Zašto ne možete pronaći pravu ljubav? Znate li što vas koči?

Ovan

Život bez partnerske ljubavi često može biti vaša odluka, naprosto volite imati otvorene sve opcije i uživati u slobodi i neovisnosti. Ne da vam se nikome polagati račune i ispričavati kad pogriješite, zakasnite ili ne ispunite obećanje. No kada priželjkujete vezu, a ne uspijevate ju ostvariti, možda je vrijeme da preispitate jeste li spremni otvoriti vrata svog srca, pustiti kontrolu i odreći se drugih primamljivih ponuda koje vam nudi bogato ‘tržište ljubavi’.

Naime vama je u vezi dobro sve dok je uzbudljivo. Kada nastupi monotonija, počinjete se gušiti i opet trebate svoju slobodu. Možete li biti slobodni u vezi, biti s nekim intimni, a ujedno i dopustiti drugoj strani da vidi vaše slabosti?

Bik

Da biste pronašli ljubav i ostvarili vezu, nužno se natjerati na izlazak iz zone komfora. Nekad je neophodno i riskirati, možda i izgubiti. Jeste li spremni na to? Najgori izbor je usamljenost koju ne želite, odnosno nada da će se nešto promijeniti samo od sebe. Neće bez naše odluke i inicijative.

Iako ste sporiji u pokretanju i ne volite promjene, kad se jednom aktivirate i krenete, nitko vas neće zaustaviti. Dakle u vašem je slučaju sve stvar odluke i spremnosti da napustite sigurnost tako što ćete nekome pokloniti povjerenje i tek potom vidjeti što će se događati. Ljubav nije igra poznatog i sigurnosti.

Blizanci

Ponekad se niste spremni upustiti u vezu jer smatrate da će vas ona ograničiti i oduzeti vam dio zaigranosti i bezbrižnosti koji su vam toliko bitni. Možda toga niste svjesni, ali teško vam se obavezati nekome na duže vrijeme, iznijeti svu onu odgovornost i dužnosti koje zahtijeva ozbiljan odnos.

Nekad je u pozadini vaše usamljenosti i nesigurnost u sebe strah od intimnosti, od pokazivanja i dijeljenja osjećaja. Ipak ste vi prvenstveno mentalna osoba koja puno razmišlja. No kad pronađete osobu koja vas neće na ništa primoravati, s kojom ćete se osjećati slobodno reći sve što mislite, onda ćete imati samo jedan izbor – baciti se unutra naglavačke i nadati se najboljem.

Rak

Korijen vaše usamljenosti često leži u nekoj povredi, rani koju ste zadobili od bivše ljubavi ili odnosa s jednim roditeljem koji vas nije prihvaćao. Iako silno žudite voljeti i biti voljeni, pokazati i dati nekome svu brižnost i nježnost, često niste svjesni da ste oko svog srca sagradili neprobojan zid.

Zbog toga nerijetko birate emocionalno nedostupne ili zauzete osobe. Tražite ljubav, a bojite je se, pa u svoj život puštate samo one koji neće značajnije ugroziti vaše ionako osjetljivo i ranjeno srce. Vrijeme je da postanete odvažniji, skinete masku s lica, srušite zid oko svog srca i dopustite si ono čemu toliko težite. Što vam se najgore može dogoditi?

Lav

Vi ste zaista rijetko usamljeni, ili imate mnogo prijatelja ili ćete se upustiti u prolazan flert kako biste barem nakratko osjetili one leptiriće u trbuhu. No ako je vaša samoća dugotrajne prirode, možda je vrijeme da se zapitate znate li dati ljubav i usuđujete li se nekog pustiti blizu sebi.

Potrebno vam je puno pažnje, očekujete da se partner vrti oko vas kao Mjesec oko Zemlje, a tako nešto rijetko tko vam može priuštiti. No zanimljivo je kad se i nađete u nekom bliskom kontaktu s takvom osobom koja je za vas spremna učiniti baš sve, pronaći ćete mnogo razloga zašto vam ona nije dobra i zanimljiva.

Djevica

Imate vrlo visoke kriterije, kako prema samima sebi, tako i prema drugima. Slično je i u ljubavi. Zbog tako visokih standarda često noći provodite sami. Ponekad vam se na potencijalnom partneru neće svidjeti obuća, ponekad nokti, frizura, uglavnom su detalji u pitanju. Kao da tražite razloge protiv vezivanja.

Možda imate vrlo izgrađena uvjerenja o tome kako bi vaš partner trebao izgledati, kako se ponašati, kakvog će biti karaktera, no život je sve samo ne tako detaljan plan. Ako malo otpustite unutarnje kočnice i prepustite se struji života, možda iznenadite sami sebe i upustite se u odnos s osobom koja je sve, samo ne dio vašeg plana. Što ćete biti spontaniji i oslobođeni od pretpostavki, omogućit ćete ljubavi da vas pronađe.

