevene zvijezde na dodjeli Oscara - neki kao da su došli na maturalnu zabavu...

Dodjela Oscara prilika je da se cijeli Hollywood pokaže u najboljem svjetlu, ali uvijek ima i onih koji 'promaše temu' ili jednostavno pretjeraju. U galeriji pogledajte koje su zvijezde bile najgore odjevene po mišljenju modnih stručnjaka
FOTO Za njom su uzdisali milijarderi: 'Na jahti oženjeni muškarci zaborave na pravila'
IZA LUKSUZA

FOTO Za njom su uzdisali milijarderi: 'Na jahti oženjeni muškarci zaborave na pravila'

Bivša stjuardesa na superjahtama Raissa Bellini odlučila je javno progovoriti o iskustvima rada s iznimno bogatim gostima i razotkriti kakav je zapravo život iza kulisa luksuznih putovanja na moru
Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. ožujka: Riba je puna obveza, Vodenjak ima višak energije...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. ožujka: Riba je puna obveza, Vodenjak ima višak energije...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 16. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026