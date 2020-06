A post shared by Cat Zingano (@alphacatzingano) on Jul 3, 2018 at 7:53pm PDT

Zašto neke izgledaju kao cure, a neke kao njihove mame? Devet stvari koje ubrzavaju starenje

Žene koje pretjeruju sa salonskim tretmanima i kemijskim pilinzima nakon nekog vremena obično imaju neobično glatku kožu lica, što je često dobro samo kratkoročno

<p>Premda je genetika najvažniji faktor koji određuje kako ćemo stariti, određene navike i ponašanja isto mogu ubrzati taj proces, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/9-reasons-why-some-women-look-like-teenagers-while-others-like-their-mothers-797486/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">Bright Side</a>. Evo što sve po njima 'skraćuje' vrijeme u kojem izgledamo mladi:</p><h2>1. 'Inzistiranje' na visokim jagodicama</h2><p>Visoke jagodične kosti licu daju strukturu i oduvijek se povezuju sa ženskom ljepotom, a 90.-ih je godina zahvaljujući nekim poznatim modelima oblik lica s podignutim jagodicama mnogima bio u fokusu. U to su se vrijeme neke žene odlučile 'stanjiti' svoje obraze plastičnom operacijom takozvanog 'oblikovanja obraza', uklanjanja 'viška' masti iz 'obraznih jastučića'</p><p>. Sama operacija navodno nije komplicirana i obavlja se pod lokalnom anestezijom no naizgled banalan postupak može imati ozbiljne posljedice, a plastični ga kirurzi ne preporučuju pacijenticama s 'uskim' licima jer dugoročno, kad mu se ukloni dio prirodnog okvira, može postaralo i iscrpljeno.</p><p>Budući da je postupak nepovratan, vjerojatno je bolje zavoljeti svoje bucmaste obraze, da ne bi u budućnosti požalili.</p><h2>2. Pretjerivanje s kozmetičkim tretmanima</h2><p>Žene koje pretjeruju sa salonskim tretmanima i kemijskim pilinzima nakon nekog vremena obično imaju neobično glatku kožu lica što je kratkoročno super, no često vodi do preranog starenja jer koža postane pretanka i pojavljuju se vidljivi kapilari i izraženije bore.</p><p>Kozmetički postupci kao što su razna punila ili fileri poput npr. Botoxa mogu rezultirati specifičnim sjajem kože i 'preravnim' čelom što je posljedica atrofije mišića. Redovito 'modeliranje' lica s filerima narušava prirodnu anatomiju i vizualno dodaje godine. Nuspojave su posebno vidljive kod mlađih od 35 godina.</p><h2>3. Veći gubitak kilograma</h2><p>Što više kilograma izgubimo to je veća šansa da dobijemo takozvano 'dijetalno lice' kad zbog nedostatka masti nazolabijalne linije postaju vidljivije, bore postaju dublje, a nedostatak volumena oko očiju čini da izgledamo umornije i starije.</p><p>Studija provedena na jednojajčanim blizancima kaže da ljudi mlađih od 40 nakon znatnog gubitka kilograma izgledaju starije, dok one iznad 40-e gubitak kilograma pomladi.</p><h2>4. Premalo ili previše fizičke aktivnosti</h2><p>Aktivni stil života poboljšava zdravlje ali i produžuje mladost, a to potkrjepljuju i studije koje kažu da ludi koji redovito vježbaju usporavaju proces starenja i imaju bolji imunitet i razinu kolesterola</p><p>No ni pretjerana tjelesna aktivnost nije dobra i može više štetiti nego koristiti. Ravnateljica kozmetičke klinike u Londonu <strong>Tracy Mountford</strong> kaže da nakon 40 -e godine gubitak volumena lica može biti ubrzan i zbog intenzivnih vježbi pa osoba može izgledati puno starija nego što je.</p><h2>5. 'Šećerno lice'</h2><p>Siva i opuštena koža, vrećice ispod očiju i bore na čelu javljaju se i zbog previše slatkiša. Šećer potiče glikaciju, proces u kojem višak glukoze oštećuje kola</p><h2>6. Premalo sna i krivi položaj</h2><p>U istraživanju u kojem je sudjelovalo 60 žena u dobi od 30 do 49 godina pokazalo se da žene koje premalo spavaju ranije pokazuju znakove starenja kože, dobiju ranije bore, pigmentaciju i koža im je manje elastična.</p><p>Prema drugom istraživanju, važan je i način na koji spavamo. Položaj tijela promijenimo oko 20 puta u noći a većina, oko 65 posto ljudi spava na boku što pridonosi stvaranju bora na licu i vratu. S godinama ljudi rjeđe mijenjaju položaj spavanja a što duže ostajemo u istom položaju, duže nam se koža bori sa štetnim učincima. Najzdravije je, tvrde liječnici, spavati na leđima.</p><h2>7. Razvod</h2><p>Prema jednoj studiji koju su proveli plastični kirurzi i razvod može ostaviti trag na licu, a sudionici studije koji su prošli razvod izgledali su oko dvije stariji od onih koji su bili u braku ili sami.</p><h2>8. Lijekovi protiv depresije</h2><p>Stres također utječe na izgled i kožu, a istraživači vjeruju da razlog može biti i opuštanje mišića zbog antidepresiva.</p><h2>9. Nedefinirani philtrum</h2><p>Philtrum je maleno područje između baze nosa i Kupidovog luka a važan je element strukture lica. Kod mladih je ljudi to područje više definirano, ali s godinama kod većine postaje ravno. </p><p>Stilisti preporučuju isticanje tog dijela nanošenjem tamnog korektora kako bi se stvorila sjena, nakon čega se iznad gornje usne stavlja još i highlighter</p><p> </p><h2> </h2><p> </p><p> </p>