Zašto nam je sve teže održati bliskost u modernim vezama?

Piše Karolina Krčelić,
Zašto nam je sve teže održati bliskost u modernim vezama?
Foto: PROFIMEDIA

Svjesnim ograničavanjem ometanja i uvođenjem zajedničkih rituala, parovi mogu obnoviti i ojačati svoju emocionalnu povezanost. Prije svega, reagirajte na vrijeme

StartFragment U vremenu kad nam je tehnologija dostupna na dohvat ruke, a svijet povezan kao nikad prije, paradoksalno je da mnogi ljudi osjećaju sve veću udaljenost u emotivnim vezama. Održavanje bliskosti, bilo emocionalne ili fizičke, postaje izazov koji sve češće iscrpljuje partnere i dovodi do nesporazuma, pa čak i prekida.

Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Tehnologija - saveznik ili neprijatelj bliskosti?

Pametni telefoni, društvene mreže i instant komunikacijski kanali promijenili su način na koji se povezujemo, ali i distanciraju. Iako su nam dostupni alati za brzu i jednostavnu komunikaciju, često se dogodi da upravo ti alati smanjuju kvalitetu stvarnog, dubokog razgovora. Umjesto iskrenih emocija, razmjenjujemo kratke poruke i „likeove“, što ne može zamijeniti osjećaj pravog prisustva i pažnje.

Studije pokazuju da prekomjerno korištenje tehnologije u paru može uzrokovati osjećaj zanemarenosti i nesigurnosti. Kada je jedna osoba često "na telefonu", a druga se osjeća ignorirano, udaljenost postaje neizbježna.

S njima nema šale - Ovo su stvari koje zreli muškarci ne toleriraju u romantičnim vezama

Brzi tempo života i stres - neprijatelji veze

Moderni život donosi mnogo stresa - posao, financije, obaveze, obitelj, društveni pritisci. Kad se partneri suočavaju s pritiscima svakodnevnice, energije za njegovanje veze često jednostavno nema. Vrijeme koje bi mogli posvetiti jedno drugome postaje rijetko, a razgovori o stvarnim osjećajima bivaju potisnuti u drugi plan.

Stres ne samo da umanjuje želju za intimnošću nego i otežava empatiju i razumijevanje, što su ključni faktori za emocionalnu bliskost.

15 stvari koje muškarci shvate o ženama tek kad bude prekasno

Promijenjeni obrasci komunikacije

Današnje generacije često su odgojene u kulturi brzog odgovora i kratkih poruka, što može negativno utjecati na način na koji rješavamo konflikte ili izražavamo osjećaje. Umjesto iskrenih razgovora, mnogi pribjegavaju izbjegavanju ili površnim razgovorima, što dovodi do gomilanja neriješenih problema i osjećaja udaljenosti.

Nedostatak zajedničkog vremena i rituala

Zajednički rituali i kvaliteta provedena zajedno održavaju bliskost. No, sve češće partneri se nalaze u različitim rasporedima, često bez planiranih trenutaka za povezivanje. Čak i kratki, ali značajni trenuci poput zajedničke večere ili šetnje mogu izgraditi osjećaj zajedništva.

Što možemo učiniti?

Svijest o ovim izazovima prvi je korak prema promjeni. Parovi mogu svjesno ograničiti vrijeme provedeno na telefonima, uvesti male rituale koji jačaju vezu, te otvoreno komunicirati o svojim potrebama i osjećajima. Traženje profesionalne pomoći, poput terapije za parove, također može biti vrijedno ulaganje u zdravlje veze.

U konačnici, održavanje bliskosti zahtijeva trud, ali donosi osjećaj ispunjenosti i sigurnosti, koji danas više nego ikad imamo potrebu njegovati.

Za one koje uvijek nalete na krivog: 15 stvari koje će biti drugačije s pravim muškarcem
*Uz korištenje AI-ja

Dnevni horoskop za utorak 7. travnja: Lav ostvaruje poslovni plan, Škorpion uživa u danu

Ova biljka je pravo čudo: Svi je gaze, a zapravo je puna zdravlja

'Zaljubili smo se u Masterchefu, oženili i sad otvorili restoran'