Vaga

Vama je ljubav potrebna kao hrana. Veza kao voda. Niste od onih koji ćete samovati, radije ćete biti i u lošoj vezi nego bez veze. No ima razdoblja kada vam ne polazi za rukom povezati se s nekim. Ako niste još pronašli razlog vašoj samoći, pokušajte razmotriti što se događalo u vašoj posljednjoj vezi.

Jeste li se izliječili od eventualne boli ili poraza? Vrlo često upravo tu stoje blokade koje vas onemogućuju da krenete dalje. I nemojte generalizirati. Nisu svi muškarci isti, kao što nisu niti sve žene iste. Često je to samo izlika, obrana od ljubavi, zaštita od intimnosti… No nekad je za vas samoća i poželjna. Omogućuje vam da se ustoličite svoju samostalnost i neovisnost.

Škorpion

Spadate u red onih osoba koje se ljubavi i voljenoj osobi posvećuju u potpunosti, do te mjere da nekad znate biti i naporni. No što kad ne možete pronaći ljubav, kad se tješite prolaznim vezama koje ne ostavljaju dublji trag?

Razlog vašoj samoći možda pritajeno čuči u tome što još niste oprostili bivšem partneru ili se čak potajno nadate da će vam se vratiti. Sve nerazjašnjene i do kraja neprekinute veze iz prošlosti onemogućavaju kvalitetan ljubavni početak. Ponekad je razlog i u tome što niste spremni nikoga pustiti u svoj život jer ga niste spremni promijeniti.

Strijelac

Volite svoju slobodu. Imate svoje interese, puno prijatelja, ne treba vam partner da bi vam poboljšao ili upotpunio život. No što kad želite vezu, a ona vam uporno izmiče? Razloga može biti više, no potražite ih u sebi, a ne u vanjskim okolnostima.

Zapitajte se jeste li spremni s nekim dijeliti svoj život, odreći se jednog dijela svoje slobode, ponašati se odgovorno, ponekad i žrtvovati u ime odnosa? I nemojte prošle poraze i gubitke uzimati kao relevantne za vašu sadašnjost, a još manje za ono što dolazi u budućnosti. Ono što je bilo, bilo je.

Jarac

U ljubavi ste veoma izbirljivi. Ne može bilo tko zadovoljiti vaše potrebe. Uz sve to, ne otvarate se lako. Suprotna strana mora uložiti dosta truda kako bi vas emocionalno omekšala. I tu je često ključ vaše samoće. Strah od bliskosti. Što ako se upustim u vezu, zavolim i budem povrijeđen/a ili razočaran/a?

Nitko vam ne može unaprijed dati jamstvo trajanja niti određenog ponašanja. Uostalom oni koji vam obećavaju ljubav do kraja života često su nezrele osobe, iza takvog ponašanja često se krije neki problem. Ljubav je priča bez garancija. Ljubav je i rizik. A na vama je da odlučite je li vam draže samovati ili ljubiti…

Vodenjak

Vama ne nedostaju ljudi, možete se pohvaliti aktivnim društvenim životom i oni su vaša zamjenska priča za ljubav i vezu. No što kada zaista poželite biti s nekim, a to vam ne polazi za rukom? Dobro bi bilo provjeriti idealizirate li neku bivšu ljubav i tražite li nesvjesno nekog sličnog. Ako je to istina, tek kad bivšeg partnera skinete s trona, spremni ste za neki novi, posve drugačiji ljubavni početak.

Možda niste svjesni nekih svojih obrazaca ponašanja, no treba vam mnogo duže da zaboravite nekog tko vam je puno značio, da otpustite, oprostite i krenete dalje. A to vam stvara blokadu za ostvarenje novog odnosa.

Ribe

Vama je ljubav duševna hrana, u svojoj mašti sigurno imate već izgrađenu sliku o pravoj ljubavi, no ona se u stvarnosti ne događa. Gdje je uzrok tome? Za početak bilo bi dobro da preispitate svoja uvjerenja, primjerice je li za vas ljubav bol? Ako je, nemojte se nadati ljubavnoj sreći.

Vrlo često postoji i netko u koga ste nesretno zaljubljeni, a njezino prisustvo u vašem srcu i mislima ne dopušta nikom drugom da vam se približi. Ponekad i bez razloga djelujete odsutno i nedostupno, kao da živite u nekom svom svijetu. Nije vam lako prići, ostvariti kontakt. Poradite malo na svojoj otvorenosti. Za vas je važno da pokažete inicijativu.