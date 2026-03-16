Zašto je wellbeing važniji nego ikad? Konferencija pozitivne psihologije donosi znanstvene odgovore

U vrijeme sve većeg stresa, ubrzanog načina života i porasta problema mentalnog zdravlja, pitanje kako živjeti dobro postaje važnije nego ikad. Upravo se tim pitanjem bavi pozitivna psihologija - znanstvena disciplina koja istražuje što ljude čini otpornima, koji su ključni faktori kvalitetnog života, rada i prosperiteta u društvu.

O tim temama govorit će stručnjaci iz psihologije, odgojnih znanosti i biznisa na Konferenciji pozitivne psihologije, događanju koje okuplja sudionike zainteresirane za znanstvene uvide o wellbeing-u (dobrobiti), otpornosti i osobnom razvoju u osobnom, poslovnom i društvenom kontekstu.

Konferencija se, povodom Međunarodnog dana sreće (20. 3.) održava u utorak, 17. 3. u Zagrebu u 18 sati (Sveučilište Algebra Bernays, Gradišćanska 24, Spark Space).

Što je pozitivna psihologija?

Pozitivna psihologija posljednjih dvadesetak godina doživljava snažan razvoj u znanosti i praksi. Dok se klasična psihologija primarno bavila problemima i poremećajima, ovaj pristup istražuje i razvija ono što ljudima pomaže da žive kvalitetnije - poput optimizma, kvalitetnih odnosa, psihološke otpornosti, osjećaja smisla i sveukupne brige o dobrobiti.

- Wellbeing se ne događa slučajno. Istraživanja nam sve jasnije pokazuju koje navike, načini razmišljanja i odnosi doprinose kvaliteti života, ali i kako ih možemo svjesno razvijati - ističe organizatorica konferencije Ivana Štulić, magistra primijenjene pozitivne psihologije.

Sudionici konferencije imat će priliku čuti saznanja i primjere iz prakse koji se bave temama poput dobrobiti zaposlenika i brige o mentalnom zdravlju na radnom mjestu (i kako se takvo ulaganje isplati poslodavcima), osobne sreće i zadovoljstva, promicanja altruističnog ponašanja, izazovima roditeljstva, odgoja i obrazovanja u moderno doba, utjecaju ulaganja u osobni razvoj osoba u politici i javnim institucijama, te općenito načinima na koje možemo graditi bolji svijet i svakodnevicu - za početak promjenom načina razmišljanja.

Konferencija je namijenjena svima koje zanimaju teme mentalnog zdravlja, osobnog razvoja i kvalitetnog života - od stručnjaka i edukatora do svih koji žele bolje razumjeti kako znanstveni uvidi mogu pomoći u svakodnevnom životu.

Više informacija o programu i sudjelovanju dostupno je na:

https://www. pozitivnapsihologija.net/ konferencija-pp